هاري كين لا يحتاج الكرة الذهبية .. عذرًا ميسي "الاستثنائية ليست حكرًا عليك"، وإسماعيل صيباري "نصف فاشل" بقمة بايرن ميونخ وآرسنال!

جوشوا كيميش، مايكل أوليسي ولويس دياز؛ ثلاثي غاب دفعة واحدة عن مواجهة بايرن ميونخ أمام آرسنال – وإن كان الأخير قد نزل بديلًا – ما بين إصابات وظروف عائلية.

وضع في ظاهره مُقلق، ضرب خط الوسط والهجوم دفعة واحدة، خاصةً وأن البافاري لا يملك دكة قوية قادرة على تعويض غياب أحد الأساسيين، لكن هذا يحدث في فريق لا يمتلك الإنجليزي هاري كين!

ضربة مرمى؟ ليتنحى الحارس مانويل نوير جانبًا، فهاري كين لها، وبفضلها وضع زميله سيرجي جنابري على انفراد بالحارس دافيد رايا، لكن الأخير تكفل بإهدار الفرص السهلة الليلة.









صناعة اللعب؟ الأمير هاري أيضًا لها، فقد كانت مهمته الأساسية أمام آرسنال محاولة السيطرة على وسط الملعب في ظل غياب جوشوا كيميش، وكذلك خلق الفرص لزملائه.

والنتيجة تمريرات بينية جيدة، تسابق الثنائي جنابري وإسماعيل صيباري على إهدارها، فيما كانت التمريرة الأجمل تلك التي أرسلها من وسط الملعب إلى خلف دفاعات الجانرز، وبفضلها صنع الهدف الأول لألفونسو ديفيز.









ووسط ذلك، سجل كين الهدف الثاني للبافاري من ضربة جزاء، بينما خلق ثلاث فرص لزملائه، لم يستغلوها، وسدد أربع تسديدات.

يقولون دائمًا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس استثنائيًا، والحقيقة أن هاري كين كذلك استثنائيًا حقًا، كلٌ بطريقته الخاصة، فما يفعله كين حاليًا مع بايرن ميونخ يفوق المنطق حتى وإن لم يكن صاحب المهارات الاستثنائية التي ينتظرها الجمهور من أمثال البرغوث ولامين يامال وغيرهما.

الاستثنائية في كرة القدم ليست مقتصرة على المراوغات والمهارات وصناعة اللقطات المبهرة، فهناك من هو استثنائي بقدرته على أداء أدوار متعددة، من الضغط والدفاع والمساهمة في بناء اللعب إلى إنهاء الهجمات.



