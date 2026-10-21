هاري كين لا يحتاج الكرة الذهبية .. عذرًا ميسي "الاستثنائية ليست حكرًا عليك"، وإسماعيل صيباري "نصف فاشل" بقمة بايرن ميونخ وآرسنال!

من قلب أليانز أرينا في ألمانيا، خطف آرسنال نقطة تعادل مستحقة أمام بايرن ميونخ (2-2)، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2026-27.
الافتتاحية كانت من نصيب الضيوف، حيث سجل إيبيريشي إيزي الهدف الأول في الدقيقة 25، قبل أن يدرك ألفونسو ديفيز التعادل للبافاري بعدها بعشر دقائق فقط.
وتقدم بايرن ميونخ محرزًا هدفه الثاني في الدقيقة 61 بفضل ضربة جزاء، سددها هاري كين بنجاح، فيما أدرك ديكلان رايس التعادل للجانرز قبل نهاية المباراة بثماني دقائق.
التعادل رفع رصيد آرسنال للنقطة السابعة في المركز السابع بجدول الترتيب، فيما يحتل بايرن ميونخ المركز الـ14 بخمس نقاط فقط.
وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة بايرن ميونخ وآرسنال، تحديدًا ما قدمه الثنائي الإنجليزي هاري كين والمغربي إسماعيل صيباري، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..