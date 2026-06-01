هاري كين، إرلينغ هالاند وأفضل 10 مرشحين للحذاء الذهبي في كأس العالم 2026 - مُرتَّبون

ولكن في حين أن نجاح الفريق سيحدد ما إذا كانت هذه بطولة ناجحة أم لا بالنسبة لغالبية اللاعبين، فهناك جوائز فردية معروضة، أبرزها الحذاء الذهبي، الذي يُمنح لهداف البطولة.

لقد سبق أن فاز بالحذاء الذهبي بعضٌ من أكبر أساطير اللعبة، بما في ذلك أوزيبيو، غيرد مولر، ماريو كيمبس، باولو روسي، غاري لينيكر ورونالدو نازاريو. وفي الوقت نفسه، حمل كيليان مبابي وهاري كين الكأس من النسختين الأخيرتين من كأس العالم، وكلاهما في المنافسة ليصبح أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في أكثر من مناسبة في بطولة هذا الصيف.

ومع ذلك، سيكون هناك الكثير من المواهب الهجومية المعروضة والعديد من النجوم الكبار سيسعون أيضًا لكتابة أسمائهم في كتب التاريخ. فمن هم أبرز المرشحين للفوز بالحذاء الذهبي 2026؟ GOAL يستعرض أفضل 10: