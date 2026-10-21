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زهيرة عادل

هاري كين لا يحتاج الكرة الذهبية .. عذرًا ميسي "الاستثنائية ليست حكرًا عليك"، وإسماعيل صيباري "نصف فاشل" بقمة بايرن ميونخ وآرسنال!

فقرات ومقالات
هاري كين
إسماعيل صيباري
بايرن ميونخ ضد آرسنال
بايرن ميونخ
آرسنال
دوري أبطال أوروبا
ليونيل ميسي

أبرز ملامح قمة بايرن ميونخ وآرسنال..

من قلب أليانز أرينا في ألمانيا، خطف آرسنال نقطة تعادل مستحقة أمام بايرن ميونخ (2-2)، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2026-27.

الافتتاحية كانت من نصيب الضيوف، حيث سجل إيبيريشي إيزي الهدف الأول في الدقيقة 25، قبل أن يدرك ألفونسو ديفيز التعادل للبافاري بعدها بعشر دقائق فقط.

وتقدم بايرن ميونخ محرزًا هدفه الثاني في الدقيقة 61 بفضل ضربة جزاء، سددها هاري كين بنجاح، فيما أدرك ديكلان رايس التعادل للجانرز قبل نهاية المباراة بثماني دقائق.

التعادل رفع رصيد آرسنال للنقطة السابعة في المركز السابع بجدول الترتيب، فيما يحتل بايرن ميونخ المركز الـ14 بخمس نقاط فقط.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة بايرن ميونخ وآرسنال، تحديدًا ما قدمه الثنائي الإنجليزي هاري كين والمغربي إسماعيل صيباري، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • ليس ميسي وحده الاستثنائي!

    جوشوا كيميش، مايكل أوليسي ولويس دياز؛ ثلاثي غاب دفعة واحدة عن مواجهة بايرن ميونخ أمام آرسنال – وإن كان الأخير قد نزل بديلًا – ما بين إصابات وظروف عائلية.

    وضع في ظاهره مُقلق، ضرب خط الوسط والهجوم دفعة واحدة، خاصةً وأن البافاري لا يملك دكة قوية قادرة على تعويض غياب أحد الأساسيين، لكن هذا يحدث في فريق لا يمتلك الإنجليزي هاري كين!

    ضربة مرمى؟ ليتنحى الحارس مانويل نوير جانبًا، فهاري كين لها، وبفضلها وضع زميله سيرجي جنابري على انفراد بالحارس دافيد رايا، لكن الأخير تكفل بإهدار الفرص السهلة الليلة.



    صناعة اللعب؟ الأمير هاري أيضًا لها، فقد كانت مهمته الأساسية أمام آرسنال محاولة السيطرة على وسط الملعب في ظل غياب جوشوا كيميش، وكذلك خلق الفرص لزملائه.

    والنتيجة تمريرات بينية جيدة، تسابق الثنائي جنابري وإسماعيل صيباري على إهدارها، فيما كانت التمريرة الأجمل تلك التي أرسلها من وسط الملعب إلى خلف دفاعات الجانرز، وبفضلها صنع الهدف الأول لألفونسو ديفيز.



    ووسط ذلك، سجل كين الهدف الثاني للبافاري من ضربة جزاء، بينما خلق ثلاث فرص لزملائه، لم يستغلوها، وسدد أربع تسديدات.

    يقولون دائمًا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس استثنائيًا، والحقيقة أن هاري كين كذلك استثنائيًا حقًا، كلٌ بطريقته الخاصة، فما يفعله كين حاليًا مع بايرن ميونخ يفوق المنطق حتى وإن لم يكن صاحب المهارات الاستثنائية التي ينتظرها الجمهور من أمثال البرغوث ولامين يامال وغيرهما.

    الاستثنائية في كرة القدم ليست مقتصرة على المراوغات والمهارات وصناعة اللقطات المبهرة، فهناك من هو استثنائي بقدرته على أداء أدوار متعددة، من الضغط والدفاع والمساهمة في بناء اللعب إلى إنهاء الهجمات.


  • العودة بعد غياب يا آرسنال!

    برحيله عن الدوري الإنجليزي، ربما ظن آرسنال أنه تخلص من أحد "كوابيسه" في الملاعب، لكن عودة هاري كين لم تكن عادية..

    قبل لقاء الليلة، خاض كين ثلاث مباريات مع البافاري أمام الجانرز، سجل هدفًا واحدًا، وصام عن التهديف والصناعة في المباراتين الأخيرتين، لذا العودة لم تكن عادية، فقد سجل وصنع كين.



