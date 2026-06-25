"نيمار عاد والبرازيل أحرجت رافينيا بنفس أسلوبه".. عندما تلاعب فينيسيوس جونيور بفلورنتينو بيريز وليس اسكتلندا!

بعرضٍ ساحر، ومزيج فريد بين المهارة الفطرية والصرامة التكتيكية؛ أرسل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم رسالة شديدة اللهجة إلى جميع منافسيه، في بطولة كأس العالم 2026.

منتخب البرازيل فاز (3-0) ضد اسكتلندا، في ختام منافسات "المجموعة الثالثة" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وجاءت ثلاثية السامبا في الشباك الاسكتلندية، خلال هذه المباراة المونديالية؛ بواسطة كل من فينيسيوس جونيور "ثنائية" وماثيوس كونيا، في الدقائق 7 و45+3 و60 تواليًا.

وما يُمكن أن يطمئن البرازيليين، هو أن أداء منتخبهم آخذ في التصاعد من مباراة لأخرى؛ فبعد البداية غير الجيدة ضد المغرب، تحسن المستوى نسبيًا أمام هايتي ثم ظهر بشكلٍ أفضل بكثير في مواجهة اسكتلندا.

وبالمجمل.. جمع المنتخب البرازيلي 7 نقاط من المباريات الثلاث؛ ليتصدر "المجموعة الثالثة" ببطولة كأس العالم 2026، وبفارق الأهداف فقط عن نظيره المغربي.

وبذلك، سيلتقي المنتخب البرازيلي مع "وصيف" المجموعة السادسة؛ التي تضم كل من هولندا واليابان والسويد، بالإضافة إلى المنتخب العربي التونسي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز البرازيل الكبير على اسكتلندا..