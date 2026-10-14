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علي سمير

تريسولدي بطل "الهاتريك المتواضع" ضد إنتر .. يهدد حمزة عبد الكريم في برشلونة و"كلوزه جديد" ينقذ كلوب مع ألمانيا!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
نيكولو تريسولدي
إنتر ضد كلوب بروج
إنتر
كلوب بروج
دوري أبطال أوروبا
برشلونة
إيطاليا
الأرجنتين
ألمانيا
يورجن كلوب
حمزة عبد الكريم

ليلة تاريخية عاشها الألماني صاحب الأصول الإيطالية

عندما يتألق لاعبًا بأي مسابقة خارج الدوريات الكبرى، يخرج أحدهم ليقول بكل أريحية :"إنه يلعب ببطولة مغمورة، كيف سيكرر ذلك أمام الكبار؟"، وهذا ما تردد كثيرًا في كل مرة يذكر فيها اسم نيكولو تريسولدي.

مهاجم كلوب بروج هو اسم معروف ومغمور في نفس الوقت، أرقامه مميزة مع الفريق البلجيكي، ولكن هناك اعتقاد سائد بأن ما يقدمه ليس كافيًا لإبهار مشجعي ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر سيتي وغيرهم.

ومع مشاركة فريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كان على اللاعب الإعلان عن نفسه والخروج برسالة للجميع ليقول فيها بشكل ضمني:"أنا لست نسخة جديدة من داروين نونيز أو فيكتور جيوكيريس أو أي مهاجم آخر يتألق بالدوريات الصغيرة ويفشل مع الكبار".

وبالفعل، تريسولدي نجح في تعزيز اسمه أمام الجميع، بعدما ساهم في الانتصار المفاجئ لكلوب بروج على إنتر، أمس، الثلاثاء، بتسجيل "هاتريك" في شباك الفريق الإيطالي، ليقود فريقه للفوز 4/3 بالجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري الأبطال.

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    من هو تريسولدي؟

    اللاعب المعروف بعشقه لميلان بدأ رحلته مع كرة القدم بصفوف شباب فونتانيل الإيطالي، ومنه انضم لهانوفر الذي تدرج معه في المراحل السنية المختلفة، وصولًا بالفريق الأول في 2022، قبل الانضمام لكلوب بروج في صيف 2025.

    المهاجم الهداف المولود في مدينة كالياري الإيطالية ويحمل الجنسية الألمانية، كان معدله التهديفي مع هانوفر يصل إلى 7 أهداف في الموسم، حيث وصل لهذا الرقم في موسمين متتاليين قبل الذهاب إلى بلجيكا.

    وبعدها انفجر اللاعب بشكل مذهل، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 9 في 58 مناسبة خلال موسم 2025/2026، ولا يزال يعيش انتفاضة مذهلة في الموسم الجاري بإحراز 9 أهداف في 11 مباراة، مما يؤكد لنا أنه سيتخطى ما حققه الموسم الماضي بكل أريحية.

    تريسولدي الذي عشق التنس أيضًا في بداية حياته، أصبح هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية منذ فترة ظهوره مع كلوب بروج، فهناك اهتمام بالحصول على خدماته من برشلونة وأتلتيكو مدريد وآرسنال وبوروسيا دورتموند وروما وغيرها من الفرق.

    ولكن هل إسهاماته الأخيرة مع كلوب بروج ترشحه لهذه المكانة؟

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    السهل الممتنع

    لو نظرنا إلى الثلاثية التي سجلها تريسولدي أمس، الثلاثاء، ضد إنتر، سنجد أن صاحب الـ22 سنة لم يجد صعوبات هائلة من أجل الوصول للشباك، فهو سجل من ركلة جزاء وفرصة في المرمى الخالي وأخرى من مسافة قريبة للغاية داخل المنطقة.

    لم نشاهد من تريسولدي أي تسديدات قوية أو مراوغات مبهرة أو أشياء من هذا القبيل للمهاجم صاحب الطول الفارع، ولكن كل ذلك يقلل منه أم يعكس لنا أهم مميزاته؟

    في إنجلترا هناك مصطلح يقول "هذا اللاعب مريح للعين"، وللأسف تلك الصفقة لا يمتلك تريسولدي، لأنه ليس اللاعب الذي يحصل على الكرة وتستمتع عندما يقوم بترويضها، لأنه مجرد مهاجم كلاسيكي تتمثل خطورته داخل منطقة الجزاء وبالمواقع القريبة من المرمى.

    وهذا ربما السبب الرئيسي الذي يجعل الأندية تتردد كثيرًا في ضمه، فعندما ذهب آرسنال لكلوب بروج في الميركاتو الصيفي الأخير للتعاقد مع لاعب هجومي، قرر التعاقد مع كريستوس تزوليس كـ"فرصة سوق" ولم يكن منبهرًا بالشكل الكافي بتريسولدي.

    وربما يرجع هذا الأمر إلى حقيقة أن نوعية المهاجم الشاب لم تعد موجودة ومطلوبة بالشكل الذي اعتدنا عليه، فهو لاعب كلاسيكي لا يجيد الكثير من مهام الكرة الحديثة التي تطبقها العديد من الأندية، ومع ذلك، فما يقدمه اللاعب يبدو كافيًا لصناعة الفارق لعدة أسباب :

    - هو مثل إرلينج هالاند .. لا يحتاج للمس الكرة كثيرًا من أجل تسجيل الأهداف، لأنه يطبق نظرية "الرجل المناسب في المكان المناسب"، حيث يتمركز في مواقع مميزة لاقتناص الهجمات.

    - يتمتع بقدرة هائلة في اللعب تحت ضغط، وصفاته البدنية تؤهله للتفوق في الالتحامات مع المدافعين، مما يجعله مؤهلًا للعب مع الكبار وبدوريات بدنية مثل البريميرليج.

