هاري كين ضد أوسنابروك: إسماعيل صيباري قيّده رغم الهدفين.. وعلى فينسنت كومباني فهم طبيعة عمره!

مهاجم عملاق كالإنجليزي هاري كين، من الصعب عليه ألا يُسجل في مباراتين أو ثلاث؛ فمثل هذا اللاعب يتنفس بإحراز الأهداف، ويتغذى على هز شباك خصومه.

لذا.. كان من الطبيعي أن نجد كين يعود لهز الشباك؛ وذلك في مباراة نادي بايرن ميونخ ضد فريق أوسنابروك، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.

هذه المباراة شهدت تأخُر بايرن (0-1)؛ قبل أن يأتي الرد قويًا وبرباعية كاملة، عن طريق كين "ثنائية" وهدف لكل من الألماني توم بيشوف والفرنسي مايكل أوليسي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور هاري كين ضد أوسنابروك..