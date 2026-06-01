World Cup Golden Boot
هاري كين، إرلينغ هالاند وأفضل 10 مرشحين للحذاء الذهبي في كأس العالم 2026 - مُرتَّبون

بعد سنوات من التراكم، بات كأس العالم 2026 على وشك أن يحلّ علينا. أفضل اللاعبين في العالم بدأوا يتوافدون على الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بأحلام رفع الكأس الأكثر هيبة في كرة القدم العالمية قبل انطلاق المنافسات في 11 يونيو.

ولكن في حين أن نجاح الفريق سيحدد ما إذا كانت هذه بطولة ناجحة أم لا بالنسبة لغالبية اللاعبين، فهناك جوائز فردية معروضة، أبرزها الحذاء الذهبي، الذي يُمنح لهداف البطولة.

لقد سبق أن فاز بالحذاء الذهبي بعضٌ من أكبر أساطير اللعبة، بما في ذلك أوزيبيو، غيرد مولر، ماريو كيمبس، باولو روسي، غاري لينيكر ورونالدو نازاريو. وفي الوقت نفسه، حمل كيليان مبابي وهاري كين الكأس من النسختين الأخيرتين من كأس العالم، وكلاهما في المنافسة ليصبح أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في أكثر من مناسبة في بطولة هذا الصيف.

ومع ذلك، سيكون هناك الكثير من المواهب الهجومية المعروضة والعديد من النجوم الكبار سيسعون أيضًا لكتابة أسمائهم في كتب التاريخ. فمن هم أبرز المرشحين للفوز بالحذاء الذهبي 2026؟ GOAL يستعرض أفضل 10:

  • Folarin Balogun USMNTGetty

    10فولارين بالوغون (الولايات المتحدة)

    قد تبدو فرص أن تُقدّم الولايات المتحدة الفائز بالحذاء الذهبي ضئيلة، لكن في فولارين بالوغون، يمكن للمضيفين المشاركين لكأس العالم أن يفاخروا بأحد أكثر المهاجمين تألقًا في كرة القدم العالمية. اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قادم من موسم سجّل خلاله 19 هدفًا مع موناكو، جاء 12 منها في 18 مشاركة له منذ مطلع العام.

    سيأمل فريق ماوريسيو بوكيتينو أن تساعدهم أفضلية الأرض على ترك بصمة في بطولتهم الخاصة، ولديهم بالتأكيد فرصة كبيرة للعبور إلى مرحلة خروج المغلوب، ربما كمتصدري المجموعة الرابعة، بعد أن أوقعتهم القرعة لمواجهة باراغواي وتركيا وأستراليا.

    يمكن لبالوغون أيضًا أن يشير إلى سجل قوي على المستوى الدولي منذ تغيير ولائه من إنجلترا. وقبل كأس العالم، لديه تسعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 26 مشاركة، وسيهدف إلى إضافة المزيد إلى ذلك الرصيد هذا الصيف.

  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    9لويس دياز (كولومبيا)

    يتجه لويس دياز إلى كأس العالم مع كولومبيا بعد موسم أول مثير للإعجاب في ألمانيا عقب انتقاله الصيفي من ليفربول. سجل المهاجم 26 هدفًا لصالح بايرن ميونخ إذ شكّل ثلث أحد أكثر الهجمات رهبة في أوروبا.

    يُعد دياز بسهولة الرجل الأول في كولومبيا وأظهر مستواه في التصفيات. ثنائية أمام البرازيل منحت كولومبيا أول فوز لها على الإطلاق على السيليساو وجاءت بعد وقت قصير من تحرير والده من خاطفين في محنة كانت مرعبة.

    وتبع نجم كولومبيا ذلك بهدف مذهل ضد أبطال العالم الحاليين الأرجنتين، مُظهرًا أنه رجل المناسبات الكبيرة وقادر على هزيمة الأفضل. مباراة كولومبيا الافتتاحية في المجموعة ستكون ضد أوزبكستان التي تشارك لأول مرة في كأس العالم، ما يتيح فرصة لبدء البطولة بقوة.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    8فينيسيوس جونيور (البرازيل)

    تم لمّ شمل فينيسيوس جونيور مع مدربه السابق في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على المستوى الدولي، وسيأمل مدرب البرازيل أن يكون الرجل الذي ينجح أخيراً في استخراج أفضل ما لدى ساحر الجناح بقميص السيليساو.

    لا يمتلك فينيسيوس أفضل سجل تهديفي على المستوى الدولي - فقد كانت تسديدته ضد بنما يوم الأحد هي التاسعة له فقط في 48 مباراة - لكنه قادم من موسم استعاد فيه مستواه أمام المرمى مع مدريد وبالتأكيد يمتلك الجودة وخبرة المباريات الكبيرة اللازمة لإشعال كأس العالم.

