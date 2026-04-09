بعد فوز بايرن بنتيجة 2-1 على ريال مدريد، بدأت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور لكين وهو واقف بلا حراك يحدّق في المدرجات. وبينما كان زملاؤه منشغلين بالتصفيق لأنصار ميونيخ، ظل المهاجم ثابتًا في مكان واحد، وبدا وكأنه في حالة شرود عميق وهو يستشعر الأجواء.

وأثارت الصور جدلًا فوريًا عبر الإنترنت، إذ رأى البعض أنه كان يتشرّب ضغط المناسبة، فيما تساءل آخرون إن كان يعيش لحظة تأمل بشأن سعيه لتحقيق أول لقب كبير في مسيرته. إلا أن المهاجم الغزير التهديف تحرّك الآن لتوضيح الموقف، مؤكدًا أن لسلوكه سببًا عمليًا وعاطفيًا للغاية.