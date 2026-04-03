نيكو كوفاتش يدافع عن نيكو شلوتربيك في الوقت الذي ينفي فيه مدافع بوروسيا دورتموند علنًا التوصل إلى اتفاق بشأن العقد مع النادي الذي يلعب في الدوري الألماني
كوفاتش يلقي باللوم على وسائل الإعلام في الارتباك الذي أحاط بالعقد
تطرق كوفاتش إلى التكهنات المتزايدة حول مستقبل شلوتربيك، وألقى باللوم بشكل قاطع على وسائل الإعلام في الجدل الذي دار مؤخرًا. فقد ظهرت تقارير تشير إلى أن صفقة جديدة مربحة تمتد حتى عام 2031 أصبحت وشيكة، مما اضطر اللاعب إلى إصدار توضيح علني.
المدرب واللاعب ينتقدان العناوين "الكاذبة"
أعرب مدرب دورتموند عن استيائه من انتشار المعلومات المضللة، مؤكدًا أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا كان يردّ فقط على الضجة الخارجية. ويعتقد كوفاتش أن اللاعب تعامل مع الموقف بشكل صحيح، حيث شعر بالحاجة إلى توضيح الأمور أثناء وجوده مع منتخب بلاده.
وقال كوفاتش للصحفيين عندما سئل عن الموقف: "لم يكن شلوتي هو من تصدر عناوين الصحف، بل أولئك الذين نشروا شائعات لم تكن صحيحة على الإطلاق". "شلوتي له الحق في توضيح الأمور. لم يرتكب أي خطأ".
اعترف شلوتربيك نفسه بأنه "مفاجئ للغاية" بالتفاصيل المحددة التي تسربت إلى الصحافة، بما في ذلك الأرقام المتعلقة بزيادة الراتب وبند الإفراج المحتمل. وفي حديثه بعد فوز ألمانيا على غانا، أكد أنه في حين أن المفاوضات جارية، لم يتم التوقيع على أي أوراق بعد.
يظل ريكن هادئًا رغم التغييرات.
قال المدير الرياضي لارس ريكن يوم الثلاثاء إنه يرى أن تصريح شلوتربيك مفهوم، ويؤكد أن الهدف الحالي للنادي هو ضمان استمرار شلوتربيك مع النادي على المدى الطويل.
وقال ريكن: "تصريحات نيكو مفهومة. لم نؤكد أي تقدم أو اتفاق، لذا كانت التقارير الأخيرة هي التي فاجأتنا. موقفنا الأساسي المتمثل في ربطه بـ BVB على المدى الطويل لم يتغير. ونحن نواصل العمل على ذلك".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وفي حين سيواصل النادي مفاوضات التعاقد مع ممثلي اللاعب، سيظل شلوتربيك يركز على مساعدة دورتموند في إنهاء الموسم بقوة. ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني في الدوري الألماني، متأخراً بفارق تسع نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ. ويواجه «الروتن» فريق شتوتغارت يوم السبت المقبل.