زهيرة عادل

القائد الذي يجعلك تخجل دائمًا من نفسك .. هاري كين يرفع شعار "لا عزاء لكريستيانو رونالدو ولا ريال مدريد" أمام أتالانتا

كيف كانت ليلة الأمير أمام أتالانتا؟

بعدما جلس على مقاعد البدلاء في الذهاب، حضر النجم الإنجليزي هاري كين في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، مع بايرن ميونخ، لتلقين أتالانتا درسًا قاسيًا.

البافاري حقق الفوز يوم الأربعاء، برباعية مقابل هدف وحيد، أمام الفريق الإيطالي، بعدما كان قد ضربه في عقر داره بالذهاب بنتيجة (6-1).

رباعية بايرن ميونخ سجلها هاري كين "هدفين"، لينارت كارل ولويس دياز في الدقائق 25، 54، 56 و70 من عمر المباراة، فيما أحرز لازار ساماردزيتش هدف أتالانتا الوحيد قبل الشوط الثاني بخمس دقائق.

بهذه النتيجة، يرتقي بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد الذي أطاح بمانشستر سيتي من البطولة، في دور الثمانية.

لكن دعونا في السطور التالية نخصص الحديث تحديدًا عن من حصل على جائزة أفضل لاعب في مواجهة بايرن ميونخ وأتالانتا؛ الأمير الإنجليزي هاري كين..

  • من يجعلنا نخجل دائمًا

    تظن دائمًا أنه "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد" بشأن هاري كين، فهو "المهاجم المتكامل" داخل المستطيل الأخضر، والذي لا يوجد من يشبهه حاليًا في الملاعب .. وغيرها من العبارات التي تتكرر في كل مباراة يخوضها النجم الإنجليزي.

    لكن يبقى دائمًا في جعبة كين ما هو يدفعك للانبهار أكثر، لتخجل من نفسك كلما ظننت أنك انهيت ما يمكن من إشادات في حقه..

    الليلة أمام أتالانتا دخل صاحب الـ32 عامًا حاملًا شارة قيادة بايرن ميونخ في ظل غياب الثنائي مانويل نوير وجوشوا كيميش، لكنه صدم في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بإهداره ضربة جزاء، تحصل عليها على إثر اصطدام تسديدته في يد لاعب الخصم .. إلا أن تقنية الفيديو منحته فرصة أخرى بإعادة الجزائية على بداعي تقدم حارس مرمى أتالانتا ماركو سبورتييلو عن خط المرمى قبل التسديد، لينجح هذه المرة كين في التسديد، محرزًا هدف المباراة الأول.

    لكن المقدمة التي ذكرناها أعلاه في حق هاري كين، تخص تحديدًا ما فعله في الهدف الثاني، فوسط حراسة دفاعية ثنائية من لاعبي أتالانتا وتحت الضغط، أحرز الأمير واحد من أفضل أهدافه في الملاعب .. الكلمات قد تعجز عن وصفه، لندع الفيديو يتحدث عنه..



  • لا عزاء لكريستيانو رونالدو

    ولأن كل ظهور لهاري كين تقريبًا يضيف سطرًا جديدًا في تاريخ كرة القدم، لم تشذ مواجهة أتالانتا عن هذه القاعدة..

    بفضل ثنائية كين في شباك أتالانتا الليلة، وصل هاري كين للهدف رقم 50 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، أحرزهم خلال 66 مباراة.

    لم يسبقه لهذا الإنجاز بعدد مباريات أقل سوى الثنائي النرويجي إرلينج هالاند (49 مباراة)، والهولندي رود فان نيستلروي (62 مباراة).

    أما إن سألت عن أساطير اللعبة من بين تلك الإحصائية، فالأرجنتيني ليونيل ميسي احتاج لـ66 مباراة كي يصل للهدف رقم 50 في دوري الأبطال وهو نفس معدل كين، فيما احتاج البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ الهداف التاريخي لدوري الأبطال، لـ91 مباراة، وإن كانت حجته أنه بدأ كجناح وليس مهاجم صريح.



  • ولا عزاء لريال مدريد أيضًا

    الآن بايرن ميونخ سيضرب موعدًا مع ريال مدريد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    عندما سئل هاري كين عقب مواجهة أتالانتا، عن هذه المباراة المرتقبة أمام كتيبة ألفارو أربيلوا، علق بثقة: "نحن لا نخشى أحدًا، لدينا ثقة في أنفسنا، حتى وإن كنا نتوقع مباراة صعبة".

    والحقيقة أن دفاع ريال مدريد "المهترئ" إن كان قد صمد أمام مانشستر سيتي ونجومه، سيعاني كثيرًا أمام هاري كين ورفاقه، مع تألق الأمير والكولومبي لويس دياز وكذلك الموهبة الصاعدة لينارت كارل ونيكولاس جاكسون.

  • بالأرقام .. ماذا قدم هاري كين أمام أتالانتا؟

    أخيرًا لمحبي المزيد من الأرقام، فقد شارك هاري كين خلال 72 دقيقة أمام أتالانتا، وبخلاف الهدفين الذين سجلهما، خلق فرصتين لزملائه، لم يترجموها إلى أهداف.

    وسدد الإنجليزي خمس تسديدات، منها اثنتين على مرمى الفريق الإيطالي، فيما أهدر فرصة هدف محقق وحيدة.

    أما عن المواجهات الثنائية الأرضية، فتفوق في 4 من أصل 7، ولم ينجح في أي التحام هوائي، بينما قام بأربع مراوغات ناجحة من أصل ست.

