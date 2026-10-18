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زهيرة عادل

نيوكاسل يجن جنونه أمام "انفصال" ماتياس يايسله عن الواقع ولكن! .. البكاء على إيدي هاو "سذاجة" والأهلي بين الكارثة وتنحية الكبرياء

فقرات ومقالات
ماتياس يايسله
نيوكاسل يونايتد
الأهلي
نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا
أستون فيلا
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيدي هاو
دوري روشن السعودي

الألماني يواجه عاصفة في نيوكاسل، لكنها غير منطقية إلى حدٍ ما..

سمعت من قبل عن "الصعود إلى الهاوية"؟ .. إن كانت إجابتك بـ"لا"، فلا بأس! المدرب الألماني ماتياس يايسله يجسد لك معنى هذه العبارة على أرض الواقع، خير تجسيد.

خطوة الانتقال من الدوري السعودي إلى نظيره الإنجليزي تبدو ترقية في مسيرة أي مدرب، وهذا ما فعله يايسله بنهاية الموسم الماضي، حيث ترك الأهلي من أجل نيوكاسل يونايتد، لكنه لم يكن يعلم أنها خطوة "صعود للهاوية" .. على الأقل، حتى الآن مع مرور أول تسع جولات من البريميرليج.

صاحب الـ38 ترك "إرثه" في الأهلي، رغم قصر مدة إقامته في جدة – ثلاث سنوات فقط – حيث حقق لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين لأول مرة في تاريخ النادي .. والآن يواجه غضب جم من جماهير نيوكاسل على خلفية النتائج السلبية والأداء المحبط، لينتقل من الطموحات الواعدة إلى خيبة الأمل!


  • هزيمة أستون فيلا .. وانفصال يايسله عن الواقع

    أمس السبت، تلقى نيوكاسل بقيادة يايسله الهزيمة أمام أستون فيلا بهدف نظيف، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

    هزيمة بهدف وحيد قد توحي بأن فوز أستون فيلا جاء بشق الأنفس أو أن المباراة كانت متكافئة، لكن الواقع عكس ذلك تمامًا، الأمر وما به أن الضيوف فقط لم يرغبوا في بذل المزيد من الجهد وتحقيق فوزًا عريضًا، فحالة نيوكاسل لا تستدعي تلك الانتفاضة.



    ما لفت الأنظار أكثر من أي شيء آخر إبان أحداث المباراة أن كتيبة يايسله لم تسدد سوى تسديدة واحدة فقط على المرمى طوال الـ90 دقيقة.

    عندما سُئل المدرب الألماني عن ذلك، رد بإجابة في ظاهرها لا مبالاة مستفزة لجماهير نيوكاسل، حيث قال: "هذا لا يقلقني، لكنها تفصيلة نحتاج إلى تحسينها، فهي مرتبطة باتخاذ القرارات داخل الملعب. لقد كانت هناك مواقف وفرص بمقدورنا التسديد فيها بشكل أفضل وإصابة المرمى".

    تصريح "هذا لا يقلقني" وحده استفز الجماهير، ناهيك عن باقي تصريحاته، التي ادعى بها أن فريقه سيطر على المباراة وتحكم بها، وكأنه منفصل عن الواقع.


  • ماتياس يايسله .. جاني ومجني عليه

    بالحديث بشكل عام عن ما قدمه ماتياس يايسله مع نيوكاسل، فلم يحقق الفوز سوى في أربع مباريات من أصل تسع، مع تعادلين وثلاث هزائم.

    لكن مشكلة الألماني مع النادي الإنجليزي ليست في كون النتائج سلبية فقط، بل بعدم وجود أي بشائر لتحسن فني في قادم الفترات..

    دفاع سهل الاختراق، خطوط متباعدة ومساحات مفتوحة أمام الخصوم، عشوائية تكتيكية، فريق لا يعرف كيف يضغط على منافسه، ولا يحسن صناعة الكثير من الفرص، ناهيك عن سوء الإنهاء، وعدم دقة التسديدات .. وباعتراف يايسله نفسه؛ نيوكاسل لا يتواجد باستمرار في منطقة جزاء الخصم ويهتز بمجرد استقبال هدف.

    كلها عيوب تقع تحت مسؤولية المدرب بالدرجة الأولى، لذا يبدو يايسله جانيًا في تلك الرواية.

    إلا أنه على الجانب الآخر، هناك رواية أخرى بالنظر لسوء الميركاتو الصيفي الذي خاضه نيوكاسل، حيث فرض نيوكاسل بعدد من نجومه برحيل نيك فولتمادي، ساندرو تونالي، برونو جيماريش وغيرها، واستبدلهم بمجموعة من اللاعبين الشباب؛ أكبرهم سنًا ابن الـ24 عامًا، ليفقد الفرص عنصر الخبرة.

    هذا بخلاف التعاقد مع يايسله في وقت متأخر من مرحلة الإعداد، حيث استقدم قبل 16 يومًا فقط من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي (2026-27).

