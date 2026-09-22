في واقعة هي الأولى من نوعها منذ بداية ثورة الانتقالات السعودية في شتاء 2023، تعرض السنغالي مالانج سار؛ لاعب نيوم، للضرب من قبل أحد أقارب وكلائه السابقين، على إثر خلافات بشأن عمولة انتقاله إلى دوري روشن السعودي.
نيوم اضطر لتشديد الحراسة حوله .. مالانج سار يتعرض للضرب والتهديد بسبب صفقة انتقاله إلى الدوري السعودي
ما القصة؟
في صيف 2026، انتهى عقد مالانج سار مع لانس الفرنسي، لينجح نيوم في الظفر بخدماته في صفقة انتقال حر.
وعقب إنهاء إجراءات التعاقد، شارك سار بشكل طبيعي في معسكر نيوم الخارجي بمدينة ماربيا الإسبانية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-27.
وهناك حدث ما لم يتوقعه أسد التيرانجا..
بداية واقعة الاعتداء
التفاصيل الصادمة لواقعة الاعتداء على سار كشفتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث أكدت أن عدة وكلاء قد حاموا حول اللاعب قبل التوقيع لنيوم إلا أنه فضل التوقيع للنادي السعودي دون وكيل وقاد المفاوضات بنفسه.
تلك الفكرة لم يتقبلها أحد وكلائه السابقين، في ظل ضياع العمولة من وراء تلك الصفقة الضخمة، لذا تواصل شقيق هذا الوكيل مع مالانج سار عشية واقعة الاعتداء عليه.
وزاد غضب الوكيل والمقربين منه عند رؤية الصور الرسمية للإعلان عن تعاقد نيوم مع السنغالي، في وجود وكيل تم تكليفه من قبل النادي السعودي.
عطفًا على ذلك، أُرسل عدة أشخاص مقربين من الوكيل الغاضب إلى معسكر نيوم في أحد فنادق ماربيا، للحصول على عمولة.
تفاصيل الاعتداء
صحيفة "ليكيب" أوضحت أن المقربين من الوكيل الغاضب وصلوا في أحد الأيام لفندق إقامة بعثة نيوم، ودخلوا في نقاش حاد وعنيف مع مالانج سار أثناء تناوله العشاء مع عدد من لاعبي النادي السعودي.
وأكد عدد من نزلاء الفندق أن اللاعب السنغالي تعرض لاعتداءً جسديًا وصفعًا على الوجه من هؤلاء الأشخاص، بينما يقتادونه للطابق العلوي.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هؤلاء الأشخاص قاموا بمغادرة الفندق بعد تحذيرهم من أنهم مصورون بالكاميرات، فيما لم يتبين ما إذا كان مالانج قد منحهم أموالًا قبل الرحيل أم لا.
ومن جانبها، قامت إدارة نيوم بتشديد الحراسة حول سار، بينما رفض اللاعب تقديم شكوى ضد المعتدين.
ماذا قدم مالانج سار مع نيوم؟
صاحب الـ27 عامًا شارك في ثماني مباريات مع نيوم في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، منذ بداية الموسم الجاري.
ويعد سار عنصرًا أساسيًا احتلال نيوم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة مع مرور سبع جولات من الموسم، بجانب التأهل للدور الثاني من كأس الملك.
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