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Vini Jr Brazil HIC 2-1GOAL
أحمد فرهود

"نيمار عاد والبرازيل أحرجت رافينيا بنفس أسلوبه".. عندما تلاعب فينيسيوس جونيور بفلورنتينو بيريز وليس اسكتلندا!

فقرات ومقالات
البرازيل
إسكتلندا
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
نيمار
كأس العالم
الدوري الإسباني

أفضل مستوى للبرازيليين في المونديال حتى الآن..

بعرضٍ ساحر، ومزيج فريد بين المهارة الفطرية والصرامة التكتيكية؛ أرسل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم رسالة شديدة اللهجة إلى جميع منافسيه، في بطولة كأس العالم 2026.

منتخب البرازيل فاز (3-0) ضد اسكتلندا، في ختام منافسات "المجموعة الثالثة" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وجاءت ثلاثية السامبا في الشباك الاسكتلندية، خلال هذه المباراة المونديالية؛ بواسطة كل من فينيسيوس جونيور "ثنائية" وماثيوس كونيا، في الدقائق 7 و45+3 و60 تواليًا.

وما يُمكن أن يطمئن البرازيليين، هو أن أداء منتخبهم آخذ في التصاعد من مباراة لأخرى؛ فبعد البداية غير الجيدة ضد المغرب، تحسن المستوى نسبيًا أمام هايتي ثم ظهر بشكلٍ أفضل بكثير في مواجهة اسكتلندا.

وبالمجمل.. جمع المنتخب البرازيلي 7 نقاط من المباريات الثلاث؛ ليتصدر "المجموعة الثالثة" ببطولة كأس العالم 2026، وبفارق الأهداف فقط عن نظيره المغربي.

وبذلك، سيلتقي المنتخب البرازيلي مع "وصيف" المجموعة السادسة؛ التي تضم كل من هولندا واليابان والسويد، بالإضافة إلى المنتخب العربي التونسي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز البرازيل الكبير على اسكتلندا..

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    فينيسيوس جونيور يُعادل أساطير البرازيل

    واصل النجم فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، كتابة التاريخ مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    فينيسيوس سجل "ثنائية" ضد منتخب اسكتلندا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ ليرفع رصيده من الأهداف في النسخة الحالية إلى أربعة، على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: هدف في التعادل (1-1) مع المغرب.

    * الجولة الثانية: هدف في الفوز (3-0) ضد هايتي.

    * الجولة الثالثة: هدفان في الفوز (3-0) ضد اسكتلندا.

    وبذلك.. حقق فينيسيوس "رقمين تاريخيين" مع المنتخب البرازيلي، في بطولة كأس العالم؛ تساوى بهما مع نجوم مُخلدين في سجلات كرة القدم، ببلاد السامبا.

    وأصبح فينيسيوس "خامس لاعب برازيلي"، يُسجل في جميع مباريات دور المجموعات بنسخة واحدة من بطولة كأس العالم - عبر التاريخ -؛ بعد كل من جيرزينيو عام 1970 وروماريو 1994، بالإضافة إلى ريفالدو والظاهرة رونالدو في 2002.

    أيضًا.. أصبح فينيسيوس "أكثر لاعب برازيلي"، يُسجل في دور المجموعات بنسخة واحدة من بطولة كأس العالم - عبر التاريخ -؛ بالتساوي مع رونالدو وجيرزينيو ونيمار دا سيلفا جونيور، برصيد 4 أهداف.

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  • florentino perezGetty Imges

    فينيسيوس جونيور "يتلاعب" بفلورنتينو بيريز

    لم ينتهِ حديثنا عن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، عند ما سبق فقط؛ فلابد من التطرق إلى الأخبار التي انتشرت مساء أمس الأربعاء، بشأن مستقبل هذا اللاعب مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

    تقارير إعلامية عديدة، وبعض الصحفيين أمثال "فيليكس دياز ورامون ألفاريز"؛ أشاروا إلى وجود تعثر جديد في مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس، لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

    بل أن الحديث ذهب إلى إمكانية رحيل فينيسيوس، عن فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ إذ لم يتوصل الطرفان إلى حل ما، بعد بطولة كأس العالم 2026.

    لكن على رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أن يحذر؛ فالإبداع الذي يقدّمه نجمه البرازيلي في كأس العالم 2026، سيجعل اللاعب في "موقف قوي" خلال المفاوضات.

