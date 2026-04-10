نيكو شلوتربيك يوقّع أخيرًا! بوروسيا دورتموند يؤكّد تمديد عقد طويل الأمد في ضربة انتقالات لريال مدريد
إنهاء التكهنات بشأن الرحيل
يُنهي هذا الإعلان فترةً من الغموض الكبير بشأن وضع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في النادي. وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى أن مفاوضات عقد مطوّلة قد وضعت قيادة بوروسيا دورتموند (BVB) في موقف صعب، فيما ازداد قلق الجماهير بشأن احتمال رحيله في الصيف وسط اهتمام من ريال مدريد وبايرن ميونخ وغيرهما. ومن خلال توقيعه حتى عام 2031، أسكت شلوتربيك هذه الشائعات بشكل حاسم.
يُنظر إلى تمديد عقد شلوتيربيك على أنه أمرٌ بالغ الأهمية
وخلال حديثه في المقر الرئيسي للنادي، شدّد الرئيس التنفيذي كارستن كرامر على أهمية الاتفاق: "تمديد العقد مع نيكو شلوتربيك ذو أهمية بالغة. فهو يشكّل قيمة كبيرة بالنسبة لنا، كلاعب وكشخصية. ويدرك نيكو كذلك تمامًا ما يملكه في نادينا. إنه محل تقدير كبير ويشعر أننا نبني شيئًا هنا. لذلك، نحن سعداء جدًا لأننا تمكّنا من تمديد عقده، الذي كان من المقرر أن ينتهي العام المقبل، قبل الموعد المحدد."
رائد في قلب الدفاع
أصبح شلوتربيك شخصية لا غنى عنها لفريق الأسود والأصفر منذ وصوله من فرايبورغ في عام 2022. خلال فترة وجوده في دورتموند، خاض قلب الدفاع الأعسر 155 مباراة رسمية، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 18 تمريرة حاسمة. كما أن موثوقيته جعلته يحظى بـ25 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، ما رسّخ مكانته كأحد أبرز المواهب الدفاعية في أوروبا.
وأعرب المدير الرياضي لارس ريكن عن ارتياحه لإتمام الاتفاق قبل المرحلة الحاسمة على أرض الفريق في نهاية الموسم. وقال ريكن: "لقد تحقق هدفنا. كان ذلك مهمًا بالنسبة لي. نيكو قائد في BVB وفي المنتخب الوطني. نحن سعداء لأنه عاد إلى أعلى مستوى مرة أخرى بهذه السرعة بعد إصابته الخطيرة الأخيرة. وهذا يُظهر إرادته وقيمته".
الالتزام بمشروع دورتموند
بالنسبة لشلوتربيك، لم يكن قرار توقيع تمديد لمدة خمس سنوات قرارًا اتخذه باستخفاف. فعلى الرغم من اهتمام أندية أخرى، فإن المدافع مقتنع بأن المشروع الذي يجري بناؤه في دورتموند هو البيئة المناسبة له لبلوغ ذروة مستواه وإعادة الألقاب الكبرى أخيرًا إلى قاعدة جماهير النادي المتحمسة.
وعن المفاوضات، قال شلوتربيك: "أنا سعيد جدًا بتمديد عقدي مع بي في بي. لقد تعمدت أن آخذ وقتي لأن هذا قرار مهم بالنسبة لي".
وأضاف: "كانت لدينا محادثات جيدة طوال الوقت، ومع ذلك لم تكن عملية بالنسبة لي مكتملة بعد أسبوع أو أسبوعين. المسؤولون عرضوا عليّ خطة جيدة وأنا أعرف ما الذي أملكه في النادي. هدفي هو الفوز بالألقاب مع دورتموند".