نيمار ضد كورنثيانز.. لم يتوقفوا عن ضربه والحظ منعه من التفوق على إبداع ميسي!

في الوقت الذي كان فيه العالم يتحدث عن الثنائية التي سجلها ليونيل ميسي قبل ساعات مع إنتر ميامي من ضربات ثابتة واحدة منهما تم احتسابها كهدف عكسي، كان نيمار قريبًا للغاية من خطف الأضواء بلقطة أكثر سحرًا وقوة.

انبرى النجم البرازيلي لتنفيذ ركلة حرة مباشرة من مسافة متوسطة، وأطلق تسديدة متقنة للغاية تجاوزت كل الحسابات، لكن تألق الحارس ومساعدة العارضة وقفا حائلًا أمام دخولها الشباك بشكل مباشر.

ورغم أن تسديدة نيمار الخرافية لم تسكن الشباك مباشرة، إلا أنها كانت السبب الرئيسي في صناعة هدف اللقاء الوحيد بعدما ارتدت من الإطار وتابعها كريستيان أوليفا بتسديدة داخل المرمى.

وبالمقارنة مع ثنائية ميسي التي شهدت إحداهما خطأ دفاعيًا واضحًا من الحائط والحارس بينما تحولت الأخرى كهدف عكسي، كانت كرة نيمار تحمل قيمة فنية وجمالية أعلى لولا غياب التوفيق في إنهاء اللقطة كهدف مباشر باسمه.