    وكما ذكرنا.. يقدّم فينيسيوس جونيور كأس عالم رائع؛ حيث جاءت آخر عروضه الكروية المثيرة ضد اسكتلندا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

    وشاهد العالم أجمع، فينيسيوس وهو "يرقص" احتفالًا بأهدافه ضد اسكتلندا؛ ولكننا نستطيع القول إنه كان يُراقص بيريز ويتلاعب به في الكواليس، وسط هذا الشد والجذب في ملف تجديد عقده.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    نجوم البرازيل يحرجون رافينيا بـ"نفس أسلوبه"!

    الآن.. يجب الحديث عن "نقطة تكتيكية" نفذها المنتخب البرازيلي، بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ وذلك في مواجهة اسكتلندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    هذه النقطة التكتيكية؛ تمثّلت في "الضغط الشرس" على مدافعي ونجوم خط وسط اسكتلندا، لاستعادة الكرة سريعًا.

    بل وجدنا أهداف البرازيل تأتي بهذه الطريقة أساسًا؛ حيث يكفي الإشارة إلى أن الهدفين "الأول والثاني" جاءا بعد افتكاك الكرة من الاسكتلنديين، إثر الضغط الشرس عليهم في منطقة الـ18.

    والغريب في الأمر أن منتخب البرازيل، فشل في تطبيق هذه الطريقة؛ وذلك خلال مواجهتي المغرب وهايتي، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

    فشل البرازيل في عملية "الضغط المتقدم"، خلال هاتين المباراتين؛ جاء رغم تواجد النجم رافينيا دياز على أرضية الملعب، وهو الذي يمتلك هذه الميزة أساسًا أكثر من غيره.

    رافينيا شارك في 90 دقيقة ضد المغرب، قبل أن يخرج في الدقيقة 40 أمام هايتي، بسبب إصابة عضلية تعرض لها؛ الأمر الذي جعله يغيب عن مواجهة اسكتلندا، في الجولة الثالثة.

    إلا أن مهاجمي البرازيل ضد اسكتلندا، نفذوا "الضغط المتقدم" بأفضل طريقة ممكنة؛ ليكون ذلك بمثابة الرسالة المُحرجة إلى رافينيا الغائب، والذي لم يقدّم أي شيء قبل الإصابة.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عودة نيمار.. واسكتلندا تدفع الثمن غاليًا في كأس العالم

    وأخيرًا.. لا يُمكن أن ننهي تقريرنا دون التطرق لنقطتين مهمتين؛ إحداهما متعلقة بمنتخب اسكتلندا والأخرى بالبرازيل، على هامش مباراتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    * اسكتلندا

    بعد ما شاهدناه في بطولة كأس العالم 2026؛ نستطيع القول إن منتخب اسكتلندا، يدفع ثمن "البداية البطيئة" في المباريات.

    وبعيدًا عن المباراة الأولى التي فازت فيها (1-0) ضد هايتي؛ إذا عُدنا إلى مواجهة المغرب في الجولة الثانية، سنجد أن اسكتلندا بدأت سيئة جدًا ثم تحسنت في الشوط الثاني.

    أما ضد البرازيل في الجولة الثالثة؛ فلم تقدّم اسكتلندا الشيء الكبير بصفة عامة، ولكنها ظهرت أكثر تماسكًا على الأقل في الجزء الأخير من المباراة.

    * البرازيل

    يكفي القول إن منتخب البرازيل حقق مكاسب عديدة، من مباراته ضد اسكتلندا؛ مثل عودة الأداء الجيد وصدارة المجموعة، ولكن الأهم من ذلك هو استعادة الساحر نيمار دا سيلفا جونيور.

    نعم.. نيمار عاد إلى منتخب البرازيل، بعد الشفاء من الإصابة؛ حيث شارك في آخر 14 دقيقة من مواجهة اسكتلندا، فجر اليوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -.

    وهذه المشاركة هي الأولى لنيمار مع منتخب البرازيل، منذ شهر أكتوبر 2023؛ وتحديدًا عندما تعرض للإصابة بـ"الرباط الصليبي والغضروف" ضد أوروجواي، في تصفيات كأس العالم.

    ولا يُمكن الحكم على نيمار، في هذه الدقائق القليلة التي شارك فيها؛ ولكن عودته للظهور دوليًا مجددًا، هو أفضل خبر للبرازيليين في الوقت الحالي.