    - يمكنه لعب دور المحطة بشكل جيد، وهذا ما فعله في الكثير من اللقطات أمام إنتر، فهو لا يسجل فقط، بل يمهد الكرة لمن حوله!

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    من يحتاج تريسولدي؟

    من ضمن الأندية التي تريد التعاقد مع المهاجم الشاب، يأتي اسم برشلونة، الذي حاول ضم خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكنه فشل ليضم جابرييل جيسوس من آرسنال كخيار مؤقت.

    صفات تريسولدي تختلف تمامًا عن الذي يريده المدرب هانزي فليك، حيث يميل الألماني بشكل أكبر إلى مهاجم حركي يجيد الربط بين الخطوط بجودة عالية للغاية، متداخل في كل لعبة، ويتميز في الضغط العالي على الخصم في بداية كل هجمة.

    ومع ذلك، خرجت تقارير صحفية في الأسابيع الماضية، لتؤكد أن تريسولدي لا يزال هدفًا لبرشلونة، والنادي الكتالوني يراقبه ضمن الخيارات المحتملة له، خاصة وأن فكرة جلب ألفاريز ليست مضمونة، كما أن الأخير مستواه انخفض بشكل واضح مع أتلتيكو، وسيكون من الصعب قيام أحدهم بدفع أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد معه بمردوده الحالي.

    وعلى الرغم من اختلاف صفات تريسولدي مع تفضيلات فليك، إلا أن وجوده سيفيد برشلونة كثيرًا كحل ممتاز يمكنه استغلال الفرصة التي يصنعها كل من حوله، خاصة في ظل تواجد مجموعة من اللاعبين المبدعين حوله وعلى رأسهم لامين يامال.

    لا توجد مشكلة من استغلاله كحل تهديفي "يعرف من أين تؤكل الكتف"، مع وجود رافينيا الذي انفجر في مركز المهاجم الصريح ويبدو أنه سيحتفظ على مكانته به لفترة أطول من المتوقع.

    وفي حالة تعاقد برشلونة مع تريسولدي، سيمثل ذلك خطرًا هائلًا على المصري حمزة عبد الكريم، بسبب تشابه الصفات بينهما وعدم منطقية تواجدهما معًا في هذه المرحلة، وبما أن اللاعب "الألماني - الإيطالي" يمتلك خبرة أكبر من لاعب الأهلي السابق، قد نراه يطيح به ويقضي على فرصه في المشاركة بانتظام.

    وهناك أيضًا آرسنال، الذي يبحث عن خيار آخر بعد تهميش فيكتور جيوكيريس وهبوط مستوى كاي هافيرتس، بالإضافة إلى بوروسيا دورتموند وروما، وغيرها من الأندية التي يمكن أن يستخدمها اللاعب كـ"محطة" قبل الانتقال لمرحلة أعلى.

    وربما نجده كذلك ينتقل إلى فريق طفولته ميلان، الذي تحدث عنه أكثر من مرة، وتعرض لصافرات استهجان من جماهير إنتر الغريم بسبب عشقه للروسونيري في أغلب فترات "ليلة الهاتريك".



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  • Jürgen KloppGetty Images

    نسخة كلوزه لإنقاذ ألمانيا

    بعد تسجيله لهاتريك في شباك إنتر، قال اللاعب في تصريحات نشرها الصحفي "فابريتسيو رومانو":"أنا إيطالي وألماني في نفس الوقت، والدتي تحمل الجنسية الأرجنتينية أيضًا، لذلك سأقرر في اللحظة المناسبة".

    صاحب الـ22 سنة ولد في إيطاليا لأب إيطالي وأم أرجنتينية، ونشأ كرويًا في ألمانيا بعد انتقال عائلته لمدينة هانوفر، ولعب مع المانشافت في المراحل السنية المختلفة، بواقع 8 مباريات مع منتخب تحت 19 سنة و27 مواجهة مع فريق تحت 21 سنة.

    وبالنظر إلى الخيارات المتاحة أمامه سنتوصل إلى التالي :

    - اللعب للأرجنتين لن يفيده، لأن منتخب التانجو لديه العديد من العناصر التي تمتلك أفضلية عليه، ولعل أبرزها الثنائي خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.

    - إيطاليا خيار جيد أمامه ويمكنه التفوق على جانلوكا سكاماكا ومويس كين وبيو إسبوسيتو وماتيو ريتيجي والعديد من العناصر الأخرى التي يمكنها اللعب مع الفريق.

    وأما عن ألمانيا، فهنا نتوقف قليلًا .. تريسولدي يذكرنا كثيرًا بنسخة ميروسلاف كلوزه، مهاجم المانشافت التاريخي الذي كان لا يجيد الكثير من المهام داخل الملعب مثلما كان يفعل في تسجيل الأهداف.

    مهاجم كلوب بروج يمكنه أن يكون هذا الشخص الذي ينقذ ألمانيا، بعدما عجزت البلاد عن الخروج بأي مهاجم آخر يقترب حتى من قيمة كلوزه بعد اعتزاله، مما أجبر الكثير من المدربين على اعتماد خطط بديلة واللعب بـ"مهاجم وهمي" لتعويض النقص في هذا المركز.

    ولذلك المنتخب الألماني سيكون الخيار الأنسب والأفضل لتريسولدي، لأن الفريق يحتاجه أكثر من إيطاليا والأرجنتين، ولذلك يجب على المدرب يورجن كلوب أن يرفع سماعة الهاتف لإقناع اللاعب بحسم مصيره واختيار المانشافت بعدما مثله كشاب صغير، لتكون خطوة مربحة لكل الأطراف المعنية.