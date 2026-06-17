خلال سنواته الأولى في توتنهام، أثيرت شكوك حول ما إذا كان هذا المهاجم الطموح سيصل يومًا ما إلى المستوى المطلوب. وهو الآن الهداف الأول على مر التاريخ لكل من «سبيرز» و«الأسود الثلاثة»، كما أصبح أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.
خاص | "لن تكون مهاجمًا جيدًا أبدًا" .. عندما راهن مسؤول توتنهام على فشل هاري كين
خاض كين سلسلة من فترات الإعارة قبل أن يبرز في صفوف توتنهام
كانت هذه المرتبة تبدو شبه مستحيلة المنال خلال الفترة التي قضاها على سبيل الإعارة في أندية إنجلترا بين عامي 2011 و2013.
سجل كين أهدافه الأولى في صفوف الكبار أثناء مشاركته مع أندية ليتون أورينت وميلوال ونورويتش وليستر، لكن قلة هم الذين توقعوا ما سيحققه هذا المهاجم المجتهد لاحقًا.
فالمتواجدون في بريسبان رود لم يكونوا مقتنعين على الإطلاق بأن كين سيحقق إنجازات كبيرة. وقد اضطروا إلى مشاهدة هذا اللاعب، الذي يبلغ الآن 32 عامًا، وهو يعيد كتابة كتب التاريخ في شمال لندن، ويفوز بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، ويسجل 79 هدفًا لمنتخب بلاده.
يُعتبر كين الآن على نطاق واسع أفضل مهاجم رقم 9 في العالم، حيث يحافظ على مستويات فردية رائعة، ولا يشك ريدناب - الذي شهد بداية تلك الرحلة في توتنهام - في أن هذا اللاعب المتواضع، ابن شرق لندن، يُعد جزءًا من النخبة العالمية.
قيل لكين إنه «لن يكون جيدًا بما يكفي أبدًا»
أجاب المدرب السابق لتوتنهام ريدكناب على سؤال موقع GOAL حول ما إذا كان كين سيكون خياره لقيادة خط الهجوم — متقدماً على إرلينج هالاند وزملائه — في حال تشكيل فريق من الصفر: «بلا شك. هاري هو الأفضل بالنسبة لي. هالاند لاعب رائع، وهو يسجل الأهداف، لكن هاري كين قادر على فعل كل شيء — فهو يمرر الكرة كلاعب وسط، ويمررها بأسلوب جلين هودل أو أي لاعب يوزع الكرة في كل الاتجاهات. وعندما يتراجع إلى العمق، يمرر كرات رائعة. إنه قادر على فعل كل شيء.
«إن تطوره مذهل حقًّا. كنت قد أعرته في الماضي، وكان باري هيرن رئيس نادي ليتون أورينت آنذاك. استعار باري هيرن هاري مني — كما أعرته ستيفن كولكر وأندروس تاونسند، وقد ساهموا جميعًا في انتشال أورينت من قاع الترتيب.
«عندما كنت في توتنهام، قال [هيرن]: ‘أندروس تاونسند يمكنه اللعب مع سبيرز، وستيفن كولكر يمكنه العودة واللعب مع سبيرز، أما هاري كين، فلا، لن يكون أبدًا جيدًا بما يكفي للعب مع سبيرز.’
«انظروا كم كان مخطئاً، وكيف تطور وأجتهد وتدرب وأصبح ما هو عليه الآن. إنه قدوة لأي طفل صغير ينظر إليه ويقول في نفسه: هذا ما حققه بفضل العمل الجاد والتدريب، والتدريب، والتدريب. ما حققه أمر مذهل حقاً».
هل سيصبح كين، الذي حطم الأرقام القياسية، أفضل لاعب في تاريخ إنجلترا؟
حقق كين إنجازات عظيمة لدرجة أنه أصبح الآن جزءًا من النقاش الدائر حول «أعظم لاعب في تاريخ إنجلترا». وهو في طريقه لتحطيم الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية الذي يحمله بيتر شيلتون — والذي يبلغ 125 مباراة دولية — وهو مصمم على المساعدة في إنهاء 60 عامًا من المعاناة هذا الصيف، من خلال قيادة «الأسود الثلاثة» نحو الفوز بكأس العالم.
وعندما سُئل ريدناب عما إذا كان كين قادراً على التفوق على لاعبين من أمثال بوبي مور وبوبي تشارلتون وبول جاسكوين وواين روني، قال: «حسناً، بوبي... أنت تعلم أنني منحاز لبوبي مور، فهو صديقي ولعبتُ معه في وست هام لفترة طويلة. الأمر صعب.
«وبوبي تشارلتون، مرة أخرى لاعب كرة قدم مذهل، و«جازا»، رائع. لكن هاري كين هو أفضل مهاجم في العالم، إنه لاعب رائع بكل بساطة. موهبة عظيمة، وشخص رائع، ورجل عائلي، ومتفاني، ويتدرب بشكل جيد، ولا تسمع أبدًا أي شيء سيئ عنه، ويستطيع فعل كل شيء، يسجل الأهداف، ويصنع الأهداف، ويسدد بالرأس، ويركض، ويعمل بجد، ويتصدى للخصم - إنه يفعل كل شيء من أجل الفريق، إنه قائد. إنه ببساطة لاعب مذهل - سجل 61 هدفًا هذا العام في ألمانيا، إن ما حققه من حيث بدأ مسيرته أمر مذهل حقًا.
«السبب في نجاحه هو تفانيه، فقد كان يتدرب كل يوم لمدة ساعة أو ساعة ونصف بعد مغادرة الجميع. كان يريد أن يصبح لاعباً، وتحمل الصعوبات، وانتقل على سبيل الإعارة مرات عديدة، ولم يشارك في الكثير من المباريات، ولم يضعه المدربون في التشكيلة، لكنه لم يستسلم، وواصل العمل بجد أكبر حتى وصل أخيراً إلى المكانة التي كان يطمح إليها. بالنسبة لي، فهو بالتأكيد أفضل مهاجم في العالم».
- BuzzBallz
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ستبدأ إنجلترا، بقيادة كين في خط الهجوم، مسيرتها الجديدة في كأس العالم عندما تواجه كرواتيا يوم الأربعاء في ملعب «AT&T» — مقر فريق «دالاس كاوبويز» في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL). ويأمل فريق توماس توخيل أن يمنح جماهيره المخلصة، المتعطشة للنجاح، أسبابًا كثيرة للاحتفال.