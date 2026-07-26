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Neymar HIC 2-1GOAL
زهيرة عادل

تألق بهدفين في أول ظهور بعد كأس العالم 2026 ولكن! .. "تصرف طفولي" أمام شابيكوينسي من نيمار وسانتوس يهاجم كارلو أنشيلوتي بدلًا من معاقبة قائده

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نيمار
سانتوس إف سي
الدوري البرازيلي
سانتوس إف سي ضد تشابيكوينسي أي إف
تشابيكوينسي أي إف
البرازيل
كارلو أنشيلوتي
كوكا

كيف كانت ليلة نيمار أمام شابيكوينسي؟

في أول ظهور له بعد كأس العالم 2026، وبعد الجدل الكبير حول غيابه عن المباراة الماضية أمام يونيفرسيداد سنترال بكأس سود أمريكانا، عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، لقيادة سانتوس في الدوري البرازيلي، لكن مهمته لم تكتمل بنجاح!

سانتوس خرج بنقطة تعادل صعبة أمام شابيكوينسي (2-2)، ضمن الجولة الـ20 من الدوري البرازيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

هذا التعادل كان بمثابة الصدمة لجماهير سانتوس، كونه جاء أمام صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب، حيث يحتل شابيكوينسي المركز الـ20 برصيد عشر نقاط فقط، أما رفاق نيمار فيحتلون المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

لكن بعيدًا عن الوضع الجماعي لسانتوس أمام شابيكوينسي، دعونا نخصص حديثنا في السطور التالية عن نيمار بالتحديد، فكيف كان ظهوره الأول بعد عودته في الدوري البرازيلي بعد عودته من مونديال أمريكا الشمالية؟


  • انتشل سانتوس بهدف قاتل .. وسخر من منتقديه

    تقريبًا لم يترك نيمار أي شيء إلا وفعله في هذه المباراة؛ لفتات إنسانية، هز شباك، رد على منتقديه، شجارات، وما إلى ذلك!

    بالحديث عن الأمور الفنية أولًا، فقد سجل نيمار هدفي سانتوس؛ الأول في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بعد تبادل رائع للكرة في أقدام زملائه، انتهى بتسديدة بأقدامه من داخل منطقة الجزاء في شباك شابيكوينسي.



    احتفالًا بهذا الهدف فعل نيمار كل شيء ممكن؛ فبدأ بوعده لعاشقه الطفل "متلازمة داون" نوح محتفلًا بطريقته المفضلة، ثم احتفل بتمثيل لعب "البوكر"؛ اللعبة التي يدمنها، وتتهمه الصحافة بتعمد الغياب عن بعض المباريات، فقط لممارستها، كما قلد لعب الجولف.



    لكن شابيكوينسي عاد بهدفين في الدقيقتين 51 و62؛ الثاني من النيران الصديقة إلا أن ضربة جزاء جدلية أعادت سانتوس لنقطة التعادل..

    في الدقيقة 89 من عمر المباراة، أدرك نيمار التعادل بفضل ضربة الجزاء، التي قوبلت باعتراضات واسعة، وسط اتهامات لجوستافو كاباييرو؛ لاعب سانتوس، بالتمثيل، كون احتكاكه مع لاعب الخصم لم يحمل أي قوة.

    على كلٍ فعل نيمار ما عليه داخل المستطيل الأخضر، إذ سجل هدفين، وصنع لزملائه فرصتين، لم ينجحوا في استغلالها، كما سدد تسع تسديدات، منها أربعة على المرمى.

    لكنه واجه سوء حظ سواء في المراوغات (2 من 6) أو في العرضيات (1 من 8).


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  • تشاجر مع الجميع .. وعلى سانتوس معاقبته!

    لطالما انتقد نيمار على إثر تصرفاته الطفولية، ومواجهة شابيكوينسي اليوم، ما هي إلا استمرار لتلك التصرفات غير المبررة!

    صاحب الـ34 عامًا دخل المباراة مهددًا بالإيقاف عن المواجهة المقبلة بالدوري البرازيلي أمام أتلتيكو بارانيس، بداعي تراكم البطاقات، حال تلقيه إنذار .. وقد سهل مهمة الحكم في هذا الجانب كثيرًا.

    نيمار اعترض بقوة على حكم المباراة في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، على إثر تعرضه لعرقلة من لاعب الخصم حول قوس منطقة الـ18 لشابيكوينسي، لكن الأول لم يحتسب له أي خطأ، وهو ما أغضب "ناي"، الذي واصل الاعتراض لأكثر من دقيقة تقريبًا دون فائدة.



    اعتراضات نيمار تكررت في الدقيقة 30 من عمر الشوط الثاني .. هذه المرة تعرض لعرقلة "بسيطة" من لاعب الخصم، فقرر النهوض والاعتداء عليه ثم الاعتداء على لاعب آخر من شابيكوينسي، قبل توجيه عباراته الغاضبة للحكم، كل ذلك رغم أنه حصل على خطأ وتم إنذار من عرقله، فما كان من الحكم إلا أن أشهر الكارت الأصفر في وجهه.



    تصرف طفولي لم يكن له أي داعٍ حتى وإن تحمل العرقلات طوال المباراة، فقد كان عليه أن يضع في حسبانه أنه بهذا الإنذار سيغيب عن المواجهة المقبلة بالدوري البرازيلي أمام أتلتيكو بارانيس!

