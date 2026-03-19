Neymar Santos heroics shouldn't lead to Brazil recall.jpgGetty/GOAL
علي سمير

نيمار "من الملعب هذه المرة" : أين أنا يا أنشيلوتي؟ .. سجل "بهدوء" في إنترناسيونال وقرار رسمي قد يذهب به لكأس العالم!

نتيجة محبطة وسانتوس في دائرة الهبوط من جديد

"أين أنا يا أنشيلوتي؟" .. جملة قالها النجم البرازيلي نيمار في مقطع فيديو انتشر في كل مكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفعلها أيضًا على أرض الملعب.

نجم سانتوس الذي تم استبعاده من قائمة منتخب بلاده للتوقف الدولي الأخير قبل كأس العالم، كان رجلًا للمباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، أمام إنترناسيونال بالدوري البرازيلي.

نعم سانتوس خسر 2/1، وهدف نيمار كان من ركلة جزاء، لكنه يستحق الإشادة على ما فعله رغم التجاهل الصادم من أنشيلوتي له، حتى في ظل إصابة رودريجو نجم ريال مدريد.

  • موسم مختلف لنيمار

    بعد سلسلة من الإصابات والمستويات المحبطة للنجم البرازيلي، كان من الواضح أن صاحب الـ34 سنة يريد الخروج بصورة مختلفة خلال الموسم الحالي من أجل كأس العالم.

    اليوم كان دليلًا على هذا الإصرار من البرازيلي، إنترناسيونال تقدم أولًا عن طريق زي إيفالدو "هدف في مرماه"، وتعادل نيمار من ركلة جزاء لعبها بكل هدوء وثقة في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.


    سانتوس تلقى ضربة كارثية اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، هدف قاتل سجله يوهان كاربونيرو لاعب إنترناسيونال في الدقيقة 95، ليواصل الفريق تخبطه على المستوى الجماعي.

    على المستوى الفردي، نيمار تفوق على الجميع ضد إنترناسيونال، تداخل في العديد من اللقطات الهامة في الثلث الأخير، وحاول بقدر الإمكان مساعدة زملائه في التفوق على الخصم، ولكن الظروف لم تسمح.

    اللاعب العائد من جراحة في الركبة، يعيش واحدة من أفضل مستوياته حاليًا، بتسجيل 3 أهداف في 3 مباريات لعبها بالدوري البرازيلي حتى الآن، ولكن للأسف المشكلة تأتي من الفريق الذي اختاره لإحياء مسيرته.

    نيمار عاد لإنقاذ سانتوس، ولكن يبدو أن مشاكل نادي طفولته أكبر بكثير من مجرد إضافة نجم كبير صاحب خبرة طويلة يمكنه صناعة الفارق، لأن في الحقيقة نجم برشلونة وباريس سان جيرمان كان يستحق لمن يساعده وليس العكس.

    بعد سلسلة من التخبطات ومحاولات باريس سان جيرمان للتخلص منه، وإصاباته مع الهلال، كان يجب على البرازيلي الذهاب إلى فريق يتيح له أفضل ظروف ممكنة لاستعادة مستواه، وبكل تأكيد هذا ليس متاحًا في سانتوس!


  • إقالة المدرب قد تحل الأزمة؟

    كما هو واضح، سانتوس يعيش فترة صعبة للغاية الفريق في غياب نيمار خسر مباراتين وتعادل في واحدة، وانتصر عند عودته أمام فاسكو دي جاما، قبل التعادل مع ميراسول وكورينثيانز والخسارة أمام إنترناسيونال.

    انتصار واحد فقط في 7 مباريات لعبها الفريق بالدوري البرازيلي حتى الآن، مع 3 هزائم و3 تعادلات، نتائج محبطة جعلت رحيل المدرب خوان بابلو فويفودا أمرًا حتميًا.

    القرار يأتي في ظل الأوضاع الحرجة للغاية لسانتوس، إنترناسيونال نجح في تحقيق الفوز الأول له في الدوري البرازيلي هذا الموسم، ليصبح في المركز السابع عشر بـ5 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن سانتوس صاحب المركز الـ16.

    قرار سانتوس الذي أعلنه رسميًا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد أن النادي لا يريد الدخول في دوامة الهبوط من جديد، لذلك الاستفاقة كانت مبكرة لإنقاذ الوضع، لمساعدة نيمار وباقي زملائه في المرور بموسم أفضل.

    شبكة "ESPN" قالت إن الإقالة جاءت فور انتهاء المباراة مباشرة، لدرجة أن المدرب الأرجنتيني لم يستطع حضور المؤتمر الصحفي المعتاد بعد الهزيمة.

    فويفودا سبق أن تسلم المهمة في أغسطس من العام الماضي، عندما كان يبتعد الفريق بنقطتين عن منطقة الهبوط، وساهم في تحسن بسيط في النتائج لينتهي الموسم وسانتوس بالمركز الثاني عشر، قبل أن تأتي البداية الكارثية للموسم الجاري لتطيح به!



  • رسالة إلى نيمار ..لا تيأس

    بكل تأكيد الفوضى تواجه نيمار في كل مكان في الوقت الحالي، لاعب عائد من جراحة ومشاكل مع الإصابات، يحاول بذل كل ما لديه للتواجد مع بلاده في كأس العالم، ولا يسير أي شيء في الاتجاه الذي يريده.

    الأمور ازدادت صعوبة وسانتوس لا يساعد، فريق منهار يعيش سلسلة كارثية من النتائج، مدرب مُقال بطريقة مهينة ولم يحضر حتى المؤتمر الصحفي لمباراة إنترناسيونال، ولكن هذا لا يعني أن كل شيء انتهى!

    لأن البعض قال بالفعل إن نيمار انتهى تمامًا بعد الإصابات الأخيرة والجراحة التي أجراها، نجم برشلونة والهلال وباريس سان جيرمان أظهر روحه القتالية منذ العودة، وإصراره يجب أن يؤخذ في الاعتبار.

    ربما تجاهله أنشيلوتي لأن ما فعله بالدوري البرازيلي مع فريق في منطقة الهبوط ليس كافيًا للتواجد بجوار نجوم ريال مدريد وبرشلونة في منتخب السيليساو، ولكن الآمال لا تزال قائمة وممكنة.

    لعل إقالة المدرب والتغييرات القادمة في سانتوس، ستمنح نيمار قبلة الحياة لاستكمال رحلة إعادة اكتشاف نفسه من جديد، لإقناع أنشيلوتي بجلبه إلى السيليساو بقائمة كأس العالم 2026، ووقتها عندما يسأل في مقطع مُصور "أين أنا يا كارلو؟ سيسمع اسمه ويحتفل مع عائلته وأصدقائه مثل باقي اللاعبين".