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Harry Kane England 2:1Getty/GOAL
أحمد فرهود

كذب المنجمون ولو صدقوا: هاري كين يصاب بلعنة "شيطان الأربعاء" ضد غانا.. لكن هذه القصة الحقيقية!

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هاري كين
إنجلترا ضد غانا
إنجلترا
غانا
كأس العالم

ماذا قدّم هاري كين ضد غانا؟!..

بينما كانت الجماهير الإنجليزية تنتظر ليلة احتفالية ضد منتخب غانا، تؤمن العبور المريح إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026؛ تحوّل ملعب المباراة إلى مسرح لواحد من أسوأ العروض الفردية، لقائد "الأسود الثلاثة" هاري كين.

كين فشل في الظهور بمستواه المعهود؛ وذلك خلال تعادل منتخب إنجلترا (0-0) مع نظيره الغاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة.. وصل المنتخبان إلى النقطة الرابعة؛ حيث يحتل الإنجليز صدارة "المجموعة الثانية عشر"، بفارق الأهداف فقط عن غانا.

وتضم "المجموعة الثانية عشر" المونديالية؛ كل من كرواتيا وبنما اللذين سيتواجهان لاحقًا في الجولة الثانية، بالإضافة إلى منتخبي إنجلترا وغانا بالطبع.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور هاري كين "السيئ" ضد منتخب غانا..

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    لعنة "شيطان الأربعاء" تصيب هاري كين ضد غانا

    "كذب المنجمون ولو صدقوا".. نعم، هذه حقيقة لا يُمكن الجدال فيها أبدًا؛ لكننا يجب أن نتطرق إلى الساحر الغاني نانا كواكو بونسام، عند حديثنا عن المهاجم الإنجليزي هاري كين.

    كين كان حاضرًا بجسده، في مباراة منتخب بلاده إنجلترا ضد غانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ ولكنه غاب تمامًا عن مستواه المعهود، أو حسمه داخل منطقة الـ18.

    هُنا.. نتذكر تصريح بونسام أو المعروف باسم "شيطان الأربعاء"؛ حيث قال قبل مواجهة إنجلترا وغانا: "أنا أعمل على كين.. لقد أظهرتُ ما أنا قادر عليه من قبل، لذا أعرف ما يتعين عليّ لإيقافه".

    وأضاف الساحر الغاني: "لا أتمنى أن يتعرض كين لإصابة خطيرة؛ حيث سيكون الأمر كافيًا فقط، لإيقاف خطورته ضد منتخب بلدي".

    ويُعد بونسام من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، في المشهد الغاني؛ إذ يزعم امتلاكه قدرات خاصة، مستمدة من طقوس وممارسات روحانية.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    هذه القصة الحقيقية وراء مستوى هاري كين "السيئ"!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. قد يعتقد البعض أننا نقصد هُنا؛ أن الساحر الغاني نانا كواكو بونسام هو سبب "المستوى السيئ" للمهاجم الإنجليزي هاري كين، في مواجهة المنتخبين المونديالية.

    بالطبع "لا" عزيزي القارئ؛ نحن لا نقصد أن بونسام هو السبب في مستوى كين السيئ ضد غانا، بل استعرضنا هذه الواقعة كنوع من "المصادفات الغريبة" فقط.

    لكن.. إذا أردت أن تعرف سبب غياب المهاجم الإنجليزي الكبير، عن فاعليته المعهودة ضد غانا؛ فانظر كيف كان الخصم يُدافع أمامه، طوال مجريات المباراة.

    الحقيقة أننا كُنا نُشاهد 4 و5 مدافعين، يتصدون لتسديدات كين؛ بالإضافة إلى منعه من التحرك بحرية، داخل منطقة الـ18 وخارجها.

    حتى المرة الوحيدة التي وجد فيها كين مساحة، داخل منطقة الـ18 الغانية؛ يبدو أنه كان قد أرهق ذهنيًا من الضغط الذي تعرض له طوال المباراة، فسدد الكرة عالية بشكلٍ غريب وبدون أي تركيز.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    استخدام غانا لـ"العنف القانوني" بذكاء ضد هاري كين

    بعيدًا عن التأمين الدفاعي؛ شاهدنا استخدام نجوم منتخب غانا الأول لكرة القدم لـ"العنف"، ضد المهاجم الإنجليزي المتألق هاري كين.

    نعم.. نجوم غانا كان هدفهم الأول؛ هو منع خطورة كين بأي شكلٍ ممكن، سواء باعتراض تسديداته أو استخدام "العنف" ضده.

    إلا أن الغانيين نفذوا ذلك بذكاء كبير للغاية، طوال الـ90 دقيقة من عمر المواجهة ضد إنجلترا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم التهور أمام كين داخل منطقة الـ18؛ حتى لا يتم احتساب "ركلة جزاء" له.

    * ثانيًا: استخدام بعض العنف ضده خارج منطقة الـ18؛ لمنعه من استلام الكرة وبناء اللعب كعادته.

    أي أن الغانيين نجحوا في التعامل مع كين؛ بالحدود التي تسمح بها قوانين كرة القدم، حتى عند استخدام بعض العنف.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    هاري كين.. غانا تبعده عن "صراع الهدافين" كثيرًا

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن المهاجم الإنجليزي هاري كين، يخوض بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك على أملين، هما:

    * أولًا: الاقتراب من الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم.

    * ثانيًا: تكرار إنجازه الشخصي في نسخة كأس العالم 2018.

    وخلال نسخة العام الحالي 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ أصبح الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هو "الهداف التاريخي" لكأس العالم، برصيد 18 هدفًا.

    ويتفوق ميسي على الفرنسي كيليان مبابي والألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه، واللذين يمتلكان 16 هدفًا في رصيدهما؛ بينما يرغب كين الذي لديّه 10 أهداف، في الاقتراب قدر الإمكان منهم.

    ولا يزال المهاجم الإنجليزي الكبير، بعيدًا عن هذه القائمة التي ذكرناها؛ رغم أن هزه لشباك الخصوم في كل مباراة مونديالية، سيقربه من هدفه بالطبع.

    إلا أن هاري كين الذي بدأ كأس العالم 2026 بقوة، بتسجيله ثنائية في شباك منتخب كرواتيا؛ ها هو يفشل في إحراز ولو هدف واحد فقط، ضد غانا.

    وبخلاف فشله في الاقتراب من الهدافين التاريخيين؛ ابتعد كين خطوة عن منافسيه على لقب هداف كأس العالم 2026، أيضًا.

    ويتصدر ميسي قائمة هدافي النسخة الحالية، برصيد 5 أهداف؛ وبفارق هدف عن كل من مبابي، والمهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

    بينما تجمد كين عند هدفين فقط، بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات؛ ليُصعب مهمته في تكرار إنجاز نسخة 2018، عندما توج هدافًا لبطولة كأس العالم برصيد 6 أهداف وقتها.

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