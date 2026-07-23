بعد مهاجمته بسبب البوكر: رسالة غامضة من نيمار .. ومدرب سانتوس: ما الفائدة من إحضاره إلى هنا؟

وعلى الرغم من السخط العام، سمح النادي لنيمار بالمشاركة في البطولة، لتمكينه من التركيز على برنامج التحضير البدني بعد كأس العالم 2026.

وقد أوضح كوكا، مدرب سانتوس، الموقف بعد فوز فريقه في فنزويلا قائلًا: "نظرًا لأنه تم استبعاده لبضعة أيام، ولم يحصل على إجازة، فقد قررنا السماح له بتعزيز لياقته البدنية أكثر، من خلال التدريب المكثف حتى يتمكن من خوض المباريات المتتالية".

وأضاف "خلال الأيام العشرة المقبلة، سنخوض أربع مباريات. ما الفائدة التي كنا سنجنيها من إحضاره إلى هنا؟ لقد رأيتم مدى صعوبة هذه الرحلة. لذا بقي في النادي للتدريب، تمامًا مثل (ويليان) أراو وجواو شميدت وإيجور فينيسيوس، مما يوسع خياراتنا للمباريات القادمة".