اتخذ كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، خطوة غير مسبوقة بالتشاور مع رئيس البلاد، لولا، حول ما إذا كان ينبغي ضم نيمار إلى تشكيلة المنتخب للمشاركة في كأس العالم 2026. فقد أصبح مستقبل مهاجم فريق سانتوس مع المنتخب مسألة ذات أهمية وطنية، في ظل معاناته من مشاكل بدنية متكررة في وطنه.
مفاجأة .. كارلو أنشيلوتي يطلب رأي رئيس البرازيل حول استدعاء نيمار لكأس العالم
أنشيلوتي يسعى للحصول على موافقة الرئيس
في تصريح مفاجئ، أكد الرئيس البرازيلي لولا أن أنشيلوتي تواصل معه لاستطلاع الرأي العام والموقف السياسي بشأن عودة نيمار إلى منتخب السيليساو.
وقد استعرض رئيس الدولة البالغ من العمر 80 عامًا تفاصيل المحادثة خلال بث مباشر على قناته على يوتيوب، مشيرًا إلى الضغوط الهائلة المحيطة باحتمال ضم اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا.
قال لولا: "أتيحت لي الفرصة للتحدث مع أنشيلوتي، وسألني: 'هل تعتقد أنه يجب استدعاء نيمار؟' فقلت: 'اسمع، أنشيلوتي، إذا كان لائقًا بدنيًا، فهو يمتلك المهارات الكروية. ما أريد معرفته هو ما إذا كان يريد ذلك حقًا." إذا كان يريد ذلك، فعليه أن يتصرف باحترافية. يمكنه أن ينظر إلى لاعب مثل كريستيانو رونالدو، أو [ليونيل] ميسي، ويذهب إلى المنتخب الوطني، لأنه لم يتقدم في السن بعد. لكنه لا يمكنه أن يتوقع الانضمام لمجرد اسمه. عليه أن يستحق ذلك على أرض الملعب."
الإنذار النهائي بشأن اللياقة البدنية
ورغم استعداد أنشيلوتي للاستماع إلى الرئيس، إلا أن موقفه العلني لا يزال يرتكز على الأداء. فقد أصر المدرب الإيطالي على أن السمعة وحدها لن تكفي لضمان مكان على متن الطائرة المتجهة إلى أمريكا الشمالية، لا سيما بعد المعاناة الأخيرة التي مر بها نيمار جراء إصابة في الركبة استلزمت إجراء عملية جراحية في ديسمبر. وقد أوضح أنشيلوتي أنه لن يستدعي سوى اللاعبين الجاهزين بدنيًا للمنافسة على أعلى مستوى.
وقال أنشيلوتي: "نيمار قادر على العودة. لقد قلت ذلك عدة مرات، والأمر واضح جدًا: لن أستدعي سوى اللاعبين الجاهزين بدنيًا". "بعد إصابته في الركبة (في ديسمبر)، تعافى نيمار جيدًا؛ وهو يسجل الأهداف. عليه أن يواصل السير في هذا الاتجاه ويحسن لياقته البدنية. إنه على الطريق الصحيح. في الوقت الحالي، يخضع لتقييم من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ومن قبلي، ولا يزال أمامه شهران لإثبات أنه يمتلك المؤهلات اللازمة للعب في كأس العالم القادمة".
نادي سانتوس يكشف عن خطة "إعادة الشحن"
وعلى صعيد الأندية، يبذل نادي سانتوس قصارى جهده لضمان استيفاء نجمه الأساسي للمعايير الصارمة التي وضعها أنشيلوتي. وكشف المدير الفني كوكا مؤخرًا أن لاعب برشلونة السابق استغل فترة التوقف الدولية في شهر مارس للخضوع لعلاج متخصص بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية في ركبته، بهدف تسريع عملية التعافي.
وقد صُممت هذه الخطة الطبية لتعزيز لياقته البدنية استعدادًا لسلسلة المباريات المحلية الشاقة التي تسبق البطولة الصيفية.
يحلم يامال بمشاهدة نجمه المفضل
وفي الوقت الذي يحتدم فيه الجدل في البرازيل، تقف الجيل القادم من النجوم بقوة إلى جانب نيمار، حيث يُعد نجم برشلونة اللامع لامين يامال من بين أولئك الذين يتوقون لرؤية بطل طفولتهم في بطولة عام 2026.
وقال يامال خلال مؤتمر صحفي: "إنه مثلي الأعلى وسأظل دائمًا ممتنًا له على كل ما قدمه لكرة القدم. إنه مصدر إلهام للجميع. إنه من النوع الذي تدفع ثمن تذكرة لمشاهدته وهو يلعب، ومن النوع الذي تشاهد المباراة مرة أخرى بعد ثلاثة أيام فقط لمشاهدة حركاته. آمل أن يشارك في كأس العالم".
مع بقاء شهرين لإثبات لياقته البدنية، يظل نيمار أحد أكثر الأسماء التي يتم الحديث عنها في عالم كرة القدم مع اقتراب العد التنازلي لبدء كأس العالم من نهايته.