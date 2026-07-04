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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمود خالد

رغم وصوله إلى 72 هدفًا .. كاراجر يحبط هاري كين: مشواره مع إنجلترا يشبه توتنهام وفوزه بالكرة الذهبية صعب!

هاري كين
إنجلترا
بايرن ميونخ
كأس العالم

ردًا على تصريح بيلينجهام بأنه أعظم لاعب في إنجلترا..

"بالنسبة لنا، كين في 2026 هو بالضبط ما كان عليه تشارلتون للبلاد قبل 60 عامًا"، هكذا تحدث جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، عن قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين، الذي أظهر نضجًا كبيرًا على مدار العام، ولعب دور "المنقذ" للأسود الثلاثة من أجل مواصلة رحلته في نهائيات كأس العالم 2026، بثنائيته في شباك الكونغو الديمقراطية.

وأثبت نجم بايرن ميونخ، بأنه عازم بقوة على المنافسة، على جائزة الحذاء الذهبي في مونديال أمريكا الشمالية، بعدما سجل 5 أهداف، بواقع هدفين ضد كرواتيا، وهدف أمام بنما، وثنائية في الكونغو، ليقود منتخب إنجلترا إلى دور الـ16، ويضرب موعدًا مع المكسيك.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2022AFP

    توقع صادم بشأن الكرة الذهبية

    وعلى الرغم من التألق اللافت لهاري كين، في كأس العالم، وأرقامه المذهلة خلال موسم 2025-2026، إلا أن كاراجر أبدى تخوفه من مسألة فوزه بجائزة الكرة الذهبية، كاشفًا عن أبرز الصعوبات التي تواجه "الأمير"، والذي وصفه جود بيلينجهام بأنه أعظم لاعب في إنجلترا.

    في مقال عبر صحيفة "تيليجراف"، قال كاراجر "الفارق بين هاري كين وبوبي تشارلتون، ليس مسألة عبقرية فردية لا جدال فيها، ولكن في جودة الفريق الداعم، سيتم تجاهل ترشيح كين ليكون أفضل لاعب في تاريخ إنجلترا، ما لم يحقق نفس النجاح وهو يرتدي قميص الأسود الثلاثة.

    كين بالضبط هو ما كان عليه تشارلتون قبل 60 عامًا، منارة الأمل التي جعلت المشجعين يعتقدون أننا أخيرًا نستطيع الفوز ببطولة كبرى، ولكن للأسف، لا يملك (كين) بوبي مور أو جوردون بانكس أو آلان بول إلى جانبه لتحقيق تلك الأحلام".

    واستعرض كاراجر، أرقام هاري كين، الذي سجل ضد الكونغو، هدفه رقم 72 هذا الموسم، مؤكدًا أن ليونيل ميسي فقط هو من وصل مؤخرًا إلى هذه الأرقام، وحتى كريستيانو رونالدو لم يكن بهذا القدر من الإنتاجية في موسم واحد.

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  • Harry Kane England 2:1Getty Images

    الفوز بكأس العالم "ضعيف"

    واعتبر كاراجر أن الفوز بلقب كأس العالم، يجب أن يضعه كين نصب أعينه، لأنه من سيحدد من يفوز بالكرة الذهبية، وإلا أن مسيرة هاري مع إنجلترا، ستكون أشبه بما كان عليه في توتنهام، من حيث أداء فردي متكامل، وفقدان للبطولات الجماعية، لأن بقية الفريق لم يكونوا جيدين بما فيه الكفاية.

    ونوّه كاراجر بأن فرص منتخب إنجلترا في الفوز بكأس العالم "ضئيلة"، بعد تأهله الصعب إلى دور الـ16، وبالاستناد إلى الإثني عشر شهرًا الماضية، فقد يتوقع أن يفوز كين بالبالون دور، ولكن ربما لن يقدر على ذلك، لأنها ستذهب إلى نجم الدولة الفائزة بالمونديال.

    وأوضح "إذا احتفظت الأرجنتين بالكأس، فسيفوز ميسي بالكرة الذهبية. إذا فازت فرنسا، سيحصل أحد لاعبيه الرئيسين على الجائزة، زميل كين في بايرن، مايكل أوليس، منافس قوي، ورغم أن كيليان مبابي قضى موسمًا صعبًا مع ناديه (ريال مدريد)، إلا أنه قد ينسى ذلك مع تقديمه عروض رائعة في كأس العالم.

    قد يحتفل نجم آخر من باريس سان جيرمان بإنجاز شخصي، رغم أن فوزهم بدوري أبطال أوروبا، بدا أكثر كجهد جماعي منه نتيجة مساهمة بارزة واحدة، لقد استمتع عثمان ديمبيلي بموسم رائع آخر، ولكن أهداف كين تتجاوز الجميع. إنه يقدم أداءً على نفس مستوى أفضل لاعبي فرنسا، وميسي، اللذين يتنافسات على الحذاء الذهبي.

  • الأكثر موهبة يصنعون لحظات مهيبة

    وأوضح كاراجر أنه أحب مشاهدة هاري كين كثيرًا في النصف الثاني من مسيرته، لأنه أعاد ابتكار نفسه في اللعب الأعمق، عمّا كان عليه كمهاجم رقم 9 تقليدي أكثر.

    وأضاف "كين من الذين أكدوا وجهة نظري الراسخة بأن ألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا، يعبران عن أكثر المدربين استراتيجية وقدرة على الاستفادة من لاعبيهم، والبطولات الدولية كلها عن لاعبي كرة القدم العالميين.

    توماس توخيل هو أحد أفضل المدربين في جيله، ولكننا هناك كنا على بعد 15 دقيقة من العار، أحد العظماء الحقيقيين أنقذه، لأن هذا هو جوهر كأس العالم، أكثر الموهبة في ابتكار هذه اللحظات المهيبة".

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  • ماذا قدم هاري كين؟

    وقدم هاري كين أرقامًا تهديفية مذهلة خلال موسم 2025-2026، حيث تمكن من إحراز 61 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 51 مباراة، بجميع المسابقات.

    وبفارق كاسح، تمكن كين من الاحتفاظ بجائزة هداف الدوري الألماني، للموسم الثالث على التوالي، بعد وصوله إلى 36 هدفًا، كما تمكن من إحراز 14 هدفًا في 13 مباراة بدوري أبطال أوروبا، حينما قاد بايرن ميونخ إلى الدور نصف النهائي، قبل الخسارة أمام باريس سان جيرمان، بينما وقع على 10 أهداف في كأس ألمانيا، وهدف في السوبر الألماني.

    وبخلاف ذلك، فقد نجح هاري كين في تحقيق رقم قياسي، ليصبح الهداف التاريخي لإنجلترا في كأس العالم، مع وصوله إلى 13 هدفًا، بفضل خماسيته في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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