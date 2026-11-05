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علي سمير

لا يفعل أي شيء "حرفيًا" .. دوفيكاس وحش أطلقه فابريجاس لتخطي هالاند ومبابي "على طريقة البلياردو"!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
لانس ضد كومو
كومو
لانس
دوري أبطال أوروبا
أناستاسيوس دوفيكاس
سيسك فابريجاس

هاتريك مذهل في دوري أبطال أوروبا

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إنتر

إنتر

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08 نوفمبر 2026

كومو

كومو

لانس

لانس

الدوري الفرنسي

08 نوفمبر 2026

مارسيليا

مارسيليا

ليلة تاريخية عاشها كومو في دوري أبطال أوروبا على الأراضي الفرنسية، بعدما اكتسح لانس بنتيجة 9/1 في واحدة من أغرب المباريات التي سيكون من الصعب محوها من ذاكرة عشاق الفريقين.

جميعنا نعرف نيكو باز ودوره اللافت في المستويات المبهرة التي يقدمها فريق المدرب سيسك فابريجاس هذا الموسم، ولكن هناك اسم آخر فرض نفسه على الجميع بعدما سجل هاتريك في شباك أصحاب الأرض.

والحديث هنا عن أنستاسيوس دوفيكاس، المهاجم اليوناني الذي تفوق على إرلينج هالاند وهاري كين وكيليان مبابي، ليكون على صدارة الهدافين لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2026/2027، بعدما أحرز 6 أهداف في 4 مباريات حتى الآن.

دوفيكاس يعشق البلياردو، ويبدو أنه يحاول ممارسة كرة القدم بنفس الطريقة، لا يشغل باله بالعديد من التفاصيل، لأن أهم ما عنده هو مشهد النهاية!

  • Douvikas ComoGetty Images

    هداف على طريقة البلياردو

    عندما نشاهد الأهداف التي سجلها دوفيكاس في لانس، سيكون التساؤل الأول:"ما المبهر في أهدافه؟ أغلبها من مناطق سهلة للغاية، لا يبذل الكثير من المجهود ولا يرواغ ولا يساهم في عملية بناء اللعب".

    وهي وجهة نظر تركز على ما نراه حاليًا في كرة القدم الحديث، على الرغم من أن وظيفة المهاجم في الماضي كما اعتدنا لسنوات طويلة كانت تسجيل الأهداف في المقام الأول، وهو ما يتبعه دوفيكاس بالتواجد في المكان الذي يمنحه فرصة أكبر لهز الشباك.

    "أنا أعشق القطط وأقضي وقت فراغي في اللعب مع القطط، كما أنني بارع جدًا في لعبة البلياردو، أمارسها منذ الصغر مع أصدقائي المقربين".

    هكذا تحدث المهاجم اليوناني للموقع الرسمي لكومو في محاولة تعريف الجماهير به بشكل أقرب، وكأنه يفسر أحد أهم الأسباب التي جعلته من أهم القناصين في أوروبا خلال الموسم الجاري بتسجيل 11 هدفًا في 14 مواجهة حتى الآن في كل البطولات.

    الغريب في دوفيكاس أنه بخلاف تسجيله الأهداف، فالبعض يشعر بأنه غائب تمامًا عن الملعب، لعدم تداخله في مراحل بناء الهجمة والعديد من الأمور الأخرى، وذلك لإجادته دور "مهاجم الصندوق" الكلاسيكي بحذافيره.

    وفقًا لموقع "the90pro" فإن صاحب الـ27 سنة يعتبر من أقل مهاجمين مساهمة في أوروبا من ناحية التمرير وحمل الكرة نحو مناطق الخطورة، لا يلمس الكرة كثيرًا ولا يفعل اي شيء آخر سوى الاهتمام بالاقتراب من المرمى، وهذا ما شاهدناه في مباراة كومو ولانس، حيث مرر 6 كرات فقط في اللقاء بأكمله، على الرغم من تسجيله هاتريك واعتباره رجل اللقاء الأول.

    وهذا ما يلخص تمامًا ما يفعله دوفيكاس، 6 تمريرات تكفي، لأن حاسته التهديفية وطريقة اقتناصه للكرات كانت كفيلة لصناعة التاريخ في دوري الأبطال.

    هل ساعدته لعبة البلياردو على تطوير خاصية التركيز والدقة في التسديد؟ أمر وارد، ولكن على كل حال "القليل دائمًا ما يعني الكثير" بالنسبة للمهاجم اليوناني الذي لا يحتاج سوى لمسات قليلة لصناعة الفارق.

