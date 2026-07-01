Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
England line up GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

هاري كين يتحدى مزاعم "التلاعب" ضد إنجلترا: ظلموا صفقة برشلونة فجاء الرد قويًا.. وحان الوقت لـ"احترام" قائد ثورة الكونغو

فقرات ومقالات
إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية
إنجلترا
الكونغو الديمقراطية
كأس العالم
هاري كين
انتوني جوردون
آرون وان بيساكا
سيباستيان ديسابر
برشلونة

إنجلترا تواصل رحلتها المونديالية بصعوبة..

عاش عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، ليلة مونديالية مثيرة للغاية؛ نجا فيها المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم بإعجوبة، من واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم 2026.

منتخب إنجلترا قلب تأخُره بهدف، إلى الفوز (2-1) ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتقدّم الكونغوليون أولًا، بواسطة نجمهم بريان سيبينجا في الدقيقة السابعة؛ قبل أن يرد الإنجليز بثنائية مُتأخرة عن طريق هاري كين، في الدقيقتين 75 و86.

وعلى الرغم من الهزيمة ضد الإنجليز؛ شاهدنا "ملحمة كروية" من المننتخب الكونغولي الأول لكرة القدم، الذي خانته الخبرات في النهاية.

أما الإنجليز سيواجهون بهذه النتيجة، "أصحاب الأرض" المكسيك، في دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026؛ رغم تعالي الأصوات بشأن نظرية المؤامرة والتلاعب ضدهم، في البداية.

نعم.. بعد تجاهُل الحكم الأردني أدهم المخادمة، احتساب "ركلتي جزاء" للإنجليز، خلال مجريات الشوط الأول ضد الكونغو، تعالت بعض الأصوات عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ التي تزعم وجود مؤامرة لإخراج منتخب "الأسود الثلاثة"، وتسهيل مهمة المكسيكيين.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز إنجلترا الصعب على الكونغو..

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-COD-JAMAFP

    حان وقت "احترام" قائد ثورة الكونغو

    خسر منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد إنجلترا، وودع بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ32؛ لكن هذا لا يمنع أن المدير الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر، يستحق الإشادة حقًا.

    ديسابر قدّم نسخة رائعة مع الكونغو، بل كان بمثابة قائد ثورة هذا المنتخب الإفريقي العنيد؛ سواء في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، أو حتى ضد إنجلترا.

    ويكفي أن الكونغو تعادلت مع البرتغال (1-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ ثم صمدت لأكثر من 70 دقيقة ضد منتخب إنجلترا، وكانت ندًا له.

    لذا.. يجب أن يحصل ديسابر على التقدير الذي يستحقه الآن؛ بعدما لم يحدث ذلك سابقًا، رغم كل إنجازاته في القارة السمراء.

    ويعمل ديسابر في القارة الإفريقية، منذ أكثر من 14 سنة؛ حيث حقق عدد من البطولات المهمة مع أسيك ميمبوزا الإيفواري، بالإضافة إلى الوداد الرياضي المغربي والترجي الرياضي التونسي.

    حتى أن الأندية والمنتخبات الإفريقية، التي لم يحقق معها بطولات؛ كانت تقدّم مستويات رائعة على الأقل، وبمرونة تكتيكية واضحة.

    ورغم كل ذلك؛ لم يكن ديسابر يحصل على التقدير الجماهيري والإعلامي مثل بعض الأسماء، خاصة مواطنه هيرفي رينارد.

    رينارد عمل في إفريقيا لسنواتٍ طويلة أيضًا، كحال سيباستيان ديسابر؛ لكن ربما كان يتحصل على تقدير أكبر من مدرب الكونغو الحالي، بصفةٍ عامة.

    • إعلان
  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    وان بيساكا.. رفض إنجلترا فتألق في كأس العالم 2026

    قدّم الظهير الكونغولي آرون وان بيساكا، ظهير أيمن نادي وست هام يونايتد، مستوى أكثر من رائع؛ وذلك خلال مباراة منتخب بلاده ضد إنجلترا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    بيساكا قضى على خطورة الهجوم الإنجليزي، طوال 70 دقيقة كاملة؛ خاصة عندما كان الجناح ماركوس راشفورد فوق أرضية المستطيل الأخضر، قبل "استبداله" بزميله أنتوني جوردون.

    ونتذكر أن بيساكا؛ أبعد هدفًا من خط المرمى الكونغولي خلال الشوط الأول، بعد تسديدة من راشفورد بالذت.

    وبدأ الظهير الكونغولي يتعب نسبيًا، بعد النشاط الملحوظ على الجناح الأيسر الإنجليزي؛ وذلك عقب دخول جوردون إلى أرضية الملعب، والمساعدة المقدّمة إليه من زميله جود بيلينجهام تحديدًا.

    المثير في الأمر أن بيساكا؛ كان بإمكانه تمثّيل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم بعد أن لعب للفئات السنية، ولكنه اختار الكونغو الديمقراطية في النهاية.

    وكان بإمكان آرون وان بيساكا، أن يقدّم إضافة كبيرة جدًا للمنتخب الإنجليزي، الذي يُعاني على مستوى الظهيرين؛ بناء على ما شاهدناه من اللاعب نفسه، في بطولة كأس العالم 2026.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أنتوني جوردون.. صفقة برشلونة الجديدة يرد بقوة ضد الكونغو

    بما أننا نتكلم عن الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، والنشاط الذي أحدثه ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ فلابد من التأكيد على أن ذلك "أفضل خبر" بالنسبة للعملاق الكتالوني برشلونة، الذي تعاقد مع اللاعب في صيف العام الحالي.

    جوردون لم يقدّم مستويات جيدة في دور المجموعات، ببطولة كأس العالم 2026؛ لتبدأ الأصوات تتعالى بشأن تورط برشلونة، في "صفقة فاشلة".

    إلا أن الجناح الإنجليزي الشاب، رد على الجميع ضد الكونغو، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: صناعته هدفي منتخب بلاده.

    * ثانيًا: تحركاته الذكية على الجناح الأيسر.

    * ثالثًا: الهروب من الرقابة بالدخول إلى العمق.

    وأحيانًا يتناسى البعض أن أنتوني جوردون، ليس لاعبًا مهاريًا من الأساس؛ لذلك لا يُمكن انتظار أن يمتعنا مثل الجوهرة الإسبانية لامين يامال أو الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، وغيرهما.

    وتعاقد برشلونة مع جوردون، بسبب ذكائه التكتيكي في المقام الأول؛ لذا.. من المؤكد أن المدير الفني الألماني هانزي فليك، سيعرف كيف يحصل على "أفضل نسخة منه".

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    هاري كين.. بطل "ريمونتادا الإنجليز" ضد الكونغو ولكن!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا دون الحديث عن هاري كين، هداف منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم؛ الذي كان "حاسمًا" كعادته ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    والغريب في الأمر أن كين، لم يكن في قمة مستواه الفني ضد الكونغو أساسًا؛ بل عابه بعض الأمور الواضحة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم التركيز في معظم دقائق المباراة.

    * ثانيًا: عدم الراحة في الحركة وسط الدفاعات الكونغولية.

    لكن رغم ذلك؛ عاد كين في الوقت المناسب ليسجل هدفين حاسمين لإنجلترا، في الدقيقتين 75 و86.

    وبثنائيته في الشباك الكونغولية؛ حقق المهاجم الإنجليزي الكبير رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ بلاده، ببطولة كأس العالم.

    وأصبح هاري كين "أكثر لاعب إنجليزي" تسجيلًا للثنائيات، في المباراة الواحدة بتاريخ كأس العالم، بواقع 4 لقاءات؛ متجاوزًا الأسطورة جاري لينيكر، الذي فعل ذلك "3 مرات".

    وبصفةٍ عامة.. كان كين هو بطل "ريمونتادا إنجلترا"؛ التي أحبطت نظرية المؤامرة والتلاعب ضد منتخب بلاده، والتي تحدثنا عنها في بداية تقريرنا.