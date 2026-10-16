"نيكو ويليامز فورمولا 1" .. وكيل نجم بيلباو يكشف الأسباب الحقيقية وراء رفض عرض برشلونة

وظهر وكيل ويليامز، فيليكس تاينتا، مؤخرًا في بودكاست Los Fulanos ليشرح بالتفصيل أسباب انهيار هذه الصفقة البارزة. وكشف أن المشكلات المالية المعروفة لبرشلونة وفاتورة الرواتب المتضخمة للغاية كانتا العقبتين الرئيسيتين.

وأوضح تاينتا أن النادي لم يكن قادرًا ببساطة على ضمان تسجيل اللاعب في الليجا، وهو مستوى من عدم اليقين لم يكن مقبولًا، ما دفع في النهاية محيط اللاعب إلى الانسحاب من طاولة المفاوضات.

وقال تاينتا مؤكدًا في البودكاست: "كنا في محادثات مع برشلونة. كنا نتفاوض، ثم وصلنا إلى مرحلة في المفاوضات لم يكن بوسع نيكو فيها أن يظل منتظرًا على الهامش".