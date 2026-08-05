لم ولن يكبر أبدًا رغم سحره .. نيمار "المُتشرد" وصفحة سوداء جديدة مع سانتوس!

على أرضية ملعب "مانجيرون"، لم تتوقف الإثارة عند حدود المستطيل الأخضر، بل امتدت شرارتها لتشعل النفق المؤدي لغرف الملابس فور انتهاء اللقاء بفوز سانتوس بهدف نظيف.

وثقت الكاميرات لحظات انفعال سريالية، حيث ظهر نيمار وهو يتبادل الصيحات والشتائم القاسية مع إداريي نادي ريمو، فالنجم البرازيلي، الذي عاش تحت وطأة صافرات الاستهجان طوال 90 دقيقة، لم يتمالك أعصابه، وبدلًا من التجاهل، أخذ يصرخ في وجوههم بنبرة تشفٍّ كررت كلمة: "لقد تم إقصاؤكم!"، في مشهد استفزازي صريح عقب خروج فريقهم من دور الـ 16.

ولم تكن تلك سوى الشرارة الأولى؛ إذ بدأ التوتر يبلغ ذروته حين رد نيمار على هتافات جماهير الخصم بإرسال "قبلات ساخرة" نحو المدرجات أثناء خروجه.

وأفادت التقارير الصحفية أن نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق أطلق العنان لألفاظه النابية، بل وسجلت عدسات الصحفيين رقصته الاستفزازية وصراخه بعبارة "مستبعدون" في المنطقة المختلطة، مما أجبر رجال الأمن على التدخل السريع وبناء سد منيع لمنع تطور هذا الشجار اللفظي إلى اشتباك بالأيدي في أجواء احتقان شديدة.



