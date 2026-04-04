نيوكاسل يؤكد رحيل اللاعب المفضل لدى الجماهير مع اقتراب انتهاء عقده

يُشكل رحيل تريبير نهاية لفترة تاريخية بلغت ذروتها بالفوز بكأس كاراباو عام 2025 على ليفربول. وقد أنهى هذا الفوز انتظار نيوكاسل الذي دام 70 عامًا للفوز بلقب محلي كبير، وهي اللحظة التي يصفها المدافع بأنها أبرز محطة في مسيرته الاحترافية.

وقال على الموقع الرسمي للنادي: "حان الوقت لمغادرة هذا النادي الرائع بعد أربع سنوات ونصف. هنا شعرت بأني في بيتي. الأمر مؤثر، وسأفتقده حقاً. أود أن أتوجه بجزيل الشكر للجماهير على كل الدعم الذي قدموه لي في الأوقات الجيدة والسيئة. لقد دعمتموني دائماً، ووقفتم بجانبي دائماً".

"إلى زملائي في الفريق، سيكون الأمر عاطفياً. لقد كانت رحلة رائعة معكم يا رفاق. سأفتقدكم جميعاً، لكن الفوز بلقب معكم كان أمراً مميزاً للغاية - الأفضل في مسيرتي. وإلى المدير الفني، إدي هاو، وجميع أعضاء الجهاز الفني والفريق الذي يعمل خلف الكواليس، شكراً جزيلاً. لقد وضع المدرب ثقته بي - مرتين - لتوقيعي، وأعطاني الفرصة لتمثيل هذا النادي العظيم وقيادته، والأهم من ذلك، أننا تمكنا من الفوز بلقب. سأفتقد الجميع في النادي. شكراً لكم."