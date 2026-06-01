كان هاري كين ومايكل أوليسي القوتين الدافعتين وراء موسم السيطرة المطلقة لبايرن ميونخ، لكن أسطورة النادي توماس مولر يعتقد أن أحدهما يمتلك أفضلية واضحة في سباق المجد الفردي. وعلى الرغم من إنجازات قائد منتخب إنجلترا في تحطيم الأرقام القياسية التهديفية، إلا أن "اللمسة السحرية" التي يتمتع بها زميله الفرنسي قد تكون أكثر جاذبية وإغراءً للمصوتين على جائزة الكرة الذهبية.
السحر أم الأهداف؟ مولر يختار بين أوليسي وكين في صراع الكرة الذهبية 2026
مولر يدلي بدلوه في معركة الكرة الذهبية البافارية
يشتعل السباق على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 في أعقاب موسم محلي شهد هيمنة غير مسبوقة لبايرن ميونخ. وبعد تأمين ثنائية الدوري الألماني وكأس ألمانيا، يجد البافاريون أنفسهم أمام العديد من المتنافسين الشرعيين على أعظم جائزة فردية في عالم اللعبة. وقد أثار مولر، أيقونة النادي، جدلاً واسعاً حين ألمح إلى أنه في حين يظل كين المهاجم الأفضل عالمياً في مركز الرقم تسعة، فإن زميله أوليسي يمتلك ذلك "السحر" الخاص الذي غالباً ما يرجح كفة التصويت.
وفي حديثه لصحيفة "بيلد" عن المنافسة بين النجمين، قال مولر: "بفضل قدراته الهجومية والتهديفية الحاسمة، هاري هو أفضل مهاجم أراه حالياً. إنه يمتلك مجموعة واسعة من الصفات الرائعة، لكنه ليس اللاعب الذي يمكنه مراوغة أربعة لاعبين دفعة واحدة. وفيما يخص الكرة الذهبية، يُؤخذ 'العنصر الفني' دائماً في الاعتبار. بشكل عام، أرى أن هاري هو اللاعب الأكثر أهمية - ولكن عندما يتعلق الأمر بالتصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم، فإن الكفة تميل عادة للاعبين مثل مايكل؛ فبفضل تلك الانسيابية الفنية التي تشبه الرقص وتلك اللمسة السحرية التي لا يمكنك تعلمها، يُعتبر مايكل لاعباً يقدم المتعة، إنه فنان حقيقي".
حصيلة كين التهديفية القياسية
من الصعب المجادلة ضد تفوق كين الإحصائي بعد عام حطم فيه الأرقام القياسية التهديفية بكل سهولة. تم تتويج المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً رسمياً بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2025-2026 بعد أن زار الشباك 36 مرة في 31 مباراة فقط بالدوري. وعلى مستوى جميع المسابقات، كانت أرقامه أكثر إذهالاً، حيث أنهى الموسم مسجلاً 61 هدفاً لناديه.
ويشعر كين نفسه برضا شخصي كبير عن هذا المردود، حيث صرح قائلاً: "على الصعيد الشخصي، كان هذا أفضل موسم في مسيرتي". ومع ذلك، يظل النقاش دائراً حول ما إذا كان الحجم الهائل للأهداف كافياً للتفوق على صانعي اللعب الأكثر إبداعاً واستعراضاً في عام غالباً ما تلعب فيه الجماليات دوراً حاسماً في الاقتراع النهائي. وسيكون كين مصمماً بشدة لاقتناص الجائزة، خاصة بعد أن أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن الحفل سيُقام في العاصمة البريطانية لندن لأول مرة في التاريخ في 26 أكتوبر.
الحالة "الفنية" لأوليسي
على النقيض من إنهاء كين الحاسم للفرص أمام المرمى، أصبح أوليسي القلب النابض والإبداعي للعملاق البافاري. استمتع الجناح الفرنسي بموسم استثنائي على المسرح الأكبر، حيث سجل 22 هدفاً وقدم 31 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات. هذه القدرة المزدوجة على التهديف والصناعة، جنباً إلى جنب مع أسلوب المراوغة "الراقص" الذي أشار إليه مولر، جعلته معشوقاً للجماهير ومفضلاً لدى الكشافين والصحفيين الذين يحددون تصنيفات الكرة الذهبية.
كأس العالم 2026: الحكم النهائي
في حين أرست إنجازاتهم المحلية حجر الأساس للمنافسة، فمن المتوقع أن تكون بطولة كأس العالم 2026 القادمة هي الفيصل الحقيقي. سيقود كل من كين وأوليسي منتخبيهما الوطنيين في البطولة كأيقونات حقيقية تعقد عليها الجماهير آمالها. إن تحقيق مسيرة عميقة لإنجلترا أو فرنسا في المونديال قد يوفر الدفعة النهائية اللازمة لتجاوز النجوم العالميين الآخرين مثل ظاهرة برشلونة لامين يامال أو مهاجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي.
بالنسبة لكين، فإن الحافز المتمثل في إمكانية رفع الكرة الذهبية على أرضه وأمام جماهير لندن يعد فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر. أما بالنسبة لأوليسي، فتوفر البطولة منصة مثالية لإثبات صحة وجهة نظر مولر؛ وأن "لمسته السحرية" هي بالفعل العامل الحاسم في تحديد من سيُعترف به كأفضل لاعب على وجه الأرض. وبغض النظر عن النتيجة، يجد بايرن ميونخ نفسه في موقف يُحسد عليه، حيث يضم بين صفوفه المتنافسين الرئيسيين على عرش كرة القدم في العالم.