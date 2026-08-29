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علي سمير

هاتريك تاريخي في 36 دقيقة .. الزابيري قدم لنا نسخة من هالاند وأثبت أن حلم برشلونة ليس مستحيلًا!

فقرات ومقالات
Y. Zabiri
راسينج سانتاندير
راسينج سانتاندير ضد إلتشي
إلتشي
الدوري الإسباني
المغرب
برشلونة
المغرب تحت 20 عامًا
إرلينج هالاند

ثلاثية في إلتشي على طريقة النجم النرويجي

ليلة أشبه بالحلم، عاشها النجم المغربي ياسر الزابيري، في الظهور الأساسي الأول له على الإطلاق مع راسينج سانتاندير، وذلك أمام نظيره إلتشي في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

المهاجم البالغ من العمر 21 سنة، المنتقل على سبيل الإعارة من رين الفرنسي، نجح في دك شباك إلتشي بثلاثية "هاتريك" في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3/2 على خصمه العنيد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الجمعة، وجعلت من الزابيري حديث العالم.

إصرار النجم المغربي الشاب كان واضحًا من البداية، باستغلال خطأ فادح من حارس إلتشي ماتياس ديتورو، ولم يتوقف بعدها عن التسجيل، ليؤكد للجميع أننا على وشك مشاهدة جوهرة عربية جديدة تسطع بقوة في الملاعب الأوروبية.

كان رجل المباراة بلا منازع، بل منحته بعض المواقع تصنيف "10/10" وهو حدث نادر لا يتكرر كثيرًا، ولكن الزابيري أجبر الجميع على منحه ما يستحق من إشادة!

  • Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    لم يحتاج سوى 36 دقيقة

    الغريب في الأمر أن جميع أهداف الزابيري جاءت في أول 36 دقيقة من عمر المباراة، حيث لم يكن بحاجة إلى الكثير من الوقت لوضع بصمته، قبل أن يحاول إلتشي العودة بعد تقدم راسينج بثلاثية نظيفة.

    أبرز ما يجب الالتفات إليه في ثلاثية المغربي، هي قدرته على التسجيل بأكثر من طريقة، مما يعكس تنوعه الهجومي وعدم تقيده بأسلوب واحد في هز شباك الخصوم.

    الهدف الأول كان عن طريق استغلال خطأ الحارس في الدقيقة 14، والثاني من كرة حصل عليها ودخل بها إلى منطقة الجزاء وسددها ببراعة بقدمه اليسرى في الدقيقة 21، قبل أن يضيف الثالث بطريقة أكروباتية مذهلة في الدقيقة 36.


    والمثير في الأمر أن تألق الزابيري وحصوله على جائزة رجل المباراة، يذكرنا كثيرًا بالمهاجم النرويجي إرلينج هالاند، فعندما ننظر إلى أرقام المغربي بشكل عام سنجدها ليست مبهرة على المستوى الفردي، لكن ما قدمه يكفي وأكثر!

    تسديدات : 5 "3 في المرمى و2 تم التصدي لهما"

    لمسات : 22

    مراوغات : 0

    فقدان للكرة : 6

    دقة تمرير : 63%، حيث لعب 5 تمريرات ناجحة فقط من أصل 8 وهو رقم غريب للغاية

    ما شاهدناه من الزابيري يجعلنا نعتقد أننا نرى نسخة جديدة من هالاند "القليل منه يعني الكثير جدًا"، لا يلمس الكرة كثيرًا ولكن عندما يفعل فعليك الذهاب لجلبها من الشباك!

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  • Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    دخل التاريخ من أوسع أبوابه

    بعد الهاتريك الذي سجله المغربي الشاب، أصبح هو رابع لاعب من أبناء بلاده يحقق هذا الإنجاز في الدوري الإسباني، حيث سبقه كل من يوسف العربي ومنير الحمداوي ويوسف النصيري.

    وبالنظر إلى حالة منير الحمداوي، فنتمنى أن يتفاداها الزابيري تمامًا، لأن لاعب ملقة السابق سجل هاتريك في شباك رايو فاييكانو في سبتمبر 2013، ولم ينجح في هز الشباك سواء قبل هذه المباراة أو بعدها على الإطلاق مع الفريق، بل رحل عن النادي ورصيده من الأهداف 3 فقط!

    ويعتبر اللاعب المعار من صفوف رين، هو ثاني أسرع لاعب إفريقي خلال هذا القرن يسجل هاتريك في الدوري الإسباني، حيث يأتي بعد الكاميروني صامويل إيتو، والهاتريك الشهير الذي أحرزه في 19 دقيقة ضد ألميريا في 2008.

    وأما بالنسبة للهدافين في الدوري الإسباني هذا الموسم، سنجد أن الزابيري وضع نفسه الآن بجوار كل من كيليان مبابي ورافينيا وفيرمين لوبيز، ولكل منهم 3 أهداف.

