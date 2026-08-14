هاجموه فطالبهم بالبقاء في المنزل .. "نيمار الحقيقي" يحرج جماهير سانتوس ضد ماكارا ليؤكد أنه بحاجة للعودة إلى ميسي!

عندما يكون نيمار في حالته دون إصابات فالنتيجة معروفة، البرازيلي دائمًا ما يصنع الفارق، وهذا ما حدث بالضبط أمام ماكارا بذهاب دور الـ16 من بطولة كوبا سودا أمريكانا.

سانتتوس الذي خاض المباراة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، نجح في الفوز 2/1 حيث سجل جابرييل باربوسا الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف ويليان أراو الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بـ14 دقيقة، وذلك بعدما تقدم ماكارا بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق فرانكو بوسي.

ما دور نيمار في كل ذلك؟ صانع الألعاب المخضرم هو من قاد سانتوس للعودة وقلب الطاولة بتمريرتين حاسمتين لزميليه!



