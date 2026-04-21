صفقة سعودية داخل الدوري الإنجليزي .. مشروع نيوكاسل محلك سر ومورينيو يمكنه إنقاذهم ومساعدة صلاح على إثبات خطأ سلوت!

وفقًا للعديد من الصحف الإنجليزية، فإن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يعتبر على رأس المرشحين لخلافة إيدي هاو في المنصب، وهو خيار يجب أن يُنظر إليه بجدية كبيرة للخبرة التي يتمتع بها المخضرم الذي صنع المجد في البريميرليج مع تشيلسي، وخاض تجربتين مع مانشستر يونايتد وتوتنهام.
نيوكاسل لديه مكانة خاصة في قلب مورينيو، نظرًا لعلاقته بالسير بوبي روبسون الذي عمل معه في برشلونة، قبل أن يرحل الأخير إلى الماكبايس في وقت لاحق بمسيرته.
علاقة الصداقة بين الثنائي استمرت بعد انفصالهما عن العمل في النادي الكتالوني، ومورينيو حرص على زيارته في النادي الإنجليزي وكتب بعض الذكريات السعيدة هناك، حيث سبق أن قال البرتغالي أنه يعتبر نفسه من "الماكبايس"، وصرح لشبكة "سي بي إس":"أحمل الكثير من الحب والاحترام تجاه هذا النادي، تعلمت ذلك من السيد روبسون".
فكرة السير على خطى معلمه والدخول في هذه التجربة يحمل الكثير من المميزات الرياضية لمورينيو بجانب النواحي العاطفية، أهمها العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي، المكان الذي شهد انطلاقته الحقيقية مع تشيلسي ونجح فيه على فترتين مع البلوز.
وهي فرصة أخرى لإثبات حقيقة أنه لا يزال يمتلك الكثير في عالم كرة القدم، وصلاحيته تظل سارية حتى الآن، رغم عدم نجاحه في فنربخشه وبنفيكا بالشكل المطلوب "أمله شبه معدوم في الفوز بلقب الدوري البرتغالي هذا الموسم، يبعده 7 نقاط عن بورتو المتصدر بعد 30 جولة".
اسم مورينيو ارتبط بنيوكاسل حتى قبل قدوم إيدي هاو، ووفقًا للظروف الحالية يجب أن يُطرح من جديد، خاصة وأن البرتغالي مدرب فائز وحصل على العديد من البطولات رفيعة المستوى سواء الدوري الإنجليزي أو الإيطالي أو الإسباني وكذلك دوري أبطال أوروبا.
هناك أيضًا اسم آخر يحمل هذه الصفة، وهو روبرتو مانشيني، الإيطالي الذي يعمل حاليًا كمدرب للسد القطري، وخرج مؤخرًا من دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب فيسيل كوبي الياباني.
مانشيني الذي خاض تجربة غير ناجحة مع المنتخب السعودي، يمتلك نفس صفات مورينيو كمدرب بطل، حصل على الدوري الإنجليزي مرة واحدة مع مانشستر سيتي والدوري الإيطالي 3 مرات مع إنتر، وحصد لقب اليورو مع المنتخب الإيطالي، ولديه ما يكفي للخروج بتجربة استثنائية مع النادي الإنجليزي.
سواء ذهبت المهمة للإيطالي أو نظيره البرتغالي، أي منهما يمكنه الخروج من دائرة "السير في المكان" مع إيدي هاو، ومحاولة خلق طموحات جديدة بعد فترات من الركود!