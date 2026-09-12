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Gabriel Martinelli Ollie Watkins Hilal (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

هاتريك مارتينيلي يزيد أرق أرتيتا .. وإذلال التعاون ينذر سالم الدوسري: "سيناريو أسطورة الهلال في انتظارك"!

فقرات ومقالات
جابرييل مارتينيلي
أولي واتكينز
خاليدو كوليبالي
الهلال
التعاون
دوري روشن السعودي

وداعًا لعنة الكأس التاريخية..

مباراة؟ لا، بل أشبه بحصة تدريبية، حقق فيها الهلال انتصارًا عريضًا على التعاون، بنتيجة (6-0)، في بريدة، ضمن حساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "2026-2027".

سداسية هلالية مع الرأفة، جاءت بتوقيع جابرييل مارتينيلي (هاتريك د18 و43 و50)، وأولي واتكينز (هدفين د9 و53)، وسلطان مندش (د75).

الهلال كشّر عن أنيابه، بعد ليلة نيوم الصعبة، فلم يكتفِ بالصدارة فقط، وإنما أرسل رسالة "مرعبة" ليس لخصومه في دوري روشن فقط، وإنما لأندية آسيا أيضًا، حيث ضمن الصدارة محليًا، قبل استضافة الغرافة، الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ماذا حدث في بريدة؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في عبر السطور التالية..

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  • Mikel ArtetaGetty Images

    هاتريك يزيد أرق أرتيتا

    بعد 24 ساعة من مؤتمر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، الذي تلقى انتقادات بشأن تعامله مع ملف رحيل جابرييل جيسوس إلى برشلونة، وجابرييل مارتينيلي للهلال، فجاء رد الأول بإحراز هدف في دوري أبطال أوروبا، والثاني صنع زلزالًا في بريدة، بتسجيل "هاتريك".

    54 دقيقة فقط، كانت كفيلة ليعلن مارتينيلي عن نفسه، بهاتريك لم يسبق أن سجله في مسيرته الكروية كاملة، بل إن إنجازه الأكبر كان مع آرسنال، عندما هز شباك نوتنجهام فورست "مرتين" في كأس الرابطة 2020.

    ثلاثية من شأنها أن تلقى صدًا عالميًا، وإشادة بفتى آرسنال الذي تحوّل إلى وحش، تلقى كرة الهاتريك الأولى من أربع فرص على المرمى، ليصل معدل أهدافه المتوقعة (xG) إلى 2:49.

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  • Simone Inzaghi Salem Al-Dawsari HilalGetty

    سالم الدوسري "الخاسر الأكبر"

    هذه الثلاثية التي حملت توقيع الهلال في بريدة، ربما تحمل رسالة غير مبشرة إلى "القائد" سالم الدوسري، الذي لا يزال الحديث موصولًا بشأن موقعه في التشكيل الأساسي بعد عودته من الإصابة.

    في لعبة الأجنحة، قد يكون مارتينيلي قد ضمن مكانه في الطرف الأيمن، ولكن إذا ما قلنا إن الخطوط الأمامية بأكملها ساهمت، سواءً بأولي واتكينز الذي سجل هدفين وصنع اثنتين، أو جابرييل مارتينيلي الذي أحرز هاتريك، أو كريسنسيو سامرفيل، الذي صنع تمريرة حاسمة، و"البديل" سلطان مندش، الذي سجل أيضًا، وما خلفهم روبن نيفيش، الذي برع في لعبة Box to Box، فكان المدافع وصانع الفرص الذي صنع أيضًا.

    ما بين حديث بندر الرزيحان، بأن سالم الدوسري سيجلس مارتينيلي على مقاعد البدلاء، وتوقع المحلل الرياضي محمد بيلا، بأن يتم الدفع بالدوسري كصانع ألعاب، فإن حالة الانسجام الكبيرة التي أظهرها الخط الأمامي للهلال، ربما لتغلق المنافذ على "القائد"، إذا ما أراد العودة لموقعه في الفريق، بل الخوف بأن يلقى نفس مصير سلمان الفرج مع المدرب السابق جورج جيسوس، ما بين قلة دقائق المشاركة، ومن ثم خلاف مع المدرب ونهاية بمغادرة قلعة الزعيم.

  • Kalidou Koulibaly GOAL ONLYGoal AR

    كوليبالي يحرج السلولي وأزمة مدافع الهلال

    ولعلّ العنوان الأبرز في تلك المواجهة، ليس فقط فيما قدمه أصحاب السداسية، وإنما في خطه الدفاعي، وبالأخص السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي كان شريكًا في ليلة السقوط أمام نيوم، بهدفه الخاطئ في مرماه، واليوم، أثبت بأنه قادر على مصالحة جماهير الزعيم.

    كوليبالي كان أشبه بـ"حائط صد"، استعاد الكرة "6" مرات، واستخلصها مرتين، وشتت الكرة 3 مرات، كما خطف الأضواء بنجاحه في إنقاذ مرمى الهلال، بعد خروج خاطئ من ياسين بونو، في الدقيقة 42.

    وبينما كنت أتحدث مسبقًا عن عون السلولي، مدافع التعاون، بأنه ربما كان على الهلال النظر إليه في الميركاتو الصيفي، بالتزامن مع سوء أداء كوليبالي، جاء السنغالي ليردّ بكل قوة، في الوقت الذي أجبر فيه الضغط الهلالي، السلولي على ارتكاب الأخطاء الفادحة، حيث كان أن يسجل في مرماه، قبل أن ترتد الكرة في العارضة بالدقيقة 36.

    في المقابل، إذا ما كان حسان تمبكتي يشتهر بقدرته الرائعة على افتكاك الكرة من الخصوم، فإنه أظهر اليوم أزمة في ارتكاب أخطاء فادحة في تشتيت الكرة، ولعلها نقطة وجب عليه التعامل معها.

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  • نهاية سيرة الكأس

    بالمختصر، حقق الهلال المطلوب بلعبتين؛ كسر مصيدة التسلل بالكرات الخلفية، وقوة العرضيات، في الوقت الذي بدا فيه دفاع التعاون هشًا للغاية، لم يجد معه الزعيم أي صعوبة في الوصول إلى مرمى مايلسون، بل إن شعار المباراة كان "التعاون يحاول على استحياء، والهلال يسجل كلما هاجم".

    في غياب عبد الرزاق حمد الله وبديله باسم العريني، كان هجوم التعاون في ورطة مثل دفاعه بالضبط، ورغم بعض التوغلات المهارية من يونس البحراوي، وأيضًا تحسن "سكري القصيم" نسبيًا بعد استبدال النجوم الأساسيين في الهلال، بل إن ياسين بونو أنقذ مرماه من فرصة انفراد محقق، إلا أن الأداء العام للتعاون كان أشبه بحصة تدريبية.

    وبينما كان الهلال يعاني من "معايرته" تاريخيًا بخماسية التعاون في شباكه، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "2019"، جاء الفوز اليوم ليعلن رسميًا عن نهاية سيرة الكأس.

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