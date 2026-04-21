صفقة سعودية داخل الدوري الإنجليزي .. مشروع نيوكاسل محلك سر ومورينيو يمكنه إنقاذهم ومساعدة صلاح على إثبات خطأ سلوت!

مشروع الماكبايس شهد العديد من التقلبات مع إيدي هاو، المدرب تلقى الكثير من الدعم المادي منذ قدومه في 2021، بعد رحله مثيرة مع بورنموث في البريميرليج، كان خلالها يقوم بنفس الدور الذي يفعله حاليًا في نيوكاسل.

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" فإن إيدي هاو أنفق أكثر من 787 مليون يورو على 28 لاعبًا جلبهم لصفوف نيوكاسل حتى الآن، والمحصلة توقفت عن لقب كأس كاراباو والتأهل للأبطال.

وهو ما يزيد بشكل ملحوظ عن ما أنفقه في حقبته الأطول مع بورنموث، منذ 2012 وحتى 2020، حيث كلف النادي 286 مليون يورو على 34 لاعبًا.

ولو نظرنا إلى التجربتين، سنجد أنه بخلاف التأهل الأوروبي والفوز بكاراباو، فإيدي هاو لا يزال مكتفيًا بمكانة "مزعج الكبار" الذي يظهر من حين لآخر بانتفاضة خادعة، لكنه سرعان ما يعود إلى موقعه في الظل من جديد.

الصيف الماضي أعطانا الكثير من المؤشرات حول ما سيحدث هذا الموسم، نيوكاسل فشل خارج الملعب، لم يحتفظ بأليكساندر إيزاك ولم ينجح في جلب بنجامين شيشكو، ليأتي بالألماني نيك فولتيمادي بدلًا منه مع يوان ويسا.

وقبل 5 جولات على نهاية الدوري الإنجليزي، سنجد نيوكاسل خسر كل شيء في جميع المسابقات المحلية، ويحتل المركز الرابع عشر بجدول البطولة بـ42 نقطة، مما يؤكد لنا حقيقة أن إيدي هاو لم يعد لديه ما يقدمه في سانت جيمس بارك.

حتى فولتيمادي ويوان ويسا وجدا أنفسهما على دكة البدلاء في الفترة الأخيرة، بعد هبوط مستوى كل منهما، تزامنًا مع انهيار الفريق بشكل عام، عقب الهزيمة 7/2 أمام برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وسلسلة من النتائج المحلية الهزيلة.

الأمر لفت أنظار آلان شيرر أسطورة النادي الذي قال في تصريحات صحفية نشرتها "ديلي ميل":استمعت لما قاله في المؤتمر الصحفي الأخير بعد الهزيمة من بورنموث، وشاهدته في المنطقة الفنية، وسألت نفسي: هل سيحصل على الفرصة للمحاولة مرة أخرى؟".

وأضاف:"لا أراه مدربًا لنيوكاسل الموسم القادم، لسوء الحظ، عندما أستمع لكلماته لا أشعر أنه لا يمتلك الروح القتالية الكافية للاستمرار".