نيمار وديباي يصنعان المشهد: مغامرة قائد سانتوس لا تكفي .. الحظ خدمه وجيد أن أنشيلوتي لا يوجد في المدرجات!

لنفكر بصوت عالٍ، ماذا لو كان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، يتابع المباراة من مقاعد البدلاء؟ ولكن حتمًا سيشاهد المواجهة، الأمر الذي سيجعل نيمار جونيور، قائد سانتوس، في ورطة حقيقية، قبل إعلان قائمة السليساو في توقف مارس.

نيمار الذي أحبط أنشيلوتي بغيابه عن المباراة الماضية أمام ميراسول، بعدما توجه الجهاز الفني لمتابعة اللقاء من المدرجات، ثم علل غيابه بمعاناته من آلام عضلية، عاد ليشارك أساسيًا، ويقود سانتوس، للتعادل مع كورينثيانز بنتيجة (1-1)، على ملعب أوربانو كالديرا، في قمة الجولة السادسة من الدوري البرازيلي، بموسم 2025-2026.

ورفع كورينثيانز رصيده إلى 8 نقاط، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب "برازيليراو بيتانو"، بينما جاء سانتوس، في المركز الثالث عشر، برصيد 6 نقاط.