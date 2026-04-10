ذكرت RMC Sport أن اسم البالغ من العمر 57 عامًا مدرج ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتولي منصب المدير الفني الجديد في الموسم المقبل.
هاتفه «يسخن منذ أشهر»! يبدو أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع مدرب نجم من الطراز الرفيع
بعد 14 عامًا كمدرب لمنتخب «الزُرق»، أصبح رحيل ديشان في الصيف محسومًا منذ فترة. وسيعتزل بعد كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ ينتهي حينها عقده مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF). وكان لاعب خط الوسط السابق قد أعلن هذه الخطوة بالفعل مطلع عام 2025.
وبعد ذلك بوقت قصير أوضح أنه سيتوقف فقط عن تدريب المنتخب الوطني، لكن مسيرته التدريبية لم تنته بعد. وقال: «أُنهي فترة طويلة ورائعة، لكنني لا أعتزل. ما بعد ذلك سيكون مختلفًا وجيدًا جدًا». إلا أن هذا لن يقوده إلى اتحاد آخر. وكشف ديشان: «لا تقل أبدًا لا، لكنني لا أستطيع أن أتخيل أن أكون مدربًا وطنيًا لأمة أخرى. لا أستطيع أن أتخيل الجلوس على دكة البدلاء عند عزف نشيد آخر».
درّب ديدييه ديشان موناكو ويوفنتوس ومرسيليا
بدأ ديشان مسيرته التدريبية عام 2001 مع نادي موناكو، وتمكّن مع نادي الإمارة عام 2004 من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا على نحو مفاجئ. وفي 2006 أصبح مدربًا رئيسيًا ليوفنتوس وقاد النادي، الذي كان قد حمل شارة قيادته لاعبًا، للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي قادمًا من الدرجة الثانية بعد فضيحة «كالتشيوبولي». وبين عامي 2009 و2012 عمل مع أولمبيك مرسيليا، قبل أن يتولى تدريب «الديوك». وكان أكبر إنجازاته الفوز بكأس العالم في روسيا عام 2018. وبعد ثلاثة أعوام، توّجت فرنسا تحت قيادته أيضًا بلقب دوري الأمم.
وفي حال انتقاله إلى ريال مدريد، فقد يحدث الآن تبادل أدوار متأخر، إذ يُعد شبه محسوم أن المدرب السابق للبلانكوس زين الدين زيدان سيتولى خلافة ديشان في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
يتولى تدريب ريال مدريد حاليًا ألفارو أربيلوا. فقد تسلّم مدرب الفريق الرديف قيادة الفريق الأول مطلع العام خلفًا لتشابي ألونسو الذي أُقيل. وترك النادي الأمر مفتوحًا بشأن مدة استمرار مهمة الظهير الأيمن السابق. غير أن احتمال الخروج بموسم بلا ألقاب قد يدفع رئيس النادي القوي فلورنتينو بيريز إلى الميل للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة كوكبة النجوم.
وكان المرشح الأبرز لفترة طويلة هو المدرب السابق لليفربول يورغن كلوب، إلا أنه نفى ذلك بوضوح. كما تُطرح أيضًا أسماء مدرب منتخب الولايات المتحدة ماوريسيو بوكيتينو وماسيميليانو أليغري مدرب ميلان.
Falls sich das Interesse von Real an Deschamps konkretisieren sollte, wäre der Rekord-Champions-League-Sieger gewiss nicht der Einzige, der ihn im Blick hat. Laut RMC Sport stehen die Telefone von Deschamps und seinen Beratern „seit Monaten nicht still“.
Ende vergangenen Jahres hieß es, Saudi-Arabien locke mit hohen Summen, für Deschamps soll das jedoch keine Option sein. Zudem gibt es Gerüchte über eine weitere Amtszeit bei Juve.
حصيلة ديدييه ديشان كمدرب للمنتخب الوطني الفرنسي
المباريات 177 الانتصارات 115 التعادلات 32 الهزائم 30 نسبة الأهداف 380:167 متوسط النقاط 2,13 الألقاب 2