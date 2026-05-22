هل أخطأ أنشيلوتي بضمه؟ إصابة نيمار أخطر مما أعلن سانتوس!
إصابة جديدة
يواجه المنتخب البرازيلي تقييمًا طبيًا بالغ الأهمية في اليوم الأول من استعداداته لكأس العالم. وعندما يجتمع الفريق في «جرانجا كوماري» يوم 27 مايو، سيولي الطاقم الطبي الأولوية لإجراء فحص شامل لحالة نيمار البدنية لتحديد مساره المستقبلي قبل السفر إلى الولايات المتحدة.
وقد وضع كارلو أنشيلوتي "قاعدة" واضحة للمساواة داخل المجموعة، مما يعني أن نيمار سيخضع لنفس البروتوكولات الطبية الصارمة التي يخضع لها أي لاعب آخر يعاني من مشاكل بدنية. ويصر الجهاز الفني على الحصول على صورة واضحة عن جاهزيته قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن تشكيلة الفريق في المباراة الافتتاحية للبطولة.
- AFP
تقارير متضاربة حول الإصابة
تتصاعد "حرب الروايات" بين نادي سانتوس والجهات الطبية الداخلية للمنتخب الوطني بشأن خطورة الإصابة. ففي حين وصف نادي سانتوس الحالة رسمياً بأنها "وذمة خفيفة" وألمح إلى إمكانية مشاركته في مباراة ديبورتيفو كوينكا يوم 26 مايو، تلقى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) معلومات تشير إلى أن إصابة ربلة الساق أكثر خطورة مما تم الإبلاغ عنه.
وأشارت مصادر إلى ESPN أن الوضع ليس بالبساطة التي يدعيها سانتوس، ومن المرجح أن يتطلب فترة نقاهة أطول. وترفض إدارة المنتخب البرازيلي إصدار قرار نهائي حتى يقوم أطباءها بتقييم حالة المهاجم في نهاية الشهر.
مشاركة نجم "السيليساو" في المباريات الودية محل شك
في الوضع الحالي، تبدو احتمالات مشاركة نيمار في المباريات الودية المقبلة قاتمة بشكل متزايد. ومن المقرر أن تواجه البرازيل بنما في 31 مايو ومصر في 5 يونيو، لكن شبكة ESPN تقول إنه من «غير المرجح» أن يخوض اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا أيًا من هاتين المباراتين نظرًا للحالة الحالية لتعافيه.
الشاغل الرئيسي لأنشيلوتي وطاقمه الفني هو ضمان وصول نيمار إلى كامل لياقته البدنية بحلول 13 يونيو، عندما تبدأ البرازيل مشوارها في كأس العالم بمواجهة المغرب.
وقد تحول التركيز من منحه دقائق لعب في المباريات التحضيرية إلى ضمان استعداده للمتطلبات البدنية المكثفة لمرحلة المجموعات في أمريكا الشمالية.
- AFP
أنشيلوتي يلتزم ببروتوكول صارم فيما يتعلق باللاعبين
وقد أجرى أنشيلوتي بالفعل محادثة هاتفية مع نيمار قبل استدعائه رسمياً لمناقشة وضعه. وأفادت التقارير أن المدرب الإيطالي أكد مجدداً أن نجم سانتوس لن يحظى بمعاملة خاصة أو بمواعيد تقييم مختلفة مقارنة بزملائه في الفريق، بغض النظر عن مكانته كلاعب رئيسي في الفريق.
ولن تتخذ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أي خطوات أو تصدر أي إعلانات رسمية بشأن بديل محتمل أو تغيير في الوضع حتى بعد تقييم 27 مايو. وفي الوقت الحالي، يواجه الجمهور البرازيلي انتظاراً مقلقاً لمعرفة ما إذا كان نجمهم الأول سيكون لائقاً لقيادة السعي نحو اللقب العالمي السادس.