    كما أن البرازيل لديها مجموعة قد توفر الكثير من الأهداف. تعود هايتي إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 52 عاماً, بينما سيواجه فريق أنشيلوتي أيضاً اسكتلندا والحصان الأسود المغرب مع بدء حملة يأملون أن تنتهي بلقب سادس.

  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    7جوليان ألفاريز (الأرجنتين)

    إن وجود فائز معين بالكرة الذهبية ثماني مرات يعني أنه عادة ما توجد مساحة لواحد فقط من بين جوليان ألفاريز أو لاوتارو مارتينيز في هجوم الأرجنتين، وعلى الرغم من أن لاعب إنتر كان الهداف في كوبا أمريكا 2024، فإن لعبة ألفاريز الشاملة وقدرته على التحمل تعني أنه قد يمتلك الأفضلية عندما يختار ليونيل سكالوني تشكيلته للبطولة.

    لقد عانى ألفاريز من موسم صعب إلى حد ما مع أتلتيكو مدريد - إذ لم يسجل سوى مرتين في الدوري الإسباني منذ بداية أكتوبر فصاعدًا - بينما لا يزال مستقبله تحت الأضواء بقوة، لكن قدرته لا يمكن التشكيك فيها. وقد تثبت فرصة وضع تلك المتاعب جانبًا والتألق مع الأرجنتين حتى أنها الترياق المثالي للمهاجم هذا الصيف.

    على الرغم من أن ميسي سيستحوذ على الأضواء، فإن عين ألفاريز للمرمى قد تكون حاسمة لفريق سكالوني في احتمال الدفاع عن لقبه. لقد سجل أربعة أهداف في سبع مشاركات في بطولة 2022، ما يعني أنه لم يتفوق عليه في التسجيل سوى ميسي ومبابي، ولديه القدرة على تقديم المزيد بكثير بعد أربع سنوات.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-HUN-PORAFP

    6كريستيانو رونالدو (البرتغال)

    قد يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد احتفل بالفعل بعيد ميلاده الحادي والأربعين، لكنه لا يزال قوة فعّالة للنادي والمنتخب. خمسة أهداف في خمس مباريات في التصفيات ساعدت البرتغال على تأمين مكانها في البطولة، رغم غياب رونالدو عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف.

    ومنذ ذلك الحين سُمح لرونالدو بالمشاركة بشكل كامل هذا الصيف بعد أن أوقف الفيفا مباراتين من عقوبته بسبب توجيه ضربة بالمرفق لمدافع أيرلندا دارا أوشيا، ومن المتوقع أن تتصدر البرتغال مجموعة تضم كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والوافدين الجدد أوزبكستان.

    وسيساعد النجم المخضرم أيضًا الكم الهائل من المواهب الهجومية في تشكيلة البرتغال. برونو فيرنانديز، رافائيل لياو، بيدرو نيتو، فرانسيسكو كونسيساو، برناردو سيلفا وزميل رونالدو في النصر جواو فيليكس هم طاقم دعم مذهل يمتلك القدرة على صناعة الفرص طوال اليوم.

  • Lionel Messi ArgentinaGetty

    5ليونيل ميسي (الأرجنتين)

    سيخرج ليونيل ميسي للدفاع عن كأس العالم بعد أن قاد الأرجنتين إلى المجد في 2022 وأكمل كرة القدم أخيرًا. أم أنه فعل ذلك؟ قد يكون نجم إنتر ميامي قد فاز تقريبًا بكل ما تقدمه اللعبة، لكنه لم يحرز قط الحذاء الذهبي لكأس العالم.

    ستكون تحفة هذا الصيف فرصته الأخيرة لميسي لتصحيح ذلك. سيحتفل رقم 10 للأرجنتين بعيد ميلاده التاسع والثلاثين خلال البطولة ويعلم أن هذا سيكون بالتأكيد ظهوره الأخير في بطولة عالمية.

    لقد أظهر ميسي بالتأكيد القليل من علامات التباطؤ. فاز بالحذاء الذهبي للدوري الأمريكي لكرة القدم الموسم الماضي بتسجيله 35 مرة كما أنه أنهى أيضًا كأفضل هداف في تصفيات كونميبول، بثمانية أهداف باسمه. على الرغم من توجهه نحو نهاية مسيرته، لا توجد ببساطة أي طريقة يمكن استبعاده بها عندما يتعلق الأمر بسباق الهدافين.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    4ميكيل أويارزابال (إسبانيا)

    قد لا يبدو مهاجم ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال المرشح الأكثر وضوحًا للفوز بالحذاء الذهبي، لكن سجله التهديفي ببساطة لا يمكن تجاهله. بعد أن سجل هدف الفوز في نهائي يورو 2024، أحرز أويارزابال 11 هدفًا في آخر 11 مشاركة له مع لا روخا، بما في ذلك ستة أهداف في ست مباريات خلال التصفيات.

