رغم مئويته: أونيون برلين دليل يخدم يامال ضد هاري كين .. و"بالون دوري" مظلوم آخر في بايرن ميونخ!

رفقًا بكاتب التاريخ، الأمير يواصل العبث بصفحات البوندسليجا، أشياء من الطبيعي أنك ستقرأها حاليًا عن هاري كين، النجم الإنجليزي الذي سجّل رقمًا مثيرًا يثبت بأنه يحكم سيطرته على الدوري الألماني، رغم أن الواقع يقول إن مباراة أونيون برلين، لم تكن مثالية من صاحب الرقم "9".

فوز مستريح سجله بايرن ميونخ، بسباعية نظيفة في شباك أونيون برلين، في أرض أليانز ارينا، ضمن حساب الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني "2026-2027"، جاءت عن طريق جمال موسيالا (د18)، هاري كين (هدفان أحدهما من ركلة جزاء د39 و45)، مايكل أوليسي (هاتريك د43 و73 و76)، إسماعيل صيباري (د70).

ونجح العملاق البافاري في اعتلاء صدارة البوندسليجا "مؤقتًا" مع وصوله للنقطة العاشرة، في انتظار نتائج فرايبورج وبوروسيا دورتموند، فيما تجمد رصيد أونيون برلين، عند نقطة واحدة، في المركز السادس عشر.

ماذا صنع النجم الإنجليزي أمام أونيون برلين؟ هذا ما تقدمه النسخة العربية من موقع GOAL، عبر السطور التالية..