اليوم، سنركز على رقمك القياسي وننسى مستواك!.. "ركلة جزاء" تنقذ ليلة هاري كين الاحتفالية ضد كرواتيا

يوم 12 نوفمبر 2026؛ سيظل تاريخًا مخلدًا في ذاكرة النجم الإنجليزي الكبير هاري كين، مهاجم العملاق الألماني بايرن ميونخ.

هذا اليوم شهد فوز منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم (2-1) ضد ضيفه الكرواتي؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثنائية إنجلترا جاءت بواسطة مورجان روجرز وكين، في الدقيقتين 24 و64؛ بينما أحرز المنتخب الكرواتي هدفه الوحيد في الدقيقة 59، عن طريق بيتار سوتشيتش.

وبهذه النتيجة.. وصلت إنجلترا إلى نقطتها الثانية عشرة، في "وصافة" المجموعة الثالثة؛ في الوقت الذي تجمدت فيه كرواتيا عند 3 نقاط، في "المركز الثالث".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط من ظهور كين ضد منتخب كرواتيا، ولماذا ستظل هذه الليلة مخلدة في ذاكرته..