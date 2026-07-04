رغم وصوله إلى 72 هدفًا .. كاراجر يحبط هاري كين: مشواره مع إنجلترا يشبه توتنهام وفوزه بالكرة الذهبية صعب!

"بالنسبة لنا، كين في 2026 هو بالضبط ما كان عليه تشارلتون للبلاد قبل 60 عامًا"، هكذا تحدث جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، عن قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين، الذي أظهر نضجًا كبيرًا على مدار العام، ولعب دور "المنقذ" للأسود الثلاثة من أجل مواصلة رحلته في نهائيات كأس العالم 2026، بثنائيته في شباك الكونغو الديمقراطية.
وأثبت نجم بايرن ميونخ، بأنه عازم بقوة على المنافسة، على جائزة الحذاء الذهبي في مونديال أمريكا الشمالية، بعدما سجل 5 أهداف، بواقع هدفين ضد كرواتيا، وهدف أمام بنما، وثنائية في الكونغو، ليقود منتخب إنجلترا إلى دور الـ16، ويضرب موعدًا مع المكسيك.