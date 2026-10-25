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محمود خالد

إرهاق أم تأثر من شائعة الكرة الذهبية: هاري كين "يختفي" .. رسالة البايرن لصلاح ورفاقه: فرايبورج فقاعة ولكن احذروا!

فقرات ومقالات
هاري كين
إسماعيل صيباري
دايوت أوباميكانو
فرايبورج
بايرن ميونخ
الدوري الألماني

هاري كين لم يكن بطل انتصار بايرن ميونخ على فرايبورج..

تذكروا جيدًا، هذه الفترة لا تدخل في نطاق المنافسة على الكرة الذهبية "2026"، حتى لا تقود العاطفة أحد المشجعين، ليصف تراجع هاري كين "نسبيًا" أمام فرايبورج، بأن أحقيته بالجائزة تتراجع أمام نجمين سيخوضان صراعًا شرسًا في الكلاسيكو، مساء اليوم، وهما لامين يامال وكيليان مبابي.

كين قاد بايرن ميونخ، لانتصار مثير في ميدان فرايبورج، بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة السابعة من مسابقة الدوري الألماني "2026-2027".

وفي ميدان "أوروبا بارك"، حملت ثنائية العملاق البافاري، توقيع دايوت أوبيميكانو وسيرجي جنابري، في الدقيقتين 16 و42، بينما تسبب توم بيشوف، بهدف خاطئ في مرماه، بالدقيقة 82، قبل أن يقتل مايكل أوليسي المباراة، مستغلًا خطأ فادحًا من الحارس، ليسجل هدفًا بعيد المدى في الدقيقة 90+5، في مباراة شهدت مشاركة هاري كين "أساسيًا"، بينما شارك إسماعيل صيباري "بديلًا" لجنابري، خلال الشوط الثاني.

وفيما يلي، يقدم موقع "GOAL"، أبرز النقاط حول أداء هاري كين، وما حدث في لقاء فرايبورج وبايرن ميونخ، بشكل عام..

  • لا خوف على البايرن في غياب كومباني

    في ظل غياب المدير الفني فينسنت كومباني، عن الملاعب لعدة أسابيع، بسبب تعرضه لوعكة صحية، فإن بايرن ميونخ في البوندسليجا، يرفع شعار "لا خوف عليه"، مع تولي مساعده آرون دانكس، حتى وإن لم يظهر هاري كين في أوج عطائه، كما هو الحال المعتاد عليه.

    "إرهاق" كين قد يكون وضعه طبيعيًا، في ظل الاعتماد عليه بشكل دائم، خاصة وأنه الهدّاف الذي يبعد بأرقامه عن أقرب ملاحقيه، إلا أن ممارسته لدور "مهاجم المحطة"، أكثر من التواجد في منطقة الجزاء، سمح بزيادة توغلات الأطراف إلى العمق، خاصة مع تعليمات دانكس، بتواجد دفاعي مثير في الثلث الأخير.

    واستمرارًا لاكتشاف مواهب هاري كين، كصانع ألعاب، ومحور دفاعي، فإنه كان يطمح لإثبات قاعدة، أنه في أسوأ حالاته يخرج بـ"هدف" أو تمريرة حاسمة، إلا أن الرقابة المُحكمة، أجبرته على فرصتين، أولهما لم تجد طريقها نحو الشباك، بكرة رأسية مرت فوق العارضة، في الدقيقة 57، والثانية نتحدث عنها فيما بعد.

  • الفضل لأوباميكانو .. رسالة لصلاح ورفاقه "فرايبورج فقاعة ولكن"

    يمكن القول قلنا إن فرايبورج الذي هُزم بثنائية في نسخة "مرهقة" من بايرن ميونخ، لهو بمثابة مطمئة إلى طرابزون سبور، الذي سيواجهه في دوري المؤتمر الأوروبي، في الخامس من نوفمبر المُقبل، برسالة غير معلنة، بأن فرايبورج قد يكون مجرد "فقاعة"، رغم أنه من أبرز المرشحين على صدارة البوندسليجا، بتواجده في المركز الثالث، ولكنه عليكم الحذر منه.

