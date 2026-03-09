نيمار يمنح البرازيل الأمل بعد أن أدرج كارلو أنشيلوتي نجم سانتوس في تشكيلة المنتخب، لكن بطل برشلونة السابق قد يستبعد من المشاركة في كأس العالم

وفقًا لـ UOL، تم اختيار نيمار ضمن التشكيلة الأولية الموسعة التي اختارها أنشيلوتي استعدادًا للفترة الدولية المقبلة. يستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة فرنسا وكرواتيا في أواخر مارس، في آخر فترة دولية قبل انطلاق كأس العالم 2026 المرتقبة.

على الرغم من هذه الفرصة، لن يشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في مباراة سانتوس القادمة في الدوري البرازيلي ضد ميراسول بسبب "التحكم في الحمل". سيحضر أنشيلوتي ومدير الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رودريغو كايتانو المباراة، مما يعني أن اللاعب رقم 10 لديه الآن مباراة محلية واحدة فقط ضد كورينثيانز لإقناع المدرب بأنه يستحق الاستدعاء النهائي.