نيمار يغيب مجدداً! كارلو أنشيلوتي يستبعد نجم سانتوس من مباراتي البرازيل وكرواتيا الوديتين، لكنه يؤكد أن آماله في المشاركة بكأس العالم لا تزال قائمة

ورغم أن المهاجم أظهر لمحات من التألق منذ عودته إلى الملاعب، إلا أن المهارة الفنية وحدها لا تكفي لتبرير مكانه في التشكيلة الحالية. ويقوم الجهاز الفني بمتابعته عن كثب، لكنه يرى أنه لم يصل بعد إلى ذروة مستواه عقب فترة تعافي طويلة من جراحة في الركبة. وشرح المدرب السابق لريال مدريد أسبابه في أعقاب أداء نيمار الذي استمر 90 دقيقة ضد كورينثيانز في عطلة نهاية الأسبوع، قائلاً: «إنه تقييم بدني. إنه ليس تقييماً فنياً. نيمار جيد جداً عندما تكون الكرة في حوزته. بالنسبة للطاقم الفني، وبالنسبة لي، فهو لم يصل إلى 100% من إمكانياته. عليه أن يعمل ليصل إلى 100% من إمكانياته. هذا رأيي ورأي الطاقم بأكمله الذي يشاهد مبارياته وسيشاهدها في الأشهر المقبلة".