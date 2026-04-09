Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
هاري كين يشرح سبب ظهوره وهو يقف ويحدّق بغرابة في جماهير بايرن ميونيخ المحتفلة بعد الفوز على ريال مدريد

هاري كين
بايرن ميونخ
ريال مدريد ضد بايرن ميونخ
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا

أزال هاري كين الغموض حول سبب ردّة فعله المتجمّدة بعد مواجهة بايرن ميونيخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وظلّ قائد إنجلترا بلا حراك بينما كان المشجعون يصفقون للفريق عند صافرة النهاية، ما أشعل نظريات جنونية على وسائل التواصل الاجتماعي.

    بعد فوز بايرن بنتيجة 2-1 على ريال مدريد، بدأت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور لكين وهو واقف بلا حراك يحدّق في المدرجات. وبينما كان زملاؤه منشغلين بالتصفيق لأنصار ميونيخ، ظل المهاجم ثابتًا في مكان واحد، وبدا وكأنه في حالة شرود عميق وهو يستشعر الأجواء.

    وأثارت الصور جدلًا فوريًا عبر الإنترنت، إذ رأى البعض أنه كان يتشرّب ضغط المناسبة، فيما تساءل آخرون إن كان يعيش لحظة تأمل بشأن سعيه لتحقيق أول لقب كبير في مسيرته. إلا أن المهاجم الغزير التهديف تحرّك الآن لتوضيح الموقف، مؤكدًا أن لسلوكه سببًا عمليًا وعاطفيًا للغاية.

    وفي حديثه عن مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع منذ ذلك الحين، كشف اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أنه كان يحاول ببساطة العثور على عائلته بين آلاف المشجعين الذين كانوا يهتفون. وبعد مباراة ضخمة كهذه على الساحة الأوروبية، أراد كين أن يشارك اللحظة مع زوجته وأطفاله قبل أن يعود إلى غرفة الملابس.

    "كان هذا هو المكان الذي تجلس فيه عائلتي"، أوضح كين. "كنت أحاول العثور على زوجتي وعائلتي لكنني لم أتمكن تمامًا. لذا فهم في مكان ما".

    لا يزال الهدف الأسمى لكين هو تحقيق الألقاب الجماعية التي أفلتت منه طوال مسيرته الحافلة. وبينما تكدّست الجوائز الفردية، تمثل رابطة أبطال أوروبا ذروة طموحاته مع عملاق بافاريا.

    وقبل مواجهة «لوس بلانكوس» في أليانز أرينا في مباراة الإياب الأسبوع المقبل، سيواجه «دي روتن» أولاً سانت باولي في الدوري الألماني. ويملك فريق فينسنت كومباني فرصة قوية لحسم لقب الدوري هذا الموسم، إذ يتصدر جدول الترتيب حالياً بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