  • Mohamed Ouahbi Yasser Al-zabiri Morocco U20Getty

    قصة مُلهمة

    ما فعله الزابيري لم يكن عاديًا، تمامًا مثل مسيرته وبدايته مع كرة القدم بشكل عام، حيث بدأت رحلته من الملاعب الترابية في مراكش، قبل الالتحاق بأكاديمية محمد السادس في 2015 عندما كان عمره 10 سنوات.

    الأكاديمية التي أخرجت لنا العديد من المواهب مثل نايف أكرد وعز الدين أوناحي ويوسف النصيري، تبرز لنا الآن الزابيري الذي خطف الأضواء في الليجا وأبهر الجميع بهاتريك لا يُصدق في شباك إلتشي.

    الزابيري عمره 21 سنة فقط، ولكن مسيرته بها العديد من القصص الملهمة والأشياء الاستثنائية التي تجعلنا لا نتسغرب من هذا الهاتريك المبكر في مسيرته مع راسينج، ولعل أبرزها قصته مع كأس العالم للشباب تحت 20 سنة العام الماضي.

    ناديه وقتها "فاماليكاو" البرتغالي، كان يرفض التخلي عنه من أجل المشاركة في البطولة، ولكنه دخل في صراع محتدم مع الجميع وتحدث مع المدرب والمسؤولين للذهاب مع بلاده.

    صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية ذكرت أن اللاعب تحدى الجميع وقتها، وقال إنه سيعود من البطولة وهو بطلًا للعالم وهداف البطولة وأفضل مهاجم!

    والغريب أنه حصد اللقب بالفعل، وسجل هدفين في النهائي ضد الأرجنتين، حصل على الكرة الفضية بالمركز الثاني لأفضل لاعب، وأحرز 5 أهداف.

    مسيرة الزابيري تتسارع بشكل غير معقول بعد فترة من الجمود في البرتغال، حيث يبدو أن موهبته الفذة والاستثنائية، وقدرته على اللعب بكافة المراكز الهجومية سواء كجناح أيمن أو أيسر أو مهاجم صريح، ساعدته على الظهور سريعًا وعدم الاحتياج لوقت طويل لإثبات نفسه.

    فرض نفسه كموهبة مغربية مميزة مع اتحاد تواركة في المغرب، قبل الانتقال إلى فاماليكاو البرتغالي في صيف عام 2024، ولكن الأمور لم تكن سهلة بالنسبة للزابيري في رحلته الأولى في القارة العجوز.

    النجم الشاب لم يشارك بانتظام مع الفريق الأول، ولعب 5 مباريات فقط بالدوري البرتغالي وسجل هدفًا وحيدًا، كما تم إرساله إلى فريق تحت 23 سنة والذي سجل معه 5 أهداف.

    وعلى الرغم من قلة مشاركاته مع فريقه، إلا أن رين قرر الاستثمار فيه بعد تألقه في كأس العالم للشباب، ودفع 10 ملايين يورو لضمه في فبراير 2026، قبل أن يرسله معارًا إلى راسينج من أجل اللعب بانتظام.

    هل يندم رين على إعارته؟ ربما .. ولكن المهم هو أن ينظر الزابيري لمستقبله، وينتهز هذه الفرصة الذهبية في الدوري الإسباني.. ربما يتحقق حلمه!

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  • Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    برشلونة يحتاجه وهو يحلم بكتالونيا

    ملف المهاجم الصريح يعتبر من الموضوعات المعقدة داخل النادي الكتالوني، حيث يصمم المدرب هانزي فليك والرئيس جوان لابورتا على خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، لكن الأخير أغلق الباب تمامًا لعدم رغبته في البيع لمنافس مباشر.

    النادي بحاجة لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، وكريم أديمي لا يكفي لهذه المهمة، وبكل تأكيد نحن هنا لا نتحدث عن ضم الزابيري الآن لأنها فكرة مستحيلة بأي شكل من الأشكال.

    ولكنها مجرد فكرة مستقبلية قد تحدث لو استمر اللاعب على هذا المنوال، خاصة وأنه يحلم كثيرًا بهذه الخطوة وتحدث عنها عقب الفوز بمونديال الشباب.

    وقال الزابيري في تصريحات سابقة لشبكة "بي إن سبورتس":"الأمر كان صعبًا بالنسبة لي والمدرب محمد وهبي من أجل المشاركة في كأس العالم للشباب، أشكر إدارة النادي للسماح بمشاركتي في البطولة، توكلت على الله وبفضل الصلاة وبركة والداي، واصلت المضي قدمًا في مسيرتي، الله كان معي في هذا التحدي".

    وأضاف:"حلمي هو اللعب لبرشلونة، حضرت إحدى المباريات للفريق بتواجد لويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار، وأعجبت كثيرًا بالفريق، الآن سأركز على فريقي لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، وسأواصل العمل لتحقيق هذا الحلم".

    هل تسمع يا لابورتا؟ ربما يكون لديك المهاجم الذي تريده بالفعل، ولكن عليك الانتظار والعودة في وقت لاحق، عندما يمطر الزابيري شباك الخصوم بالمزيد من الأهداف هذا الموسم!