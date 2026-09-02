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أحمد فرهود

هاري كين ضد أوسنابروك: إسماعيل صيباري قيّده رغم الهدفين.. وعلى فينسنت كومباني فهم طبيعة عمره!

فقرات ومقالات
هاري كين
بايرن ميونخ
فنسنت كومباني
إسماعيل صيباري
أوسنابروك ضد بايرن ميونخ
أوسنابروك
كأس ألمانيا

ماذا قدّم هاري كين مع بايرن ميونخ؟!..

مهاجم عملاق كالإنجليزي هاري كين، من الصعب عليه ألا يُسجل في مباراتين أو ثلاث؛ فمثل هذا اللاعب يتنفس بإحراز الأهداف، ويتغذى على هز شباك خصومه.

لذا.. كان من الطبيعي أن نجد كين يعود لهز الشباك؛ وذلك في مباراة نادي بايرن ميونخ ضد فريق أوسنابروك، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.

هذه المباراة شهدت تأخُر بايرن (0-1)؛ قبل أن يأتي الرد قويًا وبرباعية كاملة، عن طريق كين "ثنائية" وهدف لكل من الألماني توم بيشوف والفرنسي مايكل أوليسي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور هاري كين ضد أوسنابروك..

  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-OSNABRUECKAFP

    هاري كين يفك نحس الـ"191 دقيقة"!

    احتاج الإنجليزي هاري كين، مهاجم العملاق الألماني بايرن ميونخ، إلى 191 دقيقة كاملة؛ من أجل تسجيل أول أهدافه، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم.. كين لم يُسجل في أول مباراتين رسميتين مع بايرن ميونخ، في الموسم الرياضي الحالي؛ قبل أن يُحرز في الدقيقة 18 من عمر اللقاء الثالث، على النحو التالي:

    * المباراة الأولى: 90 دقيقة كاملة دون تسجيل؛ وذلك في الفوز (2-1) ضد نادي بوروسيا دورتموند، في بطولة كأس السوبر الألماني.

    * المباراة الثانية: 84 دقيقة دون تسجيل - تم استبداله وقتها -؛ وذلك في الفوز (5-1) ضد نادي شتوتجارت، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الألماني.

    * المباراة الثالثة: 17 دقيقة دون تسجيل - قبل أن يفعل ذلك في الدقيقة 18 -؛ وذلك في الفوز (4-1) ضد نادي أوسنابروك، في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.

    ولم يكتفِ كين بهذا الهدف؛ بل عاد وسجل آخر في الدقيقة 86 من عمر المباراة، قبل استبداله بعدها بدقيقة واحدة فقط.

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  • VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    على فينسنت كومباني فهم طبيعة عمر هاري كين!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن نقطة مهمة للغاية، بخصوص مشاركة المهاجم الإنجليزي هاري كين ضد نادي أوسنابروك.

    وأساسًا.. البعض تفاجأ بمشاركة كين مع نادي بايرن ميونخ، في المباراة التي أُقيمت مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا 2026-2027.

    سبب الاستغراب هو أن المباراة "سهلة"، ويُمكن حسمها دون المهاجم الإنجليزي المخضرم؛ بالإضافة إلى أن بايرن ميونخ نفسه، ينتظره لقاءً آخر صعب يوم السبت.

    ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على نادي شالكه، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الألماني 2026-2027.

    لكن يبدو أن البلجيكي فينسنت كومباني، فضل إشراك كين في مواجهة أوسنابروك؛ لسببين مهمين للغاية، هما:

    * أولًا: فرصة لاستعادة كين حاسته التهديفية؛ بعد الغياب عن هز شباك الخصوم، في أول مباراتين رسميتين.

    * ثانيًا: محاولة تجهيزه بدنيًا؛ خاصة أنه عاد إلى التدريبات مُتأخرًا، بعد انتهاء إجازته الصيفية التي أعقبت بطولة كأس العالم 2026.

    كما أن اعتماد كومباني، على كامل "التشكيل الأساسي" لبايرن ميونخ؛ يؤكد أنه كان يخشى مفاجآت الكأس، والخروج مبكرًا.

    لكن بصفةٍ عامة.. يجب أن يتعامل كومباني بحذر، مع تقدم هاري كين في العمر "33 عامًا"؛ حيث كان من الأفضل أن يخرجه قبل الدقيقة 87 من مواجهة أوسنابروك، خاصة بعد ضمان النتيجة.

    وأمام بايرن ميونخ مواجهات صعبة، مع ضغط روزنامة كبير؛ لذا فإن إدارة دقائق كين ستكون أمرًا مهمًا للغاية، في الموسم الرياضي الحالي.

  • VfL Osnabrück v FC Bayern München - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport

    رغم الهدفين.. لم نشاهد "أفضل نسخة" من هاري كين!

    الآن.. لنتحدث عن أداء المهاجم الإنجليزي هاري كين، في مباراة نادي بايرن ميونخ ضد فريق أوسنابروك، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا؛ وذلك بعيدًا عن لغة الأهداف، أو عدد الدقائق التي شارك فيها.

    كين لم يقدّم "أفضل نسخة" منه في هذه المباراة؛ وهو ما اتضح في بعض اللقطات المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: إهدار بعض الفرص السهلة أمام مرمى الخصم.

    * ثانيًا: الكثير من التسديدات البعيدة عن الـ3 خشبات.

    * ثالثًا: عدم الحرية في الحركة أو بناء اللعب.

    ورغم ذلك.. نجح كين في تسجيل هدفين بشباك أوسنابروك؛ أحدهما جاء من تمركز رائع داخل منطقة الـ18، وآخر من "ركلة جزاء".

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  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-OSNABRUECKAFP

    إسماعيل صيباري يقيد حركة هاري كين مع بايرن ميونخ!

    بما أننا تحدثنا عن عدم ظهور المهاجم الإنجليزي هاري كين، بـ"أفضل نسخة" في مباراة نادي بايرن ميونخ ضد فريق أوسنابروك، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا؛ فيجب الإشارة إلى أن هذا الأمر ربما يعود إلى لعبه بجوار النجم المغربي إسماعيل صيباري، في قلب الهجوم.

    عامة.. كين يفضل أن يلعب كـ"مهاجم وحيد"؛ بحيث يعود إلى الخلف ويشارك في بناء اللعب، مع فتح المساحات للجناحين.

    لكن مع وجود صيباري؛ كان النجم المغربي هو الذي يتحرك أكثر في الخلف والأطراف، لذا وجدنا كين مقيدًا نوعًا ما بين المدافعين.

    نعم؛ كين كان يتحرك وسجل هدفًا في وجود صيباري بجانبه، ولكننا شعرنا أنه لا يمتلك نفس الحرية المعتادة.

    وليس أمامنا الآن سوى انتظار تأقلم كين مع صيباري، بشكلٍ أفضل وأكبر، خلال المباريات القادمة من الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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