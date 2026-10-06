هاري كين ضد تشيكيا | قدم درسًا فنيًا وأخلاقيًا لكيليان مبابي ولامين يامال .. وحان موعد استكمال "لوحته الناقصة" على طريقة ليونيل ميسي!

ما من نهاية للتوقف الدولي الحالي تليق بالمنتخب الإنجليزي إلا ضرب شباك تشيكيا بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2026-27.

الأسود الثلاثة افتتحوا التوقف الدولي بالهزيمة أمام إسبانيا (2-3)، لكن قطارهم سار بخطى ثابتة بعد ذلك، حيث ثلاثة انتصارات متتالية أمام تشيكيا (2-0) و(3-0)، وكرواتيا (7-0).

بهذه النتائج، يحتل الإنجليز المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، متأخرين بثلاث نقاط فقط عن إسبانيا، فيما تحل تشيكيا أخيرة دون أي نقاط، ويسقبها منتخب كرواتيا بثلاث نقاط.

وبعيدًا عن الأداء الجماعي للمنتخب الإنجليزي، دعونا نخصص الحديث في السطور التالية عن قائده هاري كين تحديدًا..



