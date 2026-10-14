تريسولدي بطل "الهاتريك المتواضع" ضد إنتر .. يهدد حمزة عبد الكريم في برشلونة و"كلوزه جديد" ينقذ كلوب مع ألمانيا!

من ضمن الأندية التي تريد التعاقد مع المهاجم الشاب، يأتي اسم برشلونة، الذي حاول ضم خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكنه فشل ليضم جابرييل جيسوس من آرسنال كخيار مؤقت.
صفات تريسولدي تختلف تمامًا عن الذي يريده المدرب هانزي فليك، حيث يميل الألماني بشكل أكبر إلى مهاجم حركي يجيد الربط بين الخطوط بجودة عالية للغاية، متداخل في كل لعبة، ويتميز في الضغط العالي على الخصم في بداية كل هجمة.
ومع ذلك، خرجت تقارير صحفية في الأسابيع الماضية، لتؤكد أن تريسولدي لا يزال هدفًا لبرشلونة، والنادي الكتالوني يراقبه ضمن الخيارات المحتملة له، خاصة وأن فكرة جلب ألفاريز ليست مضمونة، كما أن الأخير مستواه انخفض بشكل واضح مع أتلتيكو، وسيكون من الصعب قيام أحدهم بدفع أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد معه بمردوده الحالي.
وعلى الرغم من اختلاف صفات تريسولدي مع تفضيلات فليك، إلا أن وجوده سيفيد برشلونة كثيرًا كحل ممتاز يمكنه استغلال الفرصة التي يصنعها كل من حوله، خاصة في ظل تواجد مجموعة من اللاعبين المبدعين حوله وعلى رأسهم لامين يامال.
لا توجد مشكلة من استغلاله كحل تهديفي "يعرف من أين تؤكل الكتف"، مع وجود رافينيا الذي انفجر في مركز المهاجم الصريح ويبدو أنه سيحتفظ على مكانته به لفترة أطول من المتوقع.
وفي حالة تعاقد برشلونة مع تريسولدي، سيمثل ذلك خطرًا هائلًا على المصري حمزة عبد الكريم، بسبب تشابه الصفات بينهما وعدم منطقية تواجدهما معًا في هذه المرحلة، وبما أن اللاعب "الألماني - الإيطالي" يمتلك خبرة أكبر من لاعب الأهلي السابق، قد نراه يطيح به ويقضي على فرصه في المشاركة بانتظام.
وهناك أيضًا آرسنال، الذي يبحث عن خيار آخر بعد تهميش فيكتور جيوكيريس وهبوط مستوى كاي هافيرتس، بالإضافة إلى بوروسيا دورتموند وروما، وغيرها من الأندية التي يمكن أن يستخدمها اللاعب كـ"محطة" قبل الانتقال لمرحلة أعلى.
وربما نجده كذلك ينتقل إلى فريق طفولته ميلان، الذي تحدث عنه أكثر من مرة، وتعرض لصافرات استهجان من جماهير إنتر الغريم بسبب عشقه للروسونيري في أغلب فترات "ليلة الهاتريك".