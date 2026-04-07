هاري ماغواير باقٍ في مكانه ولن يرحل! مدافع مانشستر يونايتد الذي استعاد مستواه يوقّع عقدًا جديدًا ليُكمل تحولًا مذهلًا تحت قيادة مايكل كاريك
ماغواير سعيد بتمديد بقائه في أولد ترافورد
وفي حديثه إلى قنوات النادي التابعة ليونايتد عن عقده الجديد، قال ماغواير: "إن تمثيل مانشستر يونايتد هو شرف الشرفاء. إنها مسؤولية تجعلني أنا وعائلتي فخورين كل يوم.
"يسعدني أن أمدد رحلتي في هذا النادي الرائع لما لا يقل عن ثمانية مواسم، وأن أواصل اللعب أمام جماهيرنا المميزة لخلق المزيد من اللحظات المذهلة معًا.
"يمكنك أن تشعر بالطموح والإمكانات لدى هذه التشكيلة المثيرة. إن الإصرار في أرجاء النادي بأكمله على القتال من أجل الألقاب الكبرى واضح للجميع، وأنا واثق من أن أفضل لحظاتنا معًا لا تزال أمامنا."
ويلكوكس يُشيد بـ"عقلية" المدافع
كما أشاد المدير الرياضي لمانشستر يونايتد، جيسون ويلكوكس، بماغواير. وقال: "هاري يجسّد العقلية والصلابة الذهنية المطلوبتين للتألق مع مانشستر يونايتد. إنه محترف من الطراز الأول يجلب خبرة لا تُقدّر بثمن وقيادة لفريقنا الشاب والطموح.
"هاري، مثل الجميع في النادي، عازم تمامًا على مساعدة مانشستر يونايتد على تحقيق نجاح منتظم ومستدام."
من الصفر إلى القمة: استعادة ماغواير لمكانته في مانشستر يونايتد
وصل ماغواير إلى يونايتد قادماً من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في صيف 2019، وهو مبلغ لا يزال حتى اليوم رقماً قياسياً دُفع من أجل مدافع. وخلال ستة أشهر، تم تعيين قلب الدفاع قائداً للفريق من قبل المدرب آنذاك أولي غونار سولشاير.
ورغم أنه تعرض لبعض الانتقادات خلال موسمه الأول 2019-20 وكذلك في بداية الموسم التالي، الذي جاء عقب اعتقال حظي بتغطية واسعة في اليونان، أعلن ماغواير نفسه أحد أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أنهى يونايتد موسم 2020-21 في المركز الثاني. كما كان جزءاً أساسياً من منتخب إنجلترا الذي حل وصيفاً في يورو 2020 ذلك الصيف.
لكن ماغواير تعرض لانتقادات مجدداً بسبب مستواه على مستوى النادي في 2021-22، وتراجعت شعبيته بشكل كبير على مدار الموسمين التاليين. وجرده إريك تن هاغ من شارة قيادة يونايتد في 2023، ليتولى برونو فرنانديش الشارة. ومع ذلك، ظل ماغواير مساهماً رئيسياً في تتويج يونايتد بكأس الرابطة وكأس كاراباو في عامي 2023 و2024 على التوالي، كما عاد إلى التشكيلة الأساسية تحت قيادة روبن أموريم.
ومع ذلك، كان ذلك تحت قيادة مايكل كاريك حيث استعاد ماغواير حقاً أفضل مستوياته، ليحصل على استدعاء من جديد إلى قائمة إنجلترا لمباريات مارس الدولية. ومع وجود اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً في قلب الدفاع مجدداً، يسير يونايتد على الطريق لإنهاء الموسم ثالثاً في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
سعي مانشستر يونايتد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا
يقضي ماغواير حالياً عقوبة إيقاف لمباراة واحدة مع يونايتد بعدما طُرد خلال تعادلهم 2-2 أمام بورنموث قبل فترة التوقف الدولي. وسيغيب عن مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين المقبل على أرضه أمام الغريم ليدز، لكنه سيكون مؤهلاً لرحلتهم لمواجهة الغريم تشيلسي، أحد فرق الخمسة الأوائل. ويتقدم يونايتد حالياً بفارق ست نقاط على البلوز أصحاب المركز الخامس، بينما يتأخر بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
وعلى الرغم من أن ماغواير سيبقى في يونايتد الموسم المقبل، فإن لاعباً واحداً من المقرر رحيله هو كاسيميرو المفضل لدى الجماهير، الذي أكد أنه سيغادر النادي عند نهاية عقده هذا الصيف. وقد نجح البرازيلي، مثل ماغواير، في التعافي من بعض العروض الضعيفة في وقت مبكر من مسيرته مع يونايتد، وكان أحد أفضل لاعبيهم هذا الموسم.