    رغم أفضلية بايرن ميونخ، في السيطرة على الكرة، من ميدان فرايبورج، ومع فارق الإمكانيات بالطبع مع طرابزون سبور، إلا أن العملاق البافاري قدم وصفة رائعة لمحمد صلاح ورفاقه، بأن فرايبورج قابل لسحب عناصره، ومن ثمّ شن مرتدّات سريعة تمنح انفرادات، والتي ظهرت جلية في لعبة الهدف الأول، واتضحت أيضًا بالهدف الثاني، علمًا بأنها لعبة مفضلة لدى الملك المصري، إذا ما تمكن من استغلال تلك النقطة.

    ولكن، هناك نقطة أخرى قد يوعز فيها الفضل إلى أوبيميكانو، أفضل نجوم المباراة بلا منازع، والذي يؤكد حالة الانتفاضة الإيجابية التي يعيشها هذا الموسم، بكونه ليس فقط صخرة الدفاع، وإنما ارتدى عباءة الهجوم، فتجده ينطلق في المرتدّات، ويهدد المرمى برأسياته عند الركلات الركنية.

  • عليك أن تثبت العكس لهامان يا صيباري

    "إذا لم تسجل فاستعد للاستقبال"، ذلك هو شعار فرايبورج الذي كان هدفه بمثابة الشعلة التي انتفض معها، في الوقت الذي كان فيه بايرن ميونخ، يملك الفرصة لقتل المباراة تمامًا قبلها.

    صيباري الذي لاقى هجومًا عنيفًا من نجم بايرن السابق، ديتمار هامان، الذي وصفه بأنه بطيء للغاية، ويبدو كنسخة سيئة من هاري كين، بات أمام تحدٍّ قاسٍ لإثبات ذاته، خاصة بعد أن فضّل المدرب المساعد دانكس، إشراك "الشاب" لينارت كارل، عليه، خلف هاري كين، وتواجد جنابري في الطرف الأيسر.

    في ظل رتم البايرن السريع، ما بين تراجع العناصر للخلف مع المرتدّات، ومفاجأة الخصم، بهجوم يشمل تواجد المدافعين في منطقة المنافس، وأحيانًا داخل منطقة الجزاء، مثل لقطة ساشا بوي، الذي شارك لأول مرة، وسجل هدفًا أُلغي بداعي التسلل، فإن معاناة صيباري مع بطء الحركة، ظهرت جلية في مسألة التحولات.

    وجاءت الطامّة الكبرى، في الدقيقة 81، حينما تصدى الحارس باكهاوس، لتسديدتين متتاليتين من هاري كين وإسماعيل صيباري، لتبدأ معها حملة هجومية شرسة من لاعبي فرايبورج، ازدادت حدتها بعد هدف التعادل.

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  • كلمة أخيرة..

    عندما يُقال إن بايرن ميونخ، الذي لم يكن في أفضل حالاته، أسقط فرايبورج، الذي ينافس على القمة، فهذه نقطة تعد في صالحه، بل وتمثل له دفعة معنوية، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، في 31 أكتوبر، في "كلاسيكر" الدوري الألماني، وقبلها بلقاء ماجدبورج في كأس ألمانيا.

    كين لم يكن في يومه، والبايرن افتقد لجوشوا كيميش، الغائب للراحة، وبافلوفيتش ولويس دياز وكيم مين جاي للإصابة، ورغم ذلك، إلا أنه قدم أداء اتسم بالتحولات الخاطفة وتفوق الأظهرة والخطوط الخلفية، سواءً في صنع الزيادة الهجومية أو الاستماتة الدفاعية في آخر الدقائق، وخاصة أن لقاء اليوم، كشف عن نقاط إيجابية، تمثلت في تحركات "الظهير" ناثانيل براون، في منقطة الخصم، وكذلك تسجيل جنابري لأول أهدافه.

    ولكن، يجب الاعتراف بأن ظاهرة إهدار الفرص من إسماعيل صيباري، فضلًا عن بطئه في المرتدّات، قد يؤخره كثيرًا، خاصة في ظل الاعتماد على لينارت كارل كأساسي بدلًا منه، رغم أنه لم يكن في أفضل مستوياته أيضًا.

    أما عن الأمير الإنجليزي، فبالتزامن مع تراجع مستواه، أشار حساب Winna F.C، إلى أن هاري كين قد أُبلغ بأنه لن يفوز بالكرة الذهبية، ولكن عوضًا عنها، سيتسلم جائزة جيرد مولر كأفضل مهاجم، وإذا ما صدقت تلك الرواية، فهل يمكن القول، إنه تأثر بهذا الأمر، وانعكس على أدائه في المباراة؟ أم أن الأمر مجرد إرهاق من ضغط المباريات؟


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