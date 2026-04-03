نيمار بوجهين أمام ريمو .. إثبات لـ"خطة مزعومة من أنشيلوتي" وضجة "الدورة الشهرية" تدمر أحلامه في كأس العالم!

مواجهة ريمو كانت خير دليل على أن نيمار لا يزال محافظًا على فاعليته في الشق الهجومي، حتى وإن تقدم في العمر وأصبح لا يتمتع بأفضل حالاته الفنية أو البدنية على الإطلاق، ليصبح مشكوكًا في اختياره ضمن قائمة البرازيل لكأس العالم 2026.

ربما هناك العديد من النجوم الأكثر حدة وقوة من نيمار في الوقت الحالي، من حيث اللعب بدوريات أفضل أو التمتع بقدر أكبر من اللياقة البدنية، ولكن لاعب باريس سان جيرمان والهلال وبرشلونة السابق لا يزال يمتلك ما يميزه.

البرازيلي لم يسدد سوى كرة واحدة فقط، ونجح في المراوغة مرة واحدة فقط من أصل 5 محاولات، ولكن هذا لا ينفي القيمة التي أضافها لسانتوس أمام ريمو، من خلال الفاعلية وتأثير لمساته على دفع فريقه إلى الأمام.









نيمار قام بحمل الكرة نحو مناطق خطورة الفريق الخصم 35 مرة، مساهمًا في اختراق دفاعات ريمو وصناعة العديد من الفرص الخطيرة، ونجح بشكل كبير في تطبيق أفكار المدرب الجديد "كوكا" الذي جاء مؤخرًا لإنقاذ الفريق من دائرة الهبوط بعد إقالة خوان بابلو فوجفودا بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ما فعله صاحب الـ34 سنة بقدر بساطته، إلا أنه يحمل رسالة قوية "نيمار ليس نسخة برشلونة أو باريس سان جيرمان"، لكنه يمتلك الفاعلية الكافية لفض الاشتباك في المواقف الصعبة، وأرقامه في تحسن كبير بتسجيل 3 أهداف وصناعة 3 في 6 مباريات مع فريق متهالك بعد معاناته من إصابة وخضوعه لجراحة في الركبة.

لا يمكن إلقاء اللوم كثيرًا على أنشيلوتي لاستبعاده، ولكن على الإيطالي أن ينظر جديًا في إمكانية الاستعانة بنيمار في مواقف محددة بالمونديال، لأنه لا يمتلك تلك الرفاهية التي تدفعه للتخلي عنه، لأن جودته تتفوق بكثير على أغلب اللاعبين الهجوميين في السيليساو.

الغريب أنه كلما تجاهل أنشيلوتي نيمار يظهر الأخير ليتألق ويثبت نفسه للجميع، وكأن الإيطالي يعرف ما يستفز البرازيلي ويدرك أن وجوده في منطقة الراحة مثلما عاش أغلب مسيرته لن يأتي في صالحه، فهل هي حيلة من المدرب المخضرم لإخراج أفضل ما عنده؟