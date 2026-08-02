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زهيرة عادل

نيمار يورط سانتوس بـ"مصلحة شخصية" جديدة .. "ناي" أفضل السيئين أمام ريمو وسيناريو "مكرر" يمنحه الأمل

فقرات ومقالات
نيمار
سانتوس إف سي ضد ريمو
سانتوس إف سي
ريمو
كأس البرازيل
ريمو ضد سانتوس إف سي

ماذا قدم نيمار في ذهاب دور الـ16 من كأس البرازيل أمام ريمو؟

مرة أخرى سانتوس يخذل جماهيره على أرضه في كأس البرازيل، حيث التعادل سلبيًا أمام ريمو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتوقيت مكة المكرمة.

رفاق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور استضافوا ريمو، اليوم ضمن ذهاب دور الـ16، لكنهم لم ينجحوا في حسم بطاقة التأهل على أرضهم، لتؤجل المهمة إلى الإياب المقرر له الخامس من أغسطس الجاري.

لكن هذا التعثر لم يكن مفاجأةً، إذ هو استمرار لما يقدمه سانتوس لجماهيره في آخر مباراتين، حيث خسر أمام بوتافوجو (1-2)، وتعادل أمام تشابيكوينسي (2-2)، في الجولتين الـ19 و20 من الدوري البرازيلي.

ولتسليط الضوء أكثر على مواجهة اليوم بين سانتوس وريمو، وما قدمه النجم نيمار دا سيلفا جونيور على المستوى الفردي، دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • سيناريو مكرر .. هل ينجح؟

    الحقيقة أننا بالطبع ليس لدينا إجابة على مدى نجاح سانتوس في حسم التأهل لدور الثمانية من كأس البرازيل خلال مواجهة الإياب أمام ريمو بعد ثلاثة أيام من الآن.

    لكن هناك سيناريو ربما يدفع جمهور سانتوس لعدم التشاؤم الكبير..

    رفاق نيمار كانوا قد تعادلوا سلبيًا – على أرضهم – أمام كوريتيبا في ذهاب الدور الخامس من كأس البرازيل، لكنهم نجحوا في حسم التأهل لدور الـ16 خارج أرضهم بالفوز (2-0).

    الأمل الآن أن يتكرر هذا السيناريو بعد التعادل السلبي في ذهاب دور الـ16، ويتحقق الانتصار أمام ريمو في الإياب.

    لكن مع سانتوس ليس هناك أي شيء مضمون، فالفريق ربما يتألق أمام فرق المقدمة ويخذل جمهوره أمام الصغار بشكل مفاجئ!


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  • نيمار .. أفضل السيئين

    بالانتقال للحديث عن قائد سانتوس "نيمار" على المستوى الفردي، فقد شارك نيمار بشكل أساسي في المباراة وحتى نهايتها، وإن كان قد أقلق الجمهور بالسقوط إبان أحداثها، لكنها في الأخير انتهت بسلام دون تعرضه لأي إصابة.

    أما عما قدمه في المباراة، فلم يختلف كليًا عن نسخته في الفترة الأخيرة، حيث الظهور على فترات، والتألق أحيانًا مع التواضع أحيانًا أخرى، لكن الثابت أنه يقدر على صناعة الفارق، إن لم يكن بالتسجيل فعلى الأقل بخلق الفرص.

    وقد لعب نيمار هذا الدور بشكل جيد أمام ريمو، حيث خلق ثلاث فرص لزملائه، بخلاف ما كان من المفترض أن يكون "بري أسيست"، لكن سيطر سوء الإنهاء والرعونة أمام المرمى على زملائه بغرابة شديدة أكثر من أي وقتٍ مضى.

    السطور لن تسعفنا لسرد كامل الفرص التي أهدرها لاعبو سانتوس، لكن لقطة الدقيقة 31 يمكنها أن تلخص ما حدث على مدار الـ90 دقيقة من رعونة أمام الفرص التي يحاول نيمار خلقها..

    في تلك الدقيقة نفذ "ناي" ركلة ركنية بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، تبعها زميله بتسديدة بكعب القدم، اصطدمت بالعارضة، قبل أن تمر بغرابة شديدة أمام جابرييل باربوسا "جابيجول"، إذ دخل هو المرمى وعبرت الكرة بسلام من أمام شباك ريمو.


    على كلٍ، أسفرت جهود نيمار عن هدف عن طريق جابيجول في الدقيقة 13 من عمر الشوط الثاني، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي خروج الكرة خارج الملعب وهي في طريقها إليه.



  • مناوشات مع الخصم .. وقيام بدور الحكم

    ولأنه ليس من السهل أن تمر مباراة دون لقطة استفزازية من نيمار، فقد كان حاضرًا باعتراضاته سواء أمام لاعبي ريمو أو أمام الحكم مباشرةً..

    أبرز لقطة لنيمار في هذا الجانب كانت رفقة أدسون فرناندو؛ لاعب ريمو، الذي حاول شرح لقطة ما لنيمار، ليتفاجأ بالأخير محاولًا التقليل منه بالنظر لظهر قميصه، للتعرف على اسمه.



    لكن أدسون عرف نيمار من هو جيدًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما تسبب في منحه بطاقة صفراء، على إثر عرقلته.

    على جانب آخر، قام نيمار بدور الحكم بعدما استمرت الكرة في حوزة حارس ريمو مارسيلو رانجل أكثر من ثمان ثواني، حيث بدأ قائد سانتوس بالعد بنفسه، مبديًا استغرابه من موقف الحكم الذي كان من المفترض أن يحتسب ركنية على ريمو بحسب القوانين واللوائح الجديدة.



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  • سلبية سانتوس مع نيمار .. الجمهور يستشيط غضبًا

    الختام مع موقف سانتوس "السلبي" تجاه نيمار، ما يزيد من غضب الجماهير بعيدًا عن النتائج..

    الأسبوع الماضي، تسبب نيمار بتصرف طفولي في شجار مع لاعب الخصم، في حصوله على كارت أصفر خلال مواجهة تشابيكوينسي بالدوري المحلي، ومن ثم سيغيب عن المواجهة المقبلة أمام أتلتيكو بارانيسي المقرر لها العاشر من أغسطس الجاري، بداعي تراكم البطاقات.

    تلك البطاقة أثار غضب جماهير سانتوس على صاحب الـ34، بل حتى غضب منه الإعلام الذي كان يدعمه في ظل تراجع مستواه.

    واليوم عقب مواجهة ريمو، يتحدث كاكا؛ المدير الفني لسانتوس، عن شكوك حول مشاركة نيمار في الإياب أمام ريمو، بداعي ارتباطه بـ"مزاد خيري"!

    كاكا حاول تجميل الصورة بقول إنه سيقوم بتقييم حالته بالبدنية أولًا قبل تحديد موقفه من لقاء الإياب، لكنه كذلك ورط إدارة النادي في التأكيد على أنها المسؤولة عن قرار عدم مشاركته – حال تمت – لارتباطه بالمزاد الخيري.

    المدير الفني لسانتوس قال تحديدًا: " بالنسبة للمزاد، فهذا أمر يخص نيمار ويقوم به كل عام، وأنا أترك للإدارة مهمة تسوية هذا الأمر معه. أما من جانبي، فما يتوجب علينا فعله هو إعادة تقييم حالته غدًا. نيمار لم يخض مباراة كاملة منذ 74 يوماً، وعلينا أن نرى حجم الإجهاد الذي تعرض له. سنتحدث معه ونصل إلى قرار، ثم نطلعكم عليه".

    وأضاف: "لن أرد بما تريد سماعه، بل سأرد بما هو صحيح. والصحيح هو أنه سيخوض غداً تدريبات الاستشفاء. ليس بمقدوري إجابتك اليوم؛ فهذا موقف مختلف وعلينا التعامل معه بهدوء وليس الآن. غداً سنعيد التقييم ومن ثم نتخذ القرار".



    هذا المزاد مقرر إقامته في غدًا الإثنين، فيما تقام مواجهة الإياب أمام ريمو يوم الأربعاء المقبل (5 أغسطس)، إذ توجه أرباحه لمعهد نيمار الخيري لمساعدة فقراء البرازيل.

    ما علينا الآن سوى الانتظار لقرار إدارة سانتوس، فهل تسمح لنيمار بالغياب عن مواجهة مصيرية في كأس البرازيل؟ الإجابة من مناسبات سابقة أنها ستسمح، لكن علينا انتظار التأكيد الرسمي، وما إذا كانت ستنصر جماهيرها هذه المرة إعلاءً لمصلحة الجماعة!

    جدير بالذكر أن نيمار أثار غضب جماهير سانتوس قبل أسابيع بعد غيابه عن مباراة بكأس سود أمريكا، مع ظهوره يلعب "البوكر" بالتزامن مع هذا الغياب.

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