هل أخطأ أنشيلوتي بضمه؟ إصابة نيمار أخطر مما أعلن سانتوس!

يواجه المنتخب البرازيلي تقييمًا طبيًا بالغ الأهمية في اليوم الأول من استعداداته لكأس العالم. وعندما يجتمع الفريق في «جرانجا كوماري» يوم 27 مايو، سيولي الطاقم الطبي الأولوية لإجراء فحص شامل لحالة نيمار البدنية لتحديد مساره المستقبلي قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

وقد وضع كارلو أنشيلوتي "قاعدة" واضحة للمساواة داخل المجموعة، مما يعني أن نيمار سيخضع لنفس البروتوكولات الطبية الصارمة التي يخضع لها أي لاعب آخر يعاني من مشاكل بدنية. ويصر الجهاز الفني على الحصول على صورة واضحة عن جاهزيته قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن تشكيلة الفريق في المباراة الافتتاحية للبطولة.