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أحمد فرهود

اليوم، سنركز على رقمك القياسي وننسى مستواك!.. "ركلة جزاء" تنقذ ليلة هاري كين الاحتفالية ضد كرواتيا

فقرات ومقالات
هاري كين
إنجلترا ضد كرواتيا
إنجلترا
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الأرقام تتساقط تحت قدمي الأمير هاري..

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تشيكيا

يوم 12 نوفمبر 2026؛ سيظل تاريخًا مخلدًا في ذاكرة النجم الإنجليزي الكبير هاري كين، مهاجم العملاق الألماني بايرن ميونخ.

هذا اليوم شهد فوز منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم (2-1) ضد ضيفه الكرواتي؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثنائية إنجلترا جاءت بواسطة مورجان روجرز وكين، في الدقيقتين 24 و64؛ بينما أحرز المنتخب الكرواتي هدفه الوحيد في الدقيقة 59، عن طريق بيتار سوتشيتش.

وبهذه النتيجة.. وصلت إنجلترا إلى نقطتها الثانية عشرة، في "وصافة" المجموعة الثالثة؛ في الوقت الذي تجمدت فيه كرواتيا عند 3 نقاط، في "المركز الثالث".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط من ظهور كين ضد منتخب كرواتيا، ولماذا ستظل هذه الليلة مخلدة في ذاكرته..

  • England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images Sport

    هاري كين.. مهاجم بايرن ميونخ يدخل تاريخ منتخب إنجلترا

    كتب هاري كين، مهاجم العملاق الألماني بايرن ميونخ، التاريخ مع منتخب بلاده إنجلترا؛ وذلك خلال مواجهة كرواتيا مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    كين بصم على مشاركته الدولية الـ126 مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، خلال مواجهة كرواتيا؛ لينفرد بـ"الرقم القياسي" في تاريخ بلاه، على النحو التالي:

    * 1- هاري كين: 126 مباراة دولية.

    * 2- بيتر شيلتون: 125 مباراة دولية.

    * 3- واين روني: 120 مباراة دولية.

    * 4- ديفيد بيكهام: 115 مباراة دولية.

    * 5- ستيفن جيرارد: 114 مباراة دولية.

    وكان كين قد عادل رقم شيلتون، في مباراة إنجلترا ضد تشيكيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ حيث احتفل بأفضل طريقة ممكنة وقتها، بتسجيله هدفين وصناعته آخر في الفوز (3-0).

    وها هو كين يتجاوز رقم شيلتون الآن؛ وتحديدًا في مواجهة إنجلترا ضد منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، يوم 12 نوفمبر 2026.

  • FBL-NATIONS-LEAGUE-ENG-CROAFP

    هاري كين.. الاحتفال بـ"رقمه القياسي" بأفضل طريقة ممكنة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب التأكيد على أن النجم الإنجليزي هاري كين، احتفل برقمه القياسي مع منتخب بلاده، بأفضل طريقة ممكنة أيضًا.

    نعم.. احتفال كين برقمه القياسي كـ"أكثر من شارك مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم"، والذي جاء ضد كرواتيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ كان مثاليًا للآتي:

    * أولًا: تسجيل هدف من ثنائية منتخب إنجلترا في شباك كرواتيا.

    * ثانيًا: قيادة منتخب إنجلترا للفوز (2-1) ضد كرواتيا.

    * ثالثًا: التأهل مع إنجلترا عن "المجموعة الثالثة".

    ولا ننسى أن هذه الليلة بدأت بالاحتفاء بكين أساسًا؛ حيث عرض مهاجم العملاق الألماني بايرن ميونخ جائزة "الكرة الذهبية" التي تحصل عليها العام الحالي، أمام الجماهير الإنجليزية التي حضرت في المدرجات.

    ومن ناحيتها.. الجماهير الإنجليزية رفعت صورة كبيرة لكين في المدرجات؛ إلى جانب الهتاف باسمه، احتفالًا بوصوله إلى الرقم القياسي "126 مباراة".

  • FBL-NATIONS-LEAGUE-ENG-CROAFP

    هاري كين.. ماذا قدم بصفة عامة في مباراة إنجلترا وكرواتيا؟

    بعيدًا عن كل ما سبق؛ لنركز أكثر على ما قدمه المهاجم الإنجليزي هاري كين ضد منتخب كرواتيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وبصفةٍ عامة.. كين لم يقدم مستوى كبيرًا ضد الكروات؛ ولكنه كان فعالًا للغاية، على النحو التالي:

    * أولًا: بداية هجمة الهدف الأول لإنجلترا؛ عندما خرج من منطقة الـ18، وقام بتحويل رائع للعب بكرة طولية.

    * ثانيًا: تسجيل الهدف الثاني؛ والذي منح منتخب إنجلترا الفوز (2-1) كما ذكرنا.

    ولكن يجب الإشارة إلى أن هدف كين، جاء من "ركلة جزاء" أساسًا؛ وهو ما أنقذ ليلته الاحتفالية في النهاية.

    بمعنى.. لولا هذه "الركلة الجزائية"، كان سيفشل منتخب إنجلترا في الفوز؛ كما كان سيُشار إلى أداء كين، على أنه غير جيد عمومًا.

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  • England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images Sport

    هاري كين.. بصمتك حاضرة حتى ولو لم تقدم المستوى الكبير!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ أن المهاجم الإنجليزي الكبير هاري كين عاش ليلة كروية جميلة، حتى ولو لم يكن في أفضل مستوياته.

    والكثيرون يعلمون أن كين، سواء قدم مستوى جيدًا أم لا؛ فلابد أن يترك بصمة بـ"التسجيل أو الصناعة"، أو حتى التحركات الرائعة فوق أرضية الملعب.

    ومن تحرك رائع من كين، جاء الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي، الذي سجله مورجان روجرز؛ قبل أن يتكفل هو بنفسه، بإحراز الثاني من "ركلة جزائية".

    وكما قال كين بعد المباراة: "أحيانًا لا يهم المستوى.. المهم أن تعرف كيف تفوز!"؛ وهو ما قام به بالفعل ضد منتخب كرواتيا، مساء يوم الخميس.

    - أرقام هاري كين مع منتخب إنجلترا:

    * مباريات: 126.

    * دقائق: 9.860.

    * مساهمات تهديفية: 114.

    * أهداف: 92.

    * تمريرات حاسمة: 22.

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