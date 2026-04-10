بدأ ديشان مسيرته التدريبية عام 2001 مع نادي موناكو، وتمكّن مع نادي الإمارة عام 2004 من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا على نحو مفاجئ. وفي 2006 أصبح مدربًا رئيسيًا ليوفنتوس وقاد النادي، الذي كان قد حمل شارة قيادته لاعبًا، للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي قادمًا من الدرجة الثانية بعد فضيحة «كالتشيوبولي». وبين عامي 2009 و2012 عمل مع أولمبيك مرسيليا، قبل أن يتولى تدريب «الديوك». وكان أكبر إنجازاته الفوز بكأس العالم في روسيا عام 2018. وبعد ثلاثة أعوام، توّجت فرنسا تحت قيادته أيضًا بلقب دوري الأمم.

وفي حال انتقاله إلى ريال مدريد، فقد يحدث الآن تبادل أدوار متأخر، إذ يُعد شبه محسوم أن المدرب السابق للبلانكوس زين الدين زيدان سيتولى خلافة ديشان في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

يتولى تدريب ريال مدريد حاليًا ألفارو أربيلوا. فقد تسلّم مدرب الفريق الرديف قيادة الفريق الأول مطلع العام خلفًا لتشابي ألونسو الذي أُقيل. وترك النادي الأمر مفتوحًا بشأن مدة استمرار مهمة الظهير الأيمن السابق. غير أن احتمال الخروج بموسم بلا ألقاب قد يدفع رئيس النادي القوي فلورنتينو بيريز إلى الميل للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة كوكبة النجوم.

وكان المرشح الأبرز لفترة طويلة هو المدرب السابق لليفربول يورغن كلوب، إلا أنه نفى ذلك بوضوح. كما تُطرح أيضًا أسماء مدرب منتخب الولايات المتحدة ماوريسيو بوكيتينو وماسيميليانو أليغري مدرب ميلان.