أصبح شلوتربيك شخصية لا غنى عنها لفريق الأسود والأصفر منذ وصوله من فرايبورغ في عام 2022. خلال فترة وجوده في دورتموند، خاض قلب الدفاع الأعسر 155 مباراة رسمية، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 18 تمريرة حاسمة. كما أن موثوقيته جعلته يحظى بـ25 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، ما رسّخ مكانته كأحد أبرز المواهب الدفاعية في أوروبا.

وأعرب المدير الرياضي لارس ريكن عن ارتياحه لإتمام الاتفاق قبل المرحلة الحاسمة على أرض الفريق في نهاية الموسم. وقال ريكن: "لقد تحقق هدفنا. كان ذلك مهمًا بالنسبة لي. نيكو قائد في BVB وفي المنتخب الوطني. نحن سعداء لأنه عاد إلى أعلى مستوى مرة أخرى بهذه السرعة بعد إصابته الخطيرة الأخيرة. وهذا يُظهر إرادته وقيمته".