خصيم نيكو ويليامز "دي لا كروز" .. الهلال ونيمار عانوا الأمرين بسببه وطرد تطور لإلقاء الشرطة القبض عليه!

بعيدًا عن الإصابات القوية، للأوروجواياني نيكولاس دي لا كروز واقعة أكثر جدًا تعود لعام 2016، وقتما كان يمثل ليفربول الأوروجواياني تحت 20 عامًا..
القصة تعود لنهائي كأس ليبرتادوريس تحت 20 عامًا، الذي جمع ليفربول بقيادة دي لا كروز بساو باولو البرازيلي، على ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو في باراجواي.
تلك المباراة خسرها الفريق الأوروجواياني بهدف نظيف، في لقاء شهد طرد دي لا كروز في الدقائق الأخيرة من المباراة، على إثر تدخل عنيف أوقف به هجمة مرتدة خطيرة لساو باولو.
وعقب اللقاء، اندلعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، شارك بها دي لا كروز، حتى اضطرت شرطة باراجواي للتدخل لفضها، لكنها تفاجأت باعتداءات من الأخير ورفاقه.
الفيديوهات التي انتشرت حينها أظهرت دي لا كروز رفقة أربعة آخرين من لاعبي ليفربول وهم يوجهون عدة ركلات في الصدر لبعض أفراد شرطة باراجواي، قبل السيطرة على الموقف.
لحسن حظ دي لا كروز ورفاقه وقتها أنهم غادروا باراجواي في اليوم التالي، وقبل استكمال الإجراءات القانونية وقبل أن تأخذ القضية اتجاهًا جديدًا، لذا كان من السهل العودة لأوروجواي.