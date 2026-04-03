Getty Images Sport
ترجمه
هاري كين يغيب عن مباراة بايرن ميونيخ، وفينسنت كومباني يقدم آخر المستجدات بشأن إصاباته في دوري أبطال أوروبا
كين يغيب عن مباراة الدوري الألماني
سيغيب المهاجم النجم عن صفوف بايرن ميونيخ في مباراة السبت المقبلة خارج أرضه أمام فرايبورغ. وقد أكد كومباني هذا الخبر عقب فترة توقف صعبة للمنتخبات الوطنية، حيث لم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا من المشاركة مع منتخب إنجلترا. وعلى الرغم من سفره مع المنتخب الوطني، إلا أن المهاجم الهداف ظل على مقاعد البدلاء خلال المباريات الودية ضد أوروغواي واليابان. وقد وقعت الإصابة خلال حصة تدريبية مع منتخب الأسود الثلاثة، ورغم محاولة كين العودة إلى التدريبات الفردية في بافاريا هذا الأسبوع، إلا أنه لم ينضم بعد إلى المجموعة الرئيسية. وقضى يوم الخميس في التدريب على جهاز الدراجة الثابتة في صالة الألعاب الرياضية بدلاً من المشاركة في التدريبات عالية الشدة على العشب.
- Getty Images Sport
كومباني متفائل بعودته إلى مدريد
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام صباح يوم الجمعة، أعرب كومباني عن خيبة أمله، لكنه أبدى بعض التفاؤل بشأن الرحلة المرتقبة إلى ملعب سانتياغو برنابيو.
وقال كومباني في مؤتمر صحفي: "تدرب هاري بشكل جيد حتى يوم الأحد، ثم شعر بشيء في كاحله أثناء وجوده مع المنتخب الوطني". "سيكون لذلك تأثير على مباراة الغد - لن يكون متاحًا. ومع ذلك، أنا متفائل بشأن يوم الثلاثاء. الأمر ليس رائعًا، كنت أرغب في أن يلعب ضد فرايبورغ، لكن في ظل الوضع الحالي لن يكون ذلك ممكنًا".
ومع ذلك، وبالنظر إلى مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أضاف المدرب البلجيكي: "أنا متفائل إلى حد ما بشأن مباراة الثلاثاء في مدريد".
إراحة صاحب الرقم القياسي
يعتبر قرار استبعاد كين من تشكيلة المباراة قرارًا استراتيجيًا إلى حد كبير. يحتل بايرن ميونيخ حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق تسع نقاط، مما يتيح لكومباني رفاهية إراحة نجمه الأساسي. وبما أن كين سجل 31 هدفًا في الدوري هذا الموسم، فإن الطاقم الطبي يعطي الأولوية لتعافيه استعدادًا للمسرح الأوروبي.
ورداً على سؤال حول استراتيجية الفريق بدون كين، قال كومباني: "كل شيء يعتمد قليلاً على ما سيحدث في التدريب اليوم، ومن سيظهر أنه جاهز بنسبة 100% لهذه المباراة. تفسير هذا الدور معنا، اللاعبان اللذان يتوليان دور رقم 10، مرن للغاية. يمكننا اللعب بمهاجمين اثنين، لا مشكلة. يمكننا أن نلعب بـ 10 لاعبين. يمكننا أن نلعب بشخص لديه ملامح رقم 10/9. هذا هو الشيء الجيد، لأن لدينا ما يكفي من المهاجمين حول منطقة الجزاء. سنرى ما إذا كنا سنفعل ذلك - يعتمد ذلك على المعلومات من الحصة التدريبية الأخيرة. سنحاول اتخاذ قرارات منطقية تساعدنا."
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يدخل بايرن ميونيخ مباراة فرايبورغ ساعياً إلى الحفاظ على مستواه المهيمن في الدوري المحلي، بعد أن حقق أربعة انتصارات وتعادل واحد في آخر خمس مباريات. وعلى الرغم من غياب كين، يظل الفريق المرشح الأوفر حظاً لحصد النقاط الثلاث قبل أن يوجه تركيزه بالكامل نحو دوري أبطال أوروبا. وسيواصل الجهاز الطبي مراقبة المهاجم خلال الـ48 ساعة القادمة. وإذا اجتاز اختبارات اللياقة البدنية، فمن المتوقع أن يقود الهجوم في ملعب البرنابيو مساء الثلاثاء، في الوقت الذي يسعى فيه بايرن إلى الفوز بأول لقب أوروبي له منذ عام 2020.