نيمار يورط سانتوس بـ"مصلحة شخصية" جديدة .. "ناي" أفضل السيئين أمام ريمو وسيناريو "مكرر" يمنحه الأمل

مرة أخرى سانتوس يخذل جماهيره على أرضه في كأس البرازيل، حيث التعادل سلبيًا أمام ريمو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتوقيت مكة المكرمة.

رفاق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور استضافوا ريمو، اليوم ضمن ذهاب دور الـ16، لكنهم لم ينجحوا في حسم بطاقة التأهل على أرضهم، لتؤجل المهمة إلى الإياب المقرر له الخامس من أغسطس الجاري.

لكن هذا التعثر لم يكن مفاجأةً، إذ هو استمرار لما يقدمه سانتوس لجماهيره في آخر مباراتين، حيث خسر أمام بوتافوجو (1-2)، وتعادل أمام تشابيكوينسي (2-2)، في الجولتين الـ19 و20 من الدوري البرازيلي.

ولتسليط الضوء أكثر على مواجهة اليوم بين سانتوس وريمو، وما قدمه النجم نيمار دا سيلفا جونيور على المستوى الفردي، دعونا نستطرد في السطور التالية..