    أسباب يبدو في ظاهرها أن يايسله مجني عليه بالفعل في نيوكاسل، ولا يزال في حاجة لفترة أطول لفرض أسلوبه على الفريق وتأقلم كل طرف مع الآخر، لكنها في نظر صحفيي النادي لا تبرر نهائيًا الحالة الفنية المزرية التي يظهر بها الماكبايس داخل المستطيل الأخضر.

    في هذا الشأن، نفثت الصحفية كاندل روان عن غضبها، فكتبت عقب الهزيمة بالأمس أمام أستون فيلا: "أريد أن أتحلى بالصبر لأنني أعتقد أن هذه هي الطريقة الطبيعية الوحيدة للتعامل مع الموقف بعد العاصفة الهوجاء التي عشناها في الميركاتو، لكنني أجد صعوبة بالغة في ذلك حقًا، عندما أرى قرارات تكتيكية معينة. أستون فيلا لم يكن بحاجة حتى لحضور المباراة".



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    البكاء على إيدي هاو .. لأن الجمهور ينسى سريعًا!

    تسع مباريات لماتياس يايسله مع نيوكاسل = 4 انتصارات، 2 تعادل، 3 هزائم .. محصلة كانت كافية للجمهور للبكاء عن المدرب المستقيل في الصيف الماضي إيدي هاو.

    لكن لأن الإنسان "ناسي" بطبعه، يجب تذكيره ببعض الأشياء المعلومة بالفعل للجميع..

    أول ما على جمهور نيوكاسل تذكره حاليًا هو أن إيدي هاو رحل بمحض إرادته .. عن ذلك كتبت الصحفية كاندل روان: "هذا العبث يجب أن يتوقف. لقد رحل بمحض إرادته في أكثر صيف مضطرب مر علينا على الإطلاق. لم يتحمل الضغط. قدم مستويات سيئة للغاية العام الماضي. تعاقدات فاشلة، تكتيكات فقيرة وعقيمة، وعناد شديد".



    حتى بخلاف قدوم يايسله في مهمة طارئة بعد قفز إيدي هاو من سفينة نيوكاسل لرؤيته الغرق من بعيد، عطفًا على تحركات المسؤولين في الميركاتو الصيفي، فبداية المدرب الإنجليزي مع نيوكاسل قبل خمس سنوات كانت أسوأ من بداية المدرب الألماني..

    نيوكاسل مع إيدي هاو في موسم 2021-22، بدأ مسيرته في أول تسع مباريات بفوز وحيد، مع تلقي الهزيمة في خمس مباريات، والتعادل في ثلاث، مع الوضع في الاعتبار أنه تولى المهمة من الجولة الـ12 من البريميرليج بشكل طارئ أيضًا.

    لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ .. قاد الماكبايس للتأهل لدوري أبطال أوروبا مرتين، مع تحقيق لقب كأي رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

    لذا يبدو من مسيرة هاو أن يايسله يحتاج كذلك الصبر للحكم على تجربته بالكامل، خاصةً وأن الألماني معتاد على التخبط في بداية المسيرة كما حدث مع الأهلي، حيث تعرض للهجوم على مدار موسمه الأول بالكامل تقريبًا، وبعدها حصد اللقب القاري مرتين .. وهذا ربما يفسر "هدوء أعصابه" في تصريحات ما بعد المباريات مع نيوكاسل.


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  • Matthias Jaissle Ivan Toney AhliGetty

    الأهلي .. بين الكبرياء والخضوع ليايسله

    وسط كل ذلك وفي ظل عدم معرفة الخطوة المقبلة من إدارة نيوكاسل وما إذا كانت ستتخذ خطوة إقالة ماتياس يايسله أم لا، بدأ الإعلام السعودي مناقشة إمكانية عودته للأهلي من جديد.

    الراقي هو الآخر غاضب من مدربه الهولندي مارينو بوسيتش، ويترحم على يايسله، تمامًا كما يترحم جمهور نيوكاسل على إيدي هاو.

    لكن الحديث في الإعلام السعودي يأخذ اتجاه "عودة يايسله للأهلي كارثة" .. هكذا صرح خالد الشنيف؛ لاعب الراقي الأسبق، في ظل غضبه من إصراره على الرحيل قبل بداية الموسم الجديد من دوري روشن السعودي بأيام قليلة، رافضًا تجديد عقده، وبحسب رواية مسؤولي قلعة الكؤوس فقد فاجأهم بالرحيل عن طريق دفع الشرط الجزائي، بينما كانوا يعرضون عليه العقد الجديد.



    إلا أنه على الجانب الآخر ربما يضطر الأهلي لإعادة الألماني من جديد، فقبول الجمهور وحده لهذه الخطوة كافٍ لخضوع الإدارة للألماني.

    ناهيك عن وجود رواية أخرى تناقض رواية مسؤولي الأهلي تؤكد أن التأخر في تقديم عرض التجديد ليايسله وعرض عليه شروط مالية أقل مع محاولات "تطفيشه"، قد تفتح الباب أمام عودته بشكل طبيعي، في ظل حاجة كل طرف للآخر.