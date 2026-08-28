ينتهي من سدادها في 2033 .. "صورة" نيمار تورط سانتوس في ديون كبيرة!

وأثار نيمار حالة من الجدل، بسبب غيابه عن المباراة الماضية أمام بالميراس، في ربع نهائي كأس البرازيل "2026"، والتي شهدت خسارة سانتوس بثلاثية نظيفة.
وكان مدرب سانتوس، كوكا، قد أعطى مؤشرًا على غياب نيمار عن قمة بالميراس، حيث لم يتواجد في القائمة، وذلك بسبب طبيعة ملعب الخصم، التي تعتمد على العشب الصناعي.
ورغم ذلك، إلا أن إحصائية نيمار "الصادمة" قد فتحت عليه أبواب الانتقادات من كل حدب وصوب، رغم خروج أصوات تدافع عن النجم البرازيلي، بأنه من حقه أن يحمي نفسه من الإصابات، ولا يقبل اللعب في أرض العشب الصناعي، بل إن ذلك الأمر يجب ألا يكون موجودًا في كرة القدم الاحترافية، وليس فقط في دوري بحجم البرازيل، كما صرّح الصحفي والمعلّق ماورو سيزار بيريرا.
هذا الأمر لم يمنع من شن هجوم ضد نيمار، وكيل الاتهامات ضده بأنه يتقاضى الملايين ولا يشارك، خاصة في المباريات الكبرى، كونه يغيب باستمرار عن مباريات القمة التي يلعبها سانتوس خارج أرضه، ولم يشارك سوى في مباراة كورينثيانز، في بطولة باوليستا 2025، إلا أنه في المقابل، غاب عن 7 مباريات أمام الكبار، ما بين ساو باولو "مرتين" وكورينثيانز "مرتين" وبالميراس "3 مرات".