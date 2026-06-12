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نيكو شلوتربيك يرد على اهتمام ريال مدريد.. ومورينيو يقاتل لحسم الصفقة!
ريال مدريد يضع عينا على نجم دورتموند
يتوق مورينيو، مدرب ريال مدريد، إلى تفعيل بند محدد في عقد شلوتربيك مع دورتموند، تقدر قيمته بما يتراوح بين 50 و60 مليون يورو. ووفقًا لـ«سكاي سبورت» و«سبورت بيلد»، فقد بدأ العملاق الإسباني بالفعل في إجراء اتصالات مع وكيل المدافع بشأن انتقال محتمل في الصيف. والأهم من ذلك، أن خيار الخروج هذا يقتصر على ثلاثة أندية كبرى فقط، وقد تم تأكيد أن ليفربول وريال مدريد هما اثنان من الوجهات المحددة في العقد.
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شلوتربيك يطالب بتوجيه الاهتمام الدولي
وفي حديثه من معسكر المنتخب الألماني في الولايات المتحدة قبل المباراة الافتتاحية للبطولة، علق شلوتربيك على التكهنات الإعلامية المتزايدة. ورغم إقراره بالشائعات التي تربطه بالعملاق الإسباني، أكد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أن أولوياته الحالية تظل منصبّة بشكل كامل على مهمته مع المنتخب الوطني تحت قيادة يوليان ناجلسمان.
وقال: "نعم، بالطبع تسمع عن شيء من هذا القبيل عبر وسائل الإعلام، لكنني في الأساس قلت هذا بالفعل قبل بضعة أسابيع - التركيز الكامل الآن منصب على كأس العالم، وعلى المباراة الأولى. في قطر، رأينا كيف يمكن أن تسير مباراة افتتاحية كهذه. إنها مهمة للغاية، ولهذا السبب، على الرغم من أنني سمعت عنها، إلا أنها ليست في ذهني على الإطلاق".
ماتيوس يدافع عن البند المثير للجدل
على الرغم من أن إدراج بند الخروج أثار ردود فعل سلبية كبيرة من بعض قطاعات جماهير دورتموند، إلا أن الأسطورة الألمانية لوثار ماتيوس دافع عن الاتفاق باعتباره حلاً وسطاً منطقياً لكلا الطرفين.
وأكد ماتيوس أن تمديد العقد يحمي الوضع المالي لدورتموند مع الحفاظ على طموحات اللاعب المهنية، خاصة بالنظر إلى الاهتمام السابق من قبل المنافسين المحليين الكبار مثل بايرن ميونخ. وقال: "كان الأمر دائمًا يتعلق برغبته في اتخاذ الخطوة التالية.
من ناحية أخرى، فهو ملتزم أيضًا تجاه بوروسيا دورتموند. ولكن إذا جاء ريال مدريد، فأنت تريد أن تبقي الباب مفتوحًا، على الأقل شقًا صغيرًا يمكنك المرور من خلاله."
- Getty Images Sport
نتائج الاختبارات الأولية تحدد المستقبل
يواجه شلوتربيك اختبارًا فوريًا يوم الأحد، حيث سيشارك إلى جانب جوناثان تاه في المباراة الافتتاحية لألمانيا ضمن دور المجموعات ضد كوراساو في هيوستن. ومن المؤكد أن تقديم أداء قوي في البطولة سيؤدي إلى اشتعال المنافسة على ضمه بين ريال مدريد وليفربول مع افتتاح فترة الانتقالات الصيفية رسميًا.
يجب على دورتموند أن يستعد لمواجهة محاولات حتمية لضم مدافعه النجم، مع البحث في الوقت نفسه عن بدائل دفاعية محتملة لتعزيز تشكيلته للموسم المحلي المقبل.