    في الأساس، آرسنال هو الضحية المفضلة للأمير، فقد هز شباكه بـ16 هدفًا كثاني فريق استقبالًا للأهداف من كين بعد ليستر سيتي، الذي سجل أمامه 20 هدفًا.

    وبفضل مباراة آرسنال الليلة، واصل كين التهديف للمباراة العاشرة على التوالي في دوري أبطال أوروبا، في سلسلة لم يصل لها سوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (11 مباراة متتالية بين 2017 و2018).


  • هاري كين ليس في حاجة للكرة الذهبية

    هناك لاعبون يتشرفون بالحصول على الكرة الذهبية وتمنحهم مكانة خاصة، وهناك آخرون تتشرف الجائزة بأن تُمنح لهم، فلا تكون بالنسبة لهم سوى اعتراف بمكانة استحقوها بالفعل .. وهاري كين وصل لمرحلة الفئة الأخيرة!

    خلال الساعات الماضية، خرجت تسريبات تزعم أن الأمير الإنجليزي هو الفائز بالكرة الذهبية 2026، وأنه جهّز بالفعل لجلسة التصوير الخاصة بالحفل المقرر إقامته في لندن، في 26 من أكتوبر الجاري.

    تلك التسريبات أخذت إطار أحقية كين في الحصول عليها وما شابه من تعظيم لتلك اللحظة في مسيرة اللاعب .. أي الحديث المعتاد في مثل هذا التوقيت من كل عام.

    لكن دعونا نغير تلك النبرة هذه المرة من أجل هاري كين .. فلماذا يبدو وكأن هاري كين هو من يحتاج إلى الكرة الذهبية، وكأن مسيرته ستظل منقوصة ما لم يحملها بين يديه؟

    الحقيقة أن المعادلة يجب أن تكون معكوسة تمامًا، فالمهاجم الإنجليزي لا يحتاج إلى جائزة كي يمنحه التاريخ مكانته، وإنما الكرة الذهبية هي التي تحتاج إلى أن يتزين سجل الفائزين بها باسم لاعب بحجم موهبته وأرقامه واستمراريته.

    كين لا يطرق أبواب المجد طلبًا للاعتراف، بل إن الكرة الذهبية هي من عليها أن تطرق بابه، إن أرادت أن تثبت أنها تنصف العظماء ولا تكتفي بمكافأة الأكثر صخبًا وشهرة!


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    إسماعيل صيباري .. "نصف فاشل" أمام آرسنال

    بالانتقال للحديث عن النجم المغربي في صفوف بايرن ميونخ؛ إسماعيل صيباري، فهناك حيرة: أنشيد به أم ننتقده!

    ذكرنا أن مهمة هاري كين الأول الليلة أمام آرسنال هي البقاء في الصفوف الخلفية، حيث وسط الملعب وصناعة اللعب، فيما كانت مهام رأس الحربة في المقام الأول موكلة إلى صيباري، لكنه لم يفعل.

    أسد الأطلسي أبدع في صناعة اللعب بفضل تمريراته البينية، فتارةً لسيرجي جنابري وأخرى لألفونسو ديفيز وثالثة لهاري كين، لكن جميعها كان مصيره خارج شباك آرسنال.

    أما في مهمته الأساسية، فقد فشل صيباري فشلًا ذريعًا، ما بين استلام غاية في السوء لعرضية هاري كين في الدقيقة 23، إلى تسديدة بعيدة من أمام المرمى في الدقيقة 33، مرورًا بإهدار فرصة بغرابة في الدقيقة 48، حيث سدد بجوار القائم رغم انفراده بالمرمى، وإن كان في وضع تسلل.

    فما كان من كومباني إلا أن سحب المغربي من الملعب في الدقيقة 68، للدفع بالكولومبي لويس دياز.

    المغربي يمتلك القدرة على صناعة اللعب والتحرك بين الخطوط، لكن السؤال هو: "هل يستطيع تحويل هذه الجودة إلى إضافة هجومية حقيقية بجوار هاري كين؟".

    أمام آرسنال، لم تكن المشكلة في قدرته على المشاركة في بناء الهجمات بقدر ما كانت في مدى فاعليته في الثلث الأخير، وهو ما يفتح باب التساؤل بشأن الدور الأنسب له داخل منظومة بايرن ميونخ.

    بالمختصر، وضع صيباري في بايرن ميونخ مُعقد إلى حدٍ ما، والمشهد – حتى الآن – يقول إن الفريق لن يستفد منه كثيرًا، في ظل وجود كتيبة هجومية قادرة على صناعة اللعب بالفعل، والرحيل في يناير مع التعاقد مع بديل أوقع كثيرًا من الصبر عليه!


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