  • FBL-EUR-C1-LENS-COMOAFP

    تطور مفاجئ

    لو نظرنا إلى مسيرة دوفيكاس، سنجد أنها كانت عادية بشكل كبير قبل وصوله إلى كومو، حيث بدأ مع شباب تريبوليس في اليونان، ثم انضم في وقت لاحق إلى أسترياس تريبولي، ومنه لفولوس ثم أوتريخت وسيلتا فيجو وصولًا بتجربته الحالية في الدوري الإيطالي.

    السجل التهديفي لدوفيكاس مع الأندية التي لعب لها جاءت منذ خروجه من اليونان جاءت كالتالي :

    موسم 2021/2022 "أوتريخت" : سجل 10 أهداف في 37 مباراة

    موسم 2022/2023 "أوتريخت" : سجل 22 هدفًا وصنع 4 في 38 مباراة

    موسم 2023/2024 "سيلتا فيجو" : سجل 13 هدفًا في 37 مباراة

    موسم 2024/2025 "سيلتا فيجو" : سجل 7 أهداف وصنع 3 في 34 مباراة

    موسم 2025/2026 "كومو" : سجل 17 هدفًا في 44 مباراة

    أرقام أغلبها عادية للغاية، باستثناء الموسم الذي أحرزه في 22 هدفًا مع أوتريخت، ولكن للأمانة تسجيل هذا العدد لا يعني الكثير بالنسبة للدوري الهولندي، العديد من اللاعبين أحرزوا أكثر من ذلك وعجزوا عن تكرار ولو حتى نصف الأرقام في الدوريات الكبرى.

    وحتى في الموسم الماضي مع كومو عندما أحرز 17 هدفًا، كان دوفيكاس "جيدًا" وليس مبهرًا بهذه الطريقة، مما دفع كومو للذهاب من أجل التعاقد مع مويس كين من فيورنتينا، لأن فابريجاس كان يؤمن بداخله أنه لو أراد الظهور بصورة مميزة في دوري أبطال أوروبا وعلى المستوى المحلي، فعليه التعاقد مع مهاجم أفضل من اللاعب اليوناني.

    وتشاء الأقدار أن يتعرض كين لإصابة قوية في بداية أكتوبر 2026 لتتعطل انطلاقته تمامًا مع فريقه الجديد، مما منح دوفيكاس الفرصة للإعلان عن نفسه لفابريجاس قائلًا له:"أنا هنا، لست بحاجة لمهاجم آخر".

    ومن المتوقع أن يجد كين صعوبة شديدة في اللعب أساسي عند عودته في ديسمبر القادم، لأن دوفيكاس جعل نفسه سريعًا أحد أهم المهاجمين في أوروبا بفضل تطوره وتأقلمه على طريقة لعب كومو، ووضع نفسه في المكان الصحيح دائمًا من أجل هز الشباك، وكأن فابريجاس صنع وحشًا يستخدمه لإسقاط المنافسين ولن يستطيع وضعه على الدكة.

  • Como 1907 v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    هل نراه مع الكبار؟

    كما ذكرنا من قبل، دوفيكاس ليس مميزًا بمفهوم الكرة الحديثة، ولكن دقته التهديفية المذهلة أمر يستحق الاهتمام، خاصة وأنه سجل 14 هدفًا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي رغم لعبه كأساسي في 25 مناسبة فقط.

    القدرة التهديفية التي يقدمها دوفيكاس تحتاجها العديد من الأندية مثل آرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام وحتى برشلونة كحل بديل للبرازيلي رافينيا مع جابرييل جيسوس.

    موقع "sempremilan" سبق أن تحدث الموسم الماضي عن اهتمام ميلان وإنتر ويوفنتوس بالحصول على خدماته، ومع تألقه بشكل أكبر خلال هذه الأيام، من الطبيعي أن تعود الأنظار لتتجه نحوه، بعدما أثبت نفسه على الصعيد الأوروبي أيضًا وليس محليًا فقط.

    دوفيكاس جعل نفسه حديث أوروبا بأكملها مساء أمس، الأربعاء بعد هاتريك لانس، ولو واصل السير على هذا المنوال، ربما نرى هذه الضجة تعود في الميركاتو الشتوي أو في صيف عام 2027، لأن معدله التهديفي ليس عاديًا ولو تخطى حاجز الـ20 هدفًا سيكون من الصعب الحفاظ عليه.

    ولكن لا يجب التعجل في الحكم سريعًا، ما فعله صاحب الـ27 سنة حتى الآن يكفي للالتفات له، ولكنه لا يزال بحاجة للمزيد حتى يتشجع الكبار على دفع المبالغ الضخمة لضمه.

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