    كما أن مهاجم ريال سوسيداد قادم من أفضل موسم له على الإطلاق من حيث الأهداف في الدوري الإسباني (15)، ما يشير إلى أنه يستعد بشكل جيد لبطولة هذا الصيف.

    تُعد إسبانيا واحدة من المرشحين الأوفر حظًا قبل انطلاق كأس العالم ومن المتوقع أن تذهب بعيدًا في البطولة، ما يعزز أكثر آمال أويارزابال في رفع الحذاء الذهبي. كما أن مجموعة تضم الرأس الأخضر والسعودية ينبغي أن تمنح ابن الـ29 عامًا الكثير من الفرص لتحقيق بداية سريعة، بينما ينبغي أيضًا الإشارة إلى أنه ينفذ ركلات الجزاء. ومع أخذ إصابة لامين يامال التي ستبعده عن بداية المنافسة في الحسبان، فإن أويارزابال هو المرشح الأساسي لإسبانيا للحذاء الذهبي.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-QUALIFIERS-NOR-ITAAFP

    3إيرلينغ هالاند (النرويج)

    سجل إرلينغ هالاند 16 هدفًا مذهلة في ثماني مباريات تصفيات، أي ضعف حصيلة ثاني أعلى هداف في التصفيات الأوروبية، ليقود النرويج إلى أول كأس عالم لها منذ 1998. وسيشارك لاعب مانشستر سيتي الآن في بطولة دولية كبرى للمرة الأولى وسيكون حريصًا على الإبهار.

    وليس هو النجم الخارق الوحيد في التشكيلة أيضًا. يمكن للمدرب ستاله سولباكن الاستعانة بمارتن أوديغارد، وأوسكار بوب، وأنطونيو نوسا لمساعدة مهاجمه الغزير، كما أن سجل النرويج بنسبة 100 بالمئة في التصفيات يشير إلى أنهم قد يكونون أحد الحصان الأسود في البطولة.

    ومع ذلك، لن تكون الأمور كلها سهلة لهالاند. ستوفر مباريات المجموعة ضد فرنسا والسنغال في دور المجموعات اختبارات صعبة لهذا الفريق النرويجي المثير، وبالتالي سيرغب هالاند في الانطلاق بقوة في مباراة فريقه الافتتاحية ضد العراق.

  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    2كيليان مبابي (فرنسا)

    فاز كيليان مبابي بالحذاء الذهبي في عام 2022 بتسجيله ثمانية أهداف في سبع مباريات، ولن يكون من الصادم إذا رفع نجم ريال مدريد الكأس مرة أخرى في عام 2026. لقد وجّه بالفعل إنذارًا بجهدٍ فاضح لفرنسا ضد البرازيل في المباريات الودية الدولية لشهر مارس، وسيكون لديه أحد أفضل الأطقم المساندة لأي منافس على الحذاء الذهبي، مع عثمان ديمبيلي، ومايكل أوليس، ورايان شرقي، وديزير دويه المقرر أن يكونوا يجهزون الرصاصات لمبابي ليطلقها.

    قضى مبابي الموسم الماضي وهو يمطر الشباك بالأهداف للمتعة، مسجلاً 42 هدفًا في 44 مباراة مع مدريد، وعلى الرغم من أن لديه بعض المنغصات المتعلقة بالإصابات للتعامل معها، فإن ابن الـ27 عامًا قد ادخر عمومًا أفضل ما لديه لكؤوس العالم. توقّع عرضًا قويًا آخر من مبابي هذه المرة.

  • Harry Kane England 2025Getty

    1هاري كين (إنجلترا)

    هاري كين هو لاعب يمتلك بالفعل الحذاء الذهبي لكأس العالم في مجموعته من الألقاب وسيهدف إلى إضافة إلى جائزة 2018 هذا الصيف. سجل قائد إنجلترا ثمانية أهداف في ثماني مباريات في التصفيات وقد رسخ بالفعل مكانه كأفضل هداف على مر العصور لمنتخب الأسود الثلاثة.

    ما يصب في مصلحة ابن الـ32 عاماً هو أنه يصل إلى هذه البطولة وهو في أفضل حالاته بعد تسجيله 61 هدفاً مذهلاً في جميع المسابقات على مدار حملة بايرن ميونخ التي حققت الثنائية. كما تم تبديد أي قلق بشأن تباطؤه مع اقترابنا من الصيف أيضاً، إذ أنهى كين الموسم بثلاثيتين متتاليتين.

    سيُتوقع من كين قيادة هجوم إنجلترا وتحسين خروجهم من ربع النهائي في المرة الماضية. ينبغي لرقم 9 في إنجلترا أن يثق بحظوظه في افتتاح التسجيل مبكراً في مجموعة تضم كرواتيا وغانا وبنما، الأخيرة التي سجل ضدها ثلاثية خلال بطولة 2018.