    وقد طالب بالفعل الصحفي البرازيلي فابيو سورماني بضرورة أن يعاقبه سانتوس، قائلًا: "لقد دافعت عن نيمار كثيراً، لكنني تعبت من هذا الشخص الكسول والمتحجج دائماً. كان يجب أن تُفرض غرامة مالية على نيمار اليوم، لأنه تعمد الحصول على هذا الكرت الأصفر لكي لا يلعب ضد أتلتيكو. نيمار يستفز ويثير أعصاب الجميع في المباراة".


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    سانتوس يهاجم أنشيلوتي بدلًا من معاقبة نيمار

    في وقت يحترق به الجمهور على تصرف نيمار الطفولي في وقت يحتاج سانتوس به لخدماته وقد حاصرت اللاعبين بالفعل بصافرات الاستهجان عقب صافرة النهاية بعد ضياع نقطتين، لم يجد كوكا؛ المدير الفني لسانتوس، أي حرج للخروج للدفاع عن قائده أمام وسائل الإعلام، مهاجمًا الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني للبرازيل، لعدم الاعتماد عليه في كأس العالم 2026 سوى خلال 37 دقيقة فقط قبل الوداع من دور الـ16!

    كوكا أشاد بقدرة نيمار على حسم نقطة التعادل لسانتوس، رغم أنها أتت بضربة جزاء مشكوك في صحتها وفي الوقت القاتل، مضيفًا: " عليّ أن أكون صادقًا؛ أعتقد أن البرازيل ارتكبت خطأً كبيرًا في كأس العالم. أنا أحترم كارلو أنشيلوتي، فهو أحد أعظم المدربين على الإطلاق، لكن الاعتقاد بأن نيمار لا يمكنه تقديم ما تحتاجه في ذلك المستوى هو، بالنسبة لي، خطأ كبير جدًا.

    "لاعب بمواصفات نيمار لا يوضع مجرد قطعة في منظومة، بل تَبني المنظومة بأكملها حوله. هذا ما تفعله الفرق العظيمة مع اللاعبين الاستثنائيين. ونيمار ليس مجرد لاعب استثنائي، بل هو لاعب فريد من نوعه. إنه يستحق الاحترام والثقة والمسؤولية".

    كوكا واصل: "استطعت أن أشعر خلال كأس العالم أنه لم يكن سعيدًا بالطريقة التي تم بها التعامل مع الأمور. ولكن حتى ذلك الحين، أظهر احترافية، وأظهر احترامًا، وواصل محاولاته لتقديم أفضل ما لديه لبلاده".

    واختتم: "هنا في نادي سانتوس، نحن نؤمن به بشكل كامل. وعندما تمنح لاعبًا مثل نيمار هذه الثقة، فهذا ما تحصل عليه؛ السحر. الليلة كانت عرضًا كرويًا ممتعًا حقيقيًا وبكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ هدفان، قيادة، ومتعة وكل شيء. أنا سعيد جدًا بعودته، ليس فقط كلاعب، بل كقائد لهذا الفريق".

    ربما يجد كوكا حرجًا في الهجوم على قائده بعد تصرفه الطفولي وحصوله على إنذار مجاني ومن ثم غيابه عن المباراة المقبلة، لكن أن يكيل له كل هذه الإشادات في هذا التوقيت .. هذا هو الغريب!

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  • هجوم نيمار على منتقديه

    أخيرًا وبعد التشاجر مع الحكم ولاعبي الخصوم داخل المستطيل الأخضر، حان دور منتقدي نيمار خارج الملعب، حيث هاجمهم "ناي" بعد نهاية المباراة، متفاخرًا بقدرته على تسجيل ضربة الجزاء التي جلبت التعادل في الوقت القاتل..

    نيمار قال نصًا عقب مواجهة شابيكوينسي: "الناس يعشقون إعادة كتابة التاريخ. في كل مرة أسجل فيها، يتحدثون عن البوكر، وفي كل مرة لا أسجل، يتحدثون أيضاً عن البوكر! في مرحلة ما، عليك أن تسأل نفسك عما إذا كانوا يشاهدون كرة القدم بالفعل أم أنهم مجرد منتظرين لكتابة عنوان صحفي. لقد تقدمت لتسديد ركلة الجزاء عندما كانفريقي بحاجة إلى شخص يتحمل المسؤولية. هذه هي الضغوطات، وهذه هي المسؤولية. هؤلاء الذين ينتقدونني لم يكونوا واقفين على أرضية الملعب أمام آلاف الجماهير التي تنتظر منهم التسجيل".

    وتابع: "الجميع يريد أن يملي على لاعبي كرة القدم كيف ينبغي لهم أن يعيشوا حياتهم، لكن لا أحد يتحدث عن التضحيات التي تحدث خلف الكواليس. على ما يبدو، فإن ممارسة الهوايات تصبح مشكلة فقط عندما يكون اسمك نيمار".

    ناي اختتم: "لست ملزمًا بأن تحبني، ولست ملزمًا بأن تتفق مع الطريقة التي أعيش بها حياتي. لكن لا تتظاهر بأن حياتي الخاصة هي من تسدد ركلات الجزاء أو تسجل الأهداف! يجب أن يُحكم على أدائي في الملعب بناءً على ما أفعله بالكرة، وليس بما أفعله في أيام عطلتي. واصلوا الحديث عن البوكر إذا كان ذلك يسعدكم، وأنا سأواصل الرد في الملعب كلما أتيحت لي الفرصة".