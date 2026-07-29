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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير

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لإغلاق الباب أمام برشلونة والهلال .. خطوة جديدة و"دور مختلف" لهاري كين مع بايرن ميونخ

هاري كين
بايرن ميونخ
الدوري الألماني
الهلال
برشلونة
دوري روشن السعودي

يستهدف الاستمرار حتى كأس العالم 2030

تشير التقارير إلى أن هاري كين مستعد لربط مستقبله على المدى الطويل بنادي بايرن ميونخ، حيث يعتزم العملاق الألماني تقديم عرض لتمديد عقد قائد منتخب إنجلترا بمجرد عودته من إجازته التي أعقبت كأس العالم.

وعلى الرغم من بلوغه 33 عامًا، لا يزال المهاجم الهداف حجر الزاوية في المشروع الرياضي للنادي، وهو مستعد لتكييف أسلوب لعبه من أجل إطالة أمد مسيرته في أعلى المستويات.

  • الاستثمار في التميز

    لا يضيع بايرن ميونخ أي وقت في تأمين مستقبل مهاجمه الأسطوري. فبعد انتهاء كأس العالم، أوضح العملاق البافاري أن كين لا يزال عنصراً أساسياً في طموحاته.

    ووفقاً لصحيفة"سبورت بيلد"، فإن النادي يستعد لتقديم عرض عقد رسمي يمدد إقامته في ملعب "أليانز أرينا" حتى عام 2029 على الأقل. وبراتب يبلغ حالياً حوالي 25 مليون يورو سنوياً.

    ومن المقرر أن يظل كين أحد أعلى اللاعبين أجراً في النادي، دون أي تخفيض في راتبه على الرغم من تقدمه في السن.

    ومن المتوقع أن يقود المفاوضات المدير الرياضي ماكس إيبرل والرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن، وهو الشخص المسؤول عن جلب قائد منتخب إنجلترا إلى ميونخ في الأصل. أما من جانب اللاعب، فسيمثل والده بات وشقيقه تشارلي مصالحه على طاولة المفاوضات.


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  • Harry KaneGetty Images

    إغلاق الباب أمام الهلال

    يأتي قرار بدء هذه المفاوضات في ظل اهتمام كبير من الخارج، مما يثبت أن قيمة كين لا تزال مرتفعة بشكل لا يُصدق في السوق العالمية.

    وتشير التقارير إلى أن الثنائي برشلونة الهلال الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين قد استفسرا عن إمكانية التعاقد مع المهاجم، لكن اللاعب لم يُبدِ أي اهتمام بالانتقال.

    وبدلاً من البحث عن تحدٍ جديد، يركز كين على إرثه في ألمانيا. فقد اختار تأجيل المفاوضات إلى ما بعد موسم شاق وكأس العالم لضمان بقاء تركيزه منصبًا على الملعب، لكنه أبدى الآن استعداده لتوقيع عقد جديد.

    ويقضي قائد منتخب إنجلترا حاليًا عطلة عائلية في منطقة البحر الكاريبي، ومن المتوقع أن ينضم إلى تشكيلة فريق فينسنت كومباني في أوائل أغسطس، وهو الموعد الذي ستبدأ فيه مفاوضات العقد رسميًا.

  • تطور كين

    أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في المفاوضات المرتقبة هو الكيفية التي قد يتطور بها دور كين داخل الفريق. مع اقترابه من السنوات الأخيرة من مسيرته في الدوري الألماني، يُقال إن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا منفتح على تولي دور أكثر إبداعًا وصناعة اللعب.

    ويضيف التقرير أن كين يضع نصب عينيه كأس العالم 2030، وأن تكييف أسلوب لعبه الآن يمثل جزءًا أساسيًا من خطته للعب على أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة.

    ومن المعلوم أن كومباني يفضل فكرة وجود خط هجوم متعدد الاستخدامات. وحتى في حال تمديد كين لعقده، يشير التقرير إلى أن النادي لم يستبعد التعاقد مع مهاجم آخر من الطراز الرفيع خلال فترات الانتقالات المقبلة.

    وتشمل رؤية المدرب نظامًا مرنًا يضم لاعبين هجوميين من الطراز الرفيع، مما يسمح لكين بالتراجع إلى العمق والتأثير على مجريات المباراة بفضل مدى تمريراته الاستثنائي.


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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    الألقاب قبل الأرقام القياسية

    لا تزال الألقاب هي القوة الدافعة وراء التزام كين تجاه ميونخ. وفي حين أن جاذبية تحطيم الرقم القياسي لألان شيرر في عدد الأهداف المسجلة بالدوري الإنجليزي الممتاز تظل موضوعًا متكررًا في وسائل الإعلام، فإن المهاجم مستقر في بافاريا ومنسجم تمامًا مع ثقافة النادي.

    ويتمثل هدفه الأساسي في إضافة لقبَي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا إلى سجله، بدلاً من التركيز على الإنجازات الإحصائية الفردية في إنجلترا.

    وفي الوقت الذي يستعد فيه الفريق للموسم الجديد، فإن حسم مسألة عقد كين سيشكل دفعة قوية لاستقرار النادي. فتجنب أي أزمة محتملة حول انتقاله يتيح للإدارة التركيز على التعاقدات الجديدة، مع العلم أن النقطة المحورية في خط الهجوم مضمونة في المستقبل المنظور.