Goal.com
مباشر
Neymar World Cup dream GFXGOAL
علي سمير

نيمار بوجهين أمام ريمو .. إثبات لـ"خطة مزعومة من أنشيلوتي" وضجة "الدورة الشهرية" تدمر أحلامه في كأس العالم!

فقرات ومقالات
نيمار
التحليل الفني
سانتوس إف سي ضد ريمو
سانتوس إف سي
ريمو
الدوري البرازيلي

ليلة متناقضة عاشها النجم البرازيلي

واصل نيمار تعافيه من قيام المدرب كارلو أنشيلوتي بتجاهله في قائمة المنتخب البرازيلي للتوقف الدولي الأخير، معلنًا عن نفسه كبطل بـ"وجهين" خلال مباراة سانتوس الأخيرة مع نظيره ريمو بالدوري البرازيلي.

سانتوس نجح في الفوز بهدفين نظيفين، بالمباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، وساهم بشكل فعال للغاية في حصول فريقه على 3 نقاط بالجولة التاسعة من البطولة.

وصنع نيمار الهدف الأول ولعب دورًا رئيسيًا في بناء الهجمة التي سُجل منها الهدف الثاني، ليحقق سانتوس الانتصار الثاني له في 9 مباريات حتى الآن.

  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    الوجه الأول لنيمار

    مواجهة ريمو كانت خير دليل على أن نيمار لا يزال محافظًا على فاعليته في الشق الهجومي، حتى وإن تقدم في العمر وأصبح لا يتمتع بأفضل حالاته الفنية أو البدنية على الإطلاق، ليصبح مشكوكًا في اختياره ضمن قائمة البرازيل لكأس العالم 2026.

    ربما هناك العديد من النجوم الأكثر حدة وقوة من نيمار في الوقت الحالي، من حيث اللعب بدوريات أفضل أو التمتع بقدر أكبر من اللياقة البدنية، ولكن لاعب باريس سان جيرمان والهلال وبرشلونة السابق لا يزال يمتلك ما يميزه.

    البرازيلي لم يسدد سوى كرة واحدة فقط، ونجح في المراوغة مرة واحدة فقط من أصل 5 محاولات، ولكن هذا لا ينفي القيمة التي أضافها لسانتوس أمام ريمو، من خلال الفاعلية وتأثير لمساته على دفع فريقه إلى الأمام.



    نيمار قام بحمل الكرة نحو مناطق خطورة الفريق الخصم 35 مرة، مساهمًا في اختراق دفاعات ريمو وصناعة العديد من الفرص الخطيرة، ونجح بشكل كبير في تطبيق أفكار المدرب الجديد "كوكا" الذي جاء مؤخرًا لإنقاذ الفريق من دائرة الهبوط بعد إقالة خوان بابلو فوجفودا بعد سلسلة من النتائج السلبية.

    ما فعله صاحب الـ34 سنة بقدر بساطته، إلا أنه يحمل رسالة قوية "نيمار ليس نسخة برشلونة أو باريس سان جيرمان"، لكنه يمتلك الفاعلية الكافية لفض الاشتباك في المواقف الصعبة، وأرقامه في تحسن كبير بتسجيل 3 أهداف وصناعة 3 في 6 مباريات مع فريق متهالك بعد معاناته من إصابة وخضوعه لجراحة في الركبة.

    لا يمكن إلقاء اللوم كثيرًا على أنشيلوتي لاستبعاده، ولكن على الإيطالي أن ينظر جديًا في إمكانية الاستعانة بنيمار في مواقف محددة بالمونديال، لأنه لا يمتلك تلك الرفاهية التي تدفعه للتخلي عنه، لأن جودته تتفوق بكثير على أغلب اللاعبين الهجوميين في السيليساو.

    الغريب أنه كلما تجاهل أنشيلوتي نيمار يظهر الأخير ليتألق ويثبت نفسه للجميع، وكأن الإيطالي يعرف ما يستفز البرازيلي ويدرك أن وجوده في منطقة الراحة مثلما عاش أغلب مسيرته لن يأتي في صالحه، فهل هي حيلة من المدرب المخضرم لإخراج أفضل ما عنده؟

  • Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    إيقاف واشتباك مع لاعب الخصم

    النجم البرازيلي لا يفقد أعصابه كثيرًا، ولكن عندما يحدث ذلك نرى النسخة الأسوأ منه، وهذا ما حدث في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، عندما حصل نيمار على بطاقة صفراء.

    اللاعب المخضرم تورط في اشتباك مع أحد لاعبي ريمو، ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء، ما يعني غيابه عن مباراة فلامنجو القادمة بسبب تراكم الإنذارات ضده على المستوى المحلي.

    الإيقاف يأتي في وقت حرج للغاية، أنشيلوتي سيعلن عن قائمة منتخب البرازيل في 18 مايو القادم، وسيكون مطالبًا باختيار 26 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم المقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    مواجهة فلامنجو كانت ستعني الكثير بالنسبة لنيمار، فريق قوي واسم كبير في الكرة البرازيلية حاليًا، التألق وإثبات الذات أمامه كان سيعزز من حظوظه في الحصول على الاستدعاء، خاصة وأنه لا يمتلك الكثير من الوقت لإبهار أنشيلوتي.


  • Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    الوجه الآخر لنيمار

    النجم المخضرم قام بتوريط نفسه بسبب تصريحاته بعد مباراة ريمو، وذلك بعدما خرج بتصريحات جنسية غريبة ضد الحكم سافيو سامبايو، وتحدث عنه بطريقة غير لائقة قد تنهي موسمه تمامًا.

    نيمار حاول خداع دييجو هيرنانديز لاعب الخصم والمرور منه، ولكن الأخير تدخل بعنف على نجم سانتوس، ليتجه نحو الحكم للشكوى .. وما أثار غضبه أن سافيو سامبايو أشهر البطاقة الصفراء في وجهه، رغم أنه الطرف المتضرر في اللقطة "وفقًا لوجهة نظره".

    وهنا ظهر غضب نيمار، حيث قال صاحب الـ34 سنة:"هذا أمر غير عادل أبدًا، تعرضت لتدخل عنيف من الخلف، وهي لقطة غير ضرورية في الدقائق الأخيرة من المباراة".

    وأضاف:"لم تكن هذه المرة الأولى، ربما الثالثة أو الرابعة، ذهبت إلى الحكم وقلت له: هل جننت؟ بعدها أعطاني بطاقة صفراء، ولكن عمومًا، هذا هو سامبايو، ربما يمر بفترة الدورة الشهرية".



    التصريحات أثارت ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإيقاف نيمار، خاصة وأن الشهر الماضي شهد إيقاف جوستافو ماركيز لاعب ريد بول براجانتينو لمدة 12 مباراة بسبب تعليقات جنسية مماثلة.

    هل يقع نيمار في هذا الفخ ويقضي على نفسه بهذا التصريح بعد كل مجهوداته لإقناع أنشيلوتي؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة وفاصلة لنجم سانتوس الذي يبدو أنه أفسد ليلته السعيدة.


كوبا سود أمريكانا
ديبورتيفو كوينسا crest
ديبورتيفو كوينسا
DEC
سانتوس إف سي crest
سانتوس إف سي
SAN
الدوري البرازيلي
ريمو crest
ريمو
REM
فاسكو دا جاما crest
فاسكو دا جاما
VAS