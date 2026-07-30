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أحمد فرهود

نيوكاسل يونايتد قد يصبح "كوبري" ماتياس يايسله إلى الهلال.. لكن "ليس كل شيء مؤامرة"!

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اسم الهلال يتورط "جماهيريًا" بسبب ماتياس يايسله..

يعيش الشارع الرياضي السعودي حالة من الانقسام الشديد؛ وذلك بعد رحيل المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، عن عملاق جدة الأهلي.

يايسله قدّم "استقالته" من القيادة الفنية لفريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل عام واحد من نهاية عقده، الذي كان ممتدًا حتى 30 يونيو 2027.

وهُنا.. أخذ قطاع من الجماهير الأهلاوية، يُهاجم مجلس إدارة ناديهم، وخاصة الرئيس التنفيذي أحمد الشنقيطي؛ متهمين إياه بالتسبب في رحيل المدير الفني الألماني الشاب، بسبب عدم تلبية مطالبه المشروعة.

بينما آخرون زعموا بوجود "مؤامرة" لهدم الأهلي؛ برعاية صندوق الاستثمارات السعودي - مالك هذا الكيان الرياضي الكبير -، وعملاق الرياض الهلال.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، بعض النقاط المهمة؛ بخصوص ربط رحيل ماتياس يايسله عن الأهلي، بإمكانية انتقاله إلى الهلال مستقبلًا..

  • Matthias Jaissle Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia

    في 5 نقاط.. مسيرة ماتياس يايسله مع الأهلي

    في البداية.. دعونا نُشير إلى رحلة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، مع عملاق جدة الأهلي؛ والذي يعلمها كل متابع للدوري السعودي عامة، وعشاق هذا الكيان الرياضي الكبير خاصة.

    ويُمكن تلخيص مسيرة يايسله مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في بعض النقاط المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: توقيع عقود تدريب الأهلي صيف 2023؛ ولمدة 3 مواسم كاملة حتى 30 يونيو 2026.

    * ثانيًا: التخبُط في الموسم الأول ونصف العام الرياضي الثاني؛ ما كاد أن يتسبب في إقالته من القيادة الفنية للأهلي.

    * ثالثًا: الانتفاضة القوية بعد تلبية طلباته السوقية في "يناير 2025"؛ حيث كانت النهاية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة - لأول مرة في تاريخ الأهلي -.

    * رابعًا: تجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2027؛ كـ"مكافأة" بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

    * خامسًا: الحفاظ على لقب النخبة الآسيوية مع التتويج بكأس السوبر السعودي؛ وذلك في الموسم الماضي 2025-2026.

    ومن ثم؛ جاءت المفاجأة الأكبر بـ"استقالة" يايسله من منصبه، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

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  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    ماذا بعد رحيل ماتياس يايسله عن النادي الأهلي؟

    الآن.. لنتحدث عن الخطوة القادمة، في مسيرة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ وذلك بعد رحيله عن عملاق جدة الأهلي، بشكلٍ رسمي.

    يايسله سيتولى القيادة الفنية لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي؛ وهي الجهة التي تستحوذ على الأهلي، أيضًا.

    ذلك تسبب في إشعال نظرية "المؤامرة"؛ حيث تم اتهام صندوق الاستثمارات السعودي بتعمُد هدم استقرار قلعة الراقي، بخطف يايسله في هذا الوقت تحديدًا.

    وحسب وجهة النظر هذه، وجود يايسله في نادٍ أوروبي مملوك لصندوق الاستثمارات السعودي؛ سيُسهل من عودته إلى دوري روشن للمحترفين، في أي وقت.

    والمقصود هُنا عملاق الرياض الهلال تحديدًا، الذي ارتبط اسمه سابقًا بيايسله؛ وسط غضب جماهيري كبير للغاية من الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول.

    ولا يقدّم الهلال المستوى المأمول مع إنزاجي؛ حيث اكتفى معه بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    إلا أن إقالة المدير الفني الإيطالي تبدو صعبة للغاية، في الوقت الحالي؛ وذلك نظرًا لقيمة "الشرط الجزائي" في عقده، والذي يتخطى الـ100 مليون ريال سعودي تقريبًا.

    هُنا.. من المرجح أن يكمل إنزاجي عقده مع العملاق الهلالي، حتى 30 يونيو 2027؛ وبعدها تبدأ مهمة البحث عن مدير فني جديد، يقود الفريق بشكلٍ رسمي.

  • Matthias Jaissle Al AhliGetty Image/ Goal AR

    نظرية الأهلي ستتأكد إذا عاد يايسله للهلال.. ولكن!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ لنتساءل الآن: "هل من الممكن أن نرى المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله يقود عملاق الرياض الهلال مستقبلًا؟!".

    الإجابة.. لمَ لا؛ فالأمر وارد جدًا إذا رحل المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، عن فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    وبالطبع، عودة يايسله للسعودية من بوابة الزعيم الهلالي - إذا حدثت مستقبلًا -؛ ستُعزز نظرية جمهور عملاق جدة الأهلي، وهي:

    * أولًا: نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ليس إلا "كوبري" ليايسله؛ من أجل العودة إلى الهلال.

    * ثانيًا: وجود مؤامرة لهدم الأهلي؛ مع تقديم المساعدات للهلال خاصة.

    لكن ردنا هُنا سيكون في سؤالين؛ هما: "لماذا لم ينتقل يايسله إلى الهلال صيف 2025؟!.. ولماذا انتقل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس من الزعيم إلى عملاق الرياض النصر الموسم الماضي؟!".

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  • Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026Getty

    كلمة أخيرة.. أندية المملكة تُعاني من "انعدام الاحترافية"!

    أخيرًا.. لنختم تقريرنا بالإجابة على السؤالين - سالفي الذكر -؛ بخصوص علاقة المديرين الفنيين "الألماني ماتياس يايسله والبرتغالي جورج جيسوس"، مع عملاق الرياض الهلال. عزيزي القارئ؛ نحن نتذكر أن جيسوس رحل عن الهلال بنهاية موسم 2024-2025، ليستلم القيادة الفنية لعملاق الرياض الآخر النصر مطلع العام الرياضي الماضي.

    البعض قد يقول "ما هي المشكلة في ذلك؟!"؛ فالهلال هو من أقال جيسوس من منصبه، لذا المدير الفني البرتغالي جاءته فرصة الذهاب إلى النصر ولم يرفضها.

    لكن ردنا هُنا؛ سيتمثّل في أن الهلال والنصر وقتها كانا تابعين لنفس الجهة، وهي صندوق الاستثمارات السعودي.

    وبالتالي.. إذا كانت هُناك مجاملة خاصة للهلال في هذا الجانب؛ لم يكن ليتم تدعيم الغريم التاريخي النصر، بواحد من أفضل المدربين الذين مروا على الملاعب السعودية.

    أيضًا.. لا ننسى أن الهلال كان يبحث عن مدير فني جديد صيف عام 2025، ووقتها كان بمقدور يايسله أن يفسخ عقده مع عملاق جدة الأهلي؛ إلا أنه جدد لموسم آخر، بينما ذهب الزعيم لخيار المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    أي أنه لو كان هُناك خطة مسبقة، لتحويل يايسله من الأهلي إلى الهلال؛ كان صيف 2025 هو الأنسب لذلك، قبل التورط في عقد إنزاجي الضخم.

    وما ذكرناه ليس دفاعًا عن الهلال أو النصر أو أي جهة؛ وإنما التركيز على المشاكل الإدارية التي تُعاني منها الكثير من الأندية السعودية، وحتى صندوق الاستثمارات السعودي نفسه - في الجانب الرياضي -.

    مثلًا.. عملاق جدة الآخر الاتحاد، حقق ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو؛ ثم تم إقالته من منصبه، لأسباب متعلقة بالإدارة والصراعات الداخلية.

    نفس الأمر تكرر في الأهلي مع يايسله، ليذهب الجميع إلى نظرية المؤامرة فورًا؛ والتي احترنا معها حقًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عندما أُقيمت الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا النخبة في مدينة جدة؛ قال الهلاليون والنصراويون إنها مؤامرة لمساعدة الأهلي والاتحاد.

    * ثانيًا: عندما ذهب جورج جيسوس من الزعيم إلى النصر؛ قال الهلاليون إنه تم تحريض المدرب بالتخاذل مع الفريق الأزرق لإجبار الإدارة على إقالته ثم الانتقال للعالمي.

    * ثالثًا: عندما دعم الهلال صفوفه بقوة في الميركاتو الشتوي الماضي؛ قال النصراويون إنها مؤامرة لمساعدة الزعيم على العودة لمنصات التتويج.

    * رابعًا: عندما رحل ماتياس يايسله عن قلعة الراقي؛ قال الأهلاويون إنها مؤامرة لنقله إلى نادي الهلال مستقبلًا.

    أي أننا لا نعرف من يتآمر ضد من؛ بينما المشكلة الأكبر هي انعدام القيادات الرياضية المحترفة في معظم الأندية السعودية، ما يجعلنا نشاهد البحث عن المصالح والصراعات الداخلية الشرسة.