رغم وصوله إلى 72 هدفًا .. كاراجر يحبط هاري كين: مشواره مع إنجلترا يشبه توتنهام وفوزه بالكرة الذهبية صعب!

وعلى الرغم من التألق اللافت لهاري كين، في كأس العالم، وأرقامه المذهلة خلال موسم 2025-2026، إلا أن كاراجر أبدى تخوفه من مسألة فوزه بجائزة الكرة الذهبية، كاشفًا عن أبرز الصعوبات التي تواجه "الأمير"، والذي وصفه جود بيلينجهام بأنه أعظم لاعب في إنجلترا.

في مقال عبر صحيفة "تيليجراف"، قال كاراجر "الفارق بين هاري كين وبوبي تشارلتون، ليس مسألة عبقرية فردية لا جدال فيها، ولكن في جودة الفريق الداعم، سيتم تجاهل ترشيح كين ليكون أفضل لاعب في تاريخ إنجلترا، ما لم يحقق نفس النجاح وهو يرتدي قميص الأسود الثلاثة.

كين بالضبط هو ما كان عليه تشارلتون قبل 60 عامًا، منارة الأمل التي جعلت المشجعين يعتقدون أننا أخيرًا نستطيع الفوز ببطولة كبرى، ولكن للأسف، لا يملك (كين) بوبي مور أو جوردون بانكس أو آلان بول إلى جانبه لتحقيق تلك الأحلام".

واستعرض كاراجر، أرقام هاري كين، الذي سجل ضد الكونغو، هدفه رقم 72 هذا الموسم، مؤكدًا أن ليونيل ميسي فقط هو من وصل مؤخرًا إلى هذه الأرقام، وحتى كريستيانو رونالدو لم يكن بهذا القدر من الإنتاجية في موسم واحد.