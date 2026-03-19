نيمار "من الملعب هذه المرة" : أين أنا يا أنشيلوتي؟ .. سجل "بهدوء" في إنترناسيونال وقرار رسمي قد يذهب به لكأس العالم!

بعد سلسلة من الإصابات والمستويات المحبطة للنجم البرازيلي، كان من الواضح أن صاحب الـ34 سنة يريد الخروج بصورة مختلفة خلال الموسم الحالي من أجل كأس العالم.

اليوم كان دليلًا على هذا الإصرار من البرازيلي، إنترناسيونال تقدم أولًا عن طريق زي إيفالدو "هدف في مرماه"، وتعادل نيمار من ركلة جزاء لعبها بكل هدوء وثقة في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.





سانتوس تلقى ضربة كارثية اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، هدف قاتل سجله يوهان كاربونيرو لاعب إنترناسيونال في الدقيقة 95، ليواصل الفريق تخبطه على المستوى الجماعي.

على المستوى الفردي، نيمار تفوق على الجميع ضد إنترناسيونال، تداخل في العديد من اللقطات الهامة في الثلث الأخير، وحاول بقدر الإمكان مساعدة زملائه في التفوق على الخصم، ولكن الظروف لم تسمح.

اللاعب العائد من جراحة في الركبة، يعيش واحدة من أفضل مستوياته حاليًا، بتسجيل 3 أهداف في 3 مباريات لعبها بالدوري البرازيلي حتى الآن، ولكن للأسف المشكلة تأتي من الفريق الذي اختاره لإحياء مسيرته.

نيمار عاد لإنقاذ سانتوس، ولكن يبدو أن مشاكل نادي طفولته أكبر بكثير من مجرد إضافة نجم كبير صاحب خبرة طويلة يمكنه صناعة الفارق، لأن في الحقيقة نجم برشلونة وباريس سان جيرمان كان يستحق لمن يساعده وليس العكس.

بعد سلسلة من التخبطات ومحاولات باريس سان جيرمان للتخلص منه، وإصاباته مع الهلال، كان يجب على البرازيلي الذهاب إلى فريق يتيح له أفضل ظروف ممكنة لاستعادة مستواه، وبكل تأكيد هذا ليس متاحًا في سانتوس!



