بعد هاتريك قمة طرابزون سبور وجلطة سراي .. إعلامي سعودي: هذا اللاعب المصري أفضل لدوري روشن من محمد صلاح

ولأنه كان محلًا للجدل في الدوري السعودي قبل انتقاله لطرابزون، فقد خطفت تلك الرباعية الأنظار في الوسط الرياضي بالمملكة، بخلاف كونه أحد أبرز النجوم العرب في الدوريات الأوروبية.

وعنه قال الناقد الرياضي السعودي عماد السالمي في تصريحاته لبرنامج "روتانا سبورت مع وليد": "اشتعل محمد صلاح في تركيا وبدأ يقدم أداءً كبيرًا، ربما الصدمة في البداية كانت سبب تأخر انطلاقته، فقد جاء من إنجلترا لتركيا بحالة نفسية سيئة بسبب أزمات ليفربول ورغبته في مواصلة مسيرته هنا، لكن ما إن تأقلم مع المجموعة بدأ يقدم أداءً رائعًا.

وأضاف: "هو لاعب كبير، لمسته في الملعب وسرعته تفرق".







