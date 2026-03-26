هاري ماجواير يكشف عن رأيه الحقيقي في روبن أموريم، المدرب السابق لمانشستر يونايتد

تم إقالة أموريم في يناير بعد فترة صعبة دامت 14 شهراً، لم يسجل خلالها سوى 24 فوزاً في 63 مباراة، وتعرض خلالها لانتقادات متكررة بشأن خياراته التكتيكية وتشكيلته. وفي حديثه إلى صحيفة «ذا ميرور»، دافع ماجواير عن مدربه السابق قائلاً: «أعتقد أن روبن كان رائعاً معي. لقد لعبت تقريباً كل المباريات تحت قيادة روبن عندما كنت لائقاً بدنياً. ليس لدي الكثير من الأشياء السيئة لأقولها عن روبن. أنا أحب روبن حقاً، وأعتقد أن لديه أفكاراً رائعة. لكن هذه الأفكار لم تنجح في مانشستر يونايتد. أعتقد أنه سيواصل مسيرته ويحقق نجاحاً باهراً، وأنه في ناديه القادم سيحقق على الأرجح العديد والعديد من الانتصارات.

"تحدثت معه عندما غادر. تمنى لنا كل التوفيق. أنا متأكد من أنه كان مستاءً، لكنني أعلم أنه لا يزال شاباً جداً، وأنا متأكد من أنه سيحقق إنجازات رائعة في مجال الإدارة."