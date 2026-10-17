ليلة تاريخية لا يتمناها المغاربة: هاري كين سلم "جسدًا جريحًا" إلى ريال مدريد .. وخطوة لإزاحة ليفاندوفسكي!

"لو تضع الـ11 لاعبًا في منطقتك، فلن يقدروا على إيقافه"، هكذا رفع بايرن ميونخ شعاره أمام لايبزيج، وحسم المباراة عمليًا من شوطه الأول، قبل أن يكتسح بنتيجة (6-1)، في معقل أليانز ارينا، ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني "2026-2027".

صدق أو لا تصدق، هذا العملاق هو الذي تعادل "أوروبيًا" مع الفريق العائد فايكنج، وتعثر قبلها في البوندسليجا، مع أوجسبورج، وهذا لايبزيج القادم من انتصار كاسح على آينتراخت بسداسية، ولكن لا تأمن لدغات هاري كين ورفاقه، ولا تعتقد أن إغلاق المنافذ الخلفية كفيل بتعطيل الكتيبة البافارية، خاصة وأن خماسية لويس دياز (هاتريك) وألكسندر بافلوفيتش ومايكل أوليسي وهاري كين، في الدقائق 12 و26 و34 و47 و53 و70، كانت كفيلة بإنهاء المباراة مبكرًا، رغم إبداع أندريا ماكسيموفيتش الذي حفظ ماء وجه لايبزيج في الدقيقة 90+1.

تفوق كاسح ضمن عودة بايرن ميونخ، إلى مركزه المفضل، في صدارة الدوري الألماني، مع وصوله إلى 14 نقطة، ليتفوق بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 9 نقاط، في المركز السابع.

واستعاد بايرن ميونخ طريق الانتصارات بأفضل طريقة ممكنة، ليوجه رسالة شديدة اللهجة إلى آرسنال، قبل القمة الأوروبية التي تجمع بينهما، الأربعاء المُقبل، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، فيما تلقى لايبزيج الضربة الكبرى قبل لقاء ريال مدريد، في تشامبيونزليج.

ماذا صنع هاري كين وإسماعيل صيباري أمام لايبزيج؟ هذا ضمن لمحات يستعرضها موقع GOAL، معكم في